بوادر إيجابية لمنتخب البادل بعد استقراره "سابعا" بالبطولة العربية

مهند جويلس

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خلال شهر تقريبا من تجمع المنتخب الوطني وانطلاق مشاركاته الخارجية، استطاع منتخب رياضة "البادل" احتلال المركز السابع في البطولة العربية للرجال، والتي اختتمت أحداثها أمس في دبي الإماراتية بمشاركة 11 دولة.وسجل المنتخب الوطني حضورا طيبا في أول مشاركة له بعد أن اختار المدرب سامي السيد 8 لاعبين للتواجد في البطولة، عقب إجراء بطولة المملكة التصنيفية بمشاركة عدد واسع من اللاعبين واللاعبات، مع إشادة بأداء اللاعبين على مدار البطولة بمواجهة فرق تمارس البادل منذ فترة طويلة.ونجح المنتخب أول من أمس، في تسجيل الفوز على نظيره العماني بنتيجة 2-0 في مباراة تحديد المركزين السابع والثامن، حيث فاز الثنائي محمد القطب وأحمد عقل على عبد العزيز البلوشي ونبيل الشيباني، وتفوق كرم حتاملة وزيد المشني على خالد النبهاني وسامي حبيب، فيما تم إلغاء المواجهة الأخيرة بين حمزة الأسود ومحمد اليماني من المنتخب الوطني، وعيسى السليماني وسعيد بيت سعيد بسبب حسم اللقاء من أول مواجهتين.وتعد "البادل"، إحدى أكثر الرياضات انتشارا في الوطن العربي والعالم خلال السنوات القليلة الماضية، والتي تجمع بين رياضتي التنس الأرضي والسكواش، من حيث الفكرة والملعب، مع لعبها بمنافسات الزوجي غالبا وفي ملعب زجاجي.وأشاد رئيس اتحاد التنس خالد نفاع، بالجهود المبذولة من قبل اللاعبين في ظهورهم الخارجي الأول، رغم عدم الجاهزية الكاملة للبطولة العربية، موضحا أن العمل مستمر في البحث عن المواهب واستقطابها للمنتخبات الوطنية للبادل، سواء من لاعبي التنس الأرضي أو خارجها.وبين نفاع لـ "الغد"، أن الاتحاد خاطب الجهات الرسمية واللجنة الأولمبية من أجل السعي لتوفير مخصصات لتعيين مدرب أجنبي، بهدف رفع القدرة التنافسية في المشاركات الخارجية المقبلة، مؤكدا أن هناك انتشارا ملحوظا للبادل في الأردن مؤخرا بوجود 6 أندية تمارسها.وتابع: "نشكر الاتحادين العربي والإماراتي على استضافتنا لهذه البطولة التي تعتبر خطوة ممتازة، كون البطولات العربية لطالما شكلت نواة اكتشاف الأبطال العرب ووصولهم للعالمية، كما كان الحال في رياضة التنس الأرضي".وكان المنتخب الوطني، خسر بنتيجة 3-0 في الجولة الأولى من دور المجموعات أمام المنتخب الكويتي، حيث تعرض الثنائي زيد المشني ومحمد القطب للخسارة من محمد التركي وحسين شمس، وتعثر الثنائي سيف وأحمد عدس من أمام محمد عبدال وعبد الرحمن العوضي، وخسارة أحمد عقل وحمزة الأسود من عبد العزيز معيوف وفؤاد بهبهاني.كما خسر المنتخب أيضا في الجولة الثانية من المنتخب البحريني بالنتيجة ذاتها 3-0، بهزيمة حمزة الأسود وكرم حتاملة من علي وحسين دواني، وتعثر أحمد وسيف عدس من يوسف قائد وحسن عبد الرضا، وخسارة محمد القطب وأحمد عقل من خالد الذوادي وعمر قائد.وتمكن المنتخب من تسجيل فوزه الأول في البطولة بالجولة الثالثة على حساب منتخب سورية بنتيجة 2-1، حيث فاز الثنائي أحمد عدس ومحمد القطب على بلال طحان وكرم نعمة، وتفوق كرم حتاملة وزيد المشني على سامي السعدي ويزن القسام، فيما خسر أحمد عقل وسيف عدس من هاني السعدي ومؤيد سليم.وواصل المنتخب نتائجه الإيجابية وسجل الفوز في الجولة الرابعة على المنتخب السوداني بنتيجة 3-0، إذ تغلب الثنائي كرم حتاملة وزيد المشني على إبراهيم محمد وعلي عصام الدين، وتجاوز أحمد وسيف عدس كلا من: محمد عباس وعمر عصام الدين، وفوز أحمد عقل ومحمد القطب على خالد محمود وعثمان عصام الدين.وتعرض منتخب البادل للخسارة أمام نظيره المصري بنتيجة 3-0، ضمن منافسات الجولة الخامسة والأخيرة من المجموعة الثانية للبطولة، إذ خسر الثنائي كرم حتاملة وزيد المشني من عمر طارق ويوسف حسام، وأحمد عقل ومحمد القطب من جورج واكيم وعلي زغلول، وأخيرا أحمد وسيف عدس من علي شقير وشريف مخلوف.