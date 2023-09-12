بطولة الشرق الأوسط لجمال الخيول العربية تنطلق غدا

يحيى قطيشات

اضافة اعلان

عمان –انهى الاتحاد الملكي للفروسية، تحضيراته وترتيباته الإدارية والفنية واللوجستية، لإقامة بطولة الشرق الأوسط لجمال الخيول العربية الأصيلة تحت رعاية سمو الأميرة عالية بنت الحسين رئيسة الاتحاد، والتي تنطلق منافسات يوم غد على ميدان الاسطبلات الملكية في الحمر.ويشارك في البطولة التي تقام سنويا، أكثر من 130 جواد من مختلف الإسطبلات الأردنية والعربية، حيث تحظى هذا العام بمشاركة لبنان والبحرين والسعودية التي تشارك بعدد كبير من الخيول، نظرا للسمعة الطيبة والتنظيم الجيد من كوادر الاتحاد، وتتنافس السلالات العربية الاصيلة على ألقاب البطولة التي باتت تحظى باهتمام كبير خاصة من مالكي الإسطبلات في المنطقة.وتستمر منافسات البطولة لغاية مساء يوم السبت المقبل، الذي يشهد إقامة المسابقات النهائية، فيما تقام يومي الخميس والجمعة المقبلين التصفيات التأهيلية للبطولة، وتبدأ منافسات البطولة بفئات الأمهار للمواليد الصغار مرورا بالأفراس لمختلف المواليد ومن ثم الفحول وكذلك بطولات الإناث المسنة وغير المسنة والذكور غير المسنين وأجمل رأس ذكور وأجمل رأس إناث.وتقام البطولة وفق ضوابط وإجراءات صحية مشددة، حفاظا على السلامة العامة. وتعتبر بطولة الشرق الأوسط لجمال الخيول العربية الأصيلة، التي تقام سنويا في الأردن، من البطولات التي تحظى بمتابعة الكثيرين الذين يتواجدون في كل عام في مكان الحدث لمتابعة جمال الخيول، وتقام البطولة وفق ضوابط وإجراءات صحية مشددة، حفاظا على السلامة العامة.ويحرص اتحاد الفروسية الملكي، على إقامة البطولة بشكل مستمر، من خلال توفير عناصر الريادة والتميز والنجاح، من أجل تجسيد التاريخ الناصع واحياء الثقافة العريقة وإثراء الموروث الأصيل لرياضة الفروسية العربية.وشهدت البطولة في الأعوام الماضية، تنافسا كبيرا بين مربي الخيول في الأردن والدول العربية المشاركة، لإظهار جمال خيولهم ونيل القاب الفئات المختلفة بحسب عمر وجنس الخيل المشارك، كما شهدت البطولات الماضية حضوراً جماهيرياً كبيراً من محبي هذه الرياضة وسط تنظيم مميز من الاتحاد الملكي الأردني للفروسية، ويامل اتحاد الفروسية بحضور جماهيري كبير لمنافسات النسخ الحالية، ما يعطي البطولة رونقا وجمالا ينعكس على جمال وابداع الخيول خلال المسابقات.وينظم اتحاد الفروسية مختلف بطولات المحلية والعربية والدولية، بمتابعة واشراف سمو الأمير علي بنت الحسين، ونجح الاتحاد في اكتساب سمة مميزة على الصعدين العربي والدولي، ساهم في استقطاب مشاركات خارجية واسعة من الفرسان والخيول.