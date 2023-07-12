بعثة "صقور الأردن" تصل اليوم بعد ختام معسكر كندا

خالد تيسير العميري

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عادت بعثة المنتخب الوطني الأول للرجال بكرة السلة، فجر اليوم إلى العاصمة عمّان، وذلك بعد ختام المعسكر التدريبي الذي أقامه “الصقور” بكندا، في إطار تحضيراته لخوض نهائيات النسخة التاسعة عشرة من بطولة كأس العالم، التي تحتضنها الفلبين واليابان واندونيسيا “استضافة مشتركة” خلال الفترة من 25 آب (أغسطس) إلى 10 أيلول (سبتمبر) المقبلين.واختتم منتخب السلة معسكره الإعدادي في كندا، بتحقيقه فوزين على فريقي جامعة جورج براون هسكيز وجامعة متروبوليتان تورنتو، وسبقه الخسارة في ثلاث مباريات ودية سابقة خاضها مع منتخب كندا تحت 23 عاما وفريق جامعة تورنتو.وتضم بعثة المنتخب الوطني، م. نبيل أبو عطا أمين السر العام (رئيسا للوفد)، المدير الفني وسام الصوص ومساعديه محمد حمدان وعبدالله أبو قورة واغناسيوس رودريغيز، والمعد البدني أحمد سمير والمعالجين حسن برهومة وسنا دي لوس أنجيليس ومدير المنتخب محمد الدباس، إلى جانب 14 لاعبا، وهم: محمد شاهر وأحمد الدويري وزيد عباس وفريدي إبراهيم ومالك كنعان ويوسف أبو وزنة وأحمد الحموري ومحمود الهزايمة وفادي قرمش وأحمد حمارشة وأشرف الهندي وسامي بزيع وأمين أبو حواس وجوردان دسوقي.وخضع لاعبو المنتخب الوطني لحصتين تدريبيتين يوميا على صالة فريق تورنتو رابتورز، الواقعة وسط ستاد “سكوستيابنك أرينا”، والتي وفرها رئيس فريق رابتورز ومالكه لاري تانينباوم، دعما منه لتحضيرات المنتخب الوطني لكأس العالم.ووجدت بعثة “الصقور” استقبالا دافئا من عدد كبير من أبناء الجالية الأردنية، والذين أحاطوا لاعبي المنتخب بمحبتهم واهتمامهم، رغم عدم إتاحة الفرصة أمامهم لمشاهدة المباريات الودية، وتحديدا أمام منتخب كندا تحت 23 عاما، نزولا عند رغبة الاتحاد الكندي لكرة السلة بالإبقاء على خوض اللقاءات خلف أبواب مغلقة.إلى ذلك، أبدى رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة محمد عليان، اهتماما كبيرا بمتابعة تفاصيل معسكر كندا، من خلال تواصله المباشر مع رئيس البعثة م. نبيل أبو عطا، والاطمئنان على تفاصيل المعسكر وحضور تسجيلات المباريات الودية المغلقة، حيث استغل “السلة” تواجده الرسمي في كندا لبدء الاتصالات مع رئيس الاتحاد الكندي والإعداد لتوقيع مذكرة تفاهم خلال الشهر المقبل، تركّز على مجال تدريب المدربين ورفع كفاءتهم والاستعانة بالخبرات الكندية.