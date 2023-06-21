الأربعاء 21 حزيران 2023
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بعثة "الجمباز" تعود من سنغافورة.. ودورة التحكيم تنطلق اليوم

اتحاد الجمباز
اتحاد الجمباز
 تنطلق اليوم دورة التحكيم للمستجدين "الذكور"، التي ينظمها اتحاد الجمباز في مركز الأميرة رحمة بمدينة الحسين للشباب، وتختتم يوم غد.
وسيحاضر نائب رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد العربي للجمباز والحكم الدولي السوري نضال اليوسف في المشاركين بالدورة، حيث يحمل الخبير نضال اليوسف الدرجة الثانية في التحكيم من الاتحاد الدولي للعبة.اضافة اعلان
وتبدأ فعاليات الدورة من الساعة 9:30 صباحا، وتستمر حتى 6:30 مساء، علما بأن رسوم المشاركة بلغت 50 دينارا من كافة القطاعات و40 دينارا لطلبة الجامعات.
إلى ذلك، وصلت بعثة المنتخب الوطني للجمباز أرض المملكة في وقت متأخر من أمس، وذلك مع ختام مشاركة اللاعب أحمد أبو السعود في منافسات النسخة العاشرة من بطولة آسيا، التي احتضنتها سنغافورة.
ونجح أبو السعود، في نيل الميدالية الفضية على جهاز "حصان المقابض"، بعدما حل ثانيا بحصوله على 15.233 نقطة، فيما جاء بالمركز الأول اللاعب الكازاخستاني ناريمان كوربانوف بجمعه 15.333 نقطة، بينما حل اللاعب الياباني تسومورا ريوتا في المركز الثالث بجمعه 15.033 نقطة.
وكان لاعب الجمباز أبو السعود، توج بميداليتين ذهبيتين في النسختين الأخيرتين من البطولة الآسيوية في منغوليا العام 2019 وقطر العام 2022.
ومن المقرر أن يخضع أبو السعود إلى استراحة قصيرة، قبل أن ينتظم بالتدريبات مجددا لخوض فعاليات النسخة الخامسة عشرة من دورة الألعاب العربية، والتي تحتضنها الجزائر في الفترة من 5 إلى 15 تموز (يوليو) المقبل، حيث سيشارك معه اللاعبان أحمد حبيب وربى الداود، بقيادة المدربين الأرمني جورجن سيريكانيان وخليل القواسمة، كما يشارك من الأردن الحكمين جاد مزاهرة وديما الشرع في إدارة منافسات البطولة، التي تعود بعد انقطاع دام 12 عاما.
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