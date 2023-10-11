الأربعاء 11 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

بطولة كأس الأردن للرجبي السباعي تنطلق غدا

كابتن المنتخب الوطني رعد حموقة في مباراة دولية سابقة - (من المصدر)
كابتن المنتخب الوطني رعد حموقة في مباراة دولية سابقة - (من المصدر)
 تنطلق يوم غد، منافسات النسخة الأولى من بطولة كأس الأردن للرجبي السباعي، والتي تقام على ملعب جامعة البترا بالعاصمة عمان، بمشاركة منتخبي البحرين وكردستان إلى جانب المنتخب الوطني.اضافة اعلان
وتقام البطولة على مدار يوم واحد، بدءا من الساعة 11:00 صباحا وتستمر حتى الساعة 6:00 مساء، حيث يستهل المنتخب الوطني مشواره بمواجهة البحرين الساعة 1:35 مساء، ثم يلتقي كردستان الساعة 2:45 مساء، على أن تقام المباراة النهائية للبطولة المستحدثة عند الساعة 5:35 مساء.
ويتخلل البطولة، إقامة سلسلة من المباريات الودية، التي تجمع بين "رديف" المنتخب الوطني مع "السراسينز" وهو من الفرق الزائرة، بهدف توفير تجارب تعليمية تمنح اللاعبين المحليين الخبرات اللازمة.
وتأتي البطولة الدولية بمثابة محطة تحضيرية للمنتخب الوطني، الذي يستعد لخوض منافسات كأس آسيا للرجبي السباعي، المقرر إقامتها مطلع تشرين الثاني (نوفمبر)، المقبل في العاصمة القطرية الدوحة. وأنهى المنتخب الوطني تحضيراته اليوم، بإشراف المدير الفني أحمد حموقة، والذي ارتكز في مجمل تدريباته على مواجهة التحديات وجمع الخبرات، ورفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين، للظهور بصورة مشرفة.
وقال حموقة في معرض رده على استفسارات (الغد): "كانت استعداداتنا مثمرة مع وجود مجموعة من اللاعبين الشباب والموهوبين، توفير هذه الأحداث يمثل منصة مثالية للمدربين واللاعبين لتحسين استراتيجياتهم في المسابقات الدولية، وبما يسمح في إجراء تقييم شامل لأداء الفريق، وهو أمر محوري في الاختيارات النهائية التي تسبق كأس آسيا".
من جانبه، أكد المدير التنفيذي لاتحاد الرجبي عزيز أبو خلف، تدارك العقبات التي تعترض تنظيم الحدث الدولي، في ظل القيود المالية للرجبي، لافتا إلى أن "مثل هذه الأحداث من شأنها تسليط الضوء على ضرورة التعاون الإقليمي لتوفير منصة نمو لجميع أصحاب المصلحة".
وشدد أبو خلف، على أهمية الدور المحوري في التشاركية مع القطاع الخاص، بقوله: "يجب العمل على تأسيس رياضة الرجبي كقوة تجارية، وفتح الأبواب أمام الشركات للانضمام إلى هذه الرياضة العريقة والازدهار في السوق العالمية للرجبي"، مؤكدا الحاجة إلى التشاركية مع الاتحادات المجاورة وتكثيف إقامة البطولات خارج التقويمات الدولية التي تحددها هيئات الرجبي الإقليمية، واصفا إياها بمنصة جماعية للنمو وتقدم الرجبي بالوطن العربي.
ويذكر، أن الأردن يعتبر من الدول الرائدة في رياضة الرجبي، حيث تأتي الاستضافة بهدف تعزيز شهرة الرجبي على المستويين المحلي والعربي، كما أن المناخ المثالي وجغرافية الأردن، تجعله موقعا متميزا لخوض المسابقات الدولية، مع التأكيد أن الاهتمام من الدول المجاورة، يعزز التزام الرجبي بتأسيس كأس الأردن السباعي بصورة دورية.
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