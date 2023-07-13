الخميس 13 تموز 2023
النسخة المطبوعة

تأجيل مباريات سن 15 بسبب "الحر" وحالات الإغماء

حالة إغماء لمساعد مدرب فريق سهل حوران خلال مباراة أمس - (من المصدر)
حالة إغماء لمساعد مدرب فريق سهل حوران خلال مباراة أمس - (من المصدر)
 قرر اتحاد كرة القدم، تأجيل مباريات دوري الناشئين تحت 15 سنة لأندية الدرجات الأولى والثانية والثالثة والأكاديميات، والمقررة اليوم ويوم غد، حتى إشعار آخر، وذلك بسبب حالات الإغماء التي جرت أمس، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير.اضافة اعلان
وكان اتحاد الكرة، حدد الساعة التاسعة صباحا، لإقامة مباريات في دوري سن 15، وهو ما أثار حفيظة عدد من الأهالي الذين حذروا من ضربات الشمس، دون أن يتم الأخذ بملاحظاتهم قبل أن تحدث أمس حالات إغماء دفعت الاتحاد للتفكير بإجراء تعديل على المباريات التي تتزامن حاليا مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة. وشهدت مباراة فريق سهل حوران وعمراوة بدوري سن 15، التي جرت أمس على ملعب الأمير هاشم بالرمثا، نقل مساعد مدرب فريق سهل حوران إلى المستشفى، بعد تعرضه لضربة شمس قوية، حيث ساهم تواجد الإسعاف في نقله بسرعة إلى المستشفى، وبالتالي العمل على علاجه في الوقت المناسب.
وكرر أهالي لاعبين، مناشدتهم لاتحاد كرة القدم، بضرورة تغيير مواعيد المباريات المحددة عند التاسعة صباحا، خاصة في هذه الأيام التي تشهد موجة حر طويلة، مؤكدين أن سلامة أبنائهم أهم من الالتزام بمواعيد المباريات. وقال مدير النشاط الرياضي في نادي سهل حوران أمجد الزعبي: "إن مساعد مدرب فريق سن 15 سقط ارضا خلال مباراة يوم أمس بالدوري، نتيجة الحرارة العالية التي هددت حياة اللاعبين الأطفال الذين لا يقوون على تحمل درجات الحرارة المرتفة جدا كما هو الحال في هذه الأيام".
وأضاف: حذرنا قبل انطلاق مباريات الدوري من خطورة إقامة المباريات عند التاسعة صباحا، حيث الحرارة العالية، ولكن هذه المناشدة لم تحدث ردة فعل عند اتحاد الكرة، الذي عاد وتواصل مع الأندية بشأن التأجيل، بعد حادثة الإغماء التي جرت في مباراة يوم أمس.
وأضاف في تصريح لـ"الغد": ليس من المعقول إقامة مباريات سن 15 عند التاسعة صباحا، وفي مثل هذه الأجواء الملتهبة، كما أن إقامتها في الوضع الطبيعي وفي هذا التوقيت يعتبر خطأ، يعد أمرا صعبا، حيث يحتاج اللاعب للاستيقاظ مبكرا لتجهيز نفسه للمباراة، وهو أمر لم يعتاده اللاعبون الصغار. وطالب الزعبي، بضرورة التشاور مع الأندية، قبل وضع برامج البطولات، حتى يتم التنبيه لملاحظات ربما لا تخطر على بال اتحاد الكرة.
السائق أمير هشام النجار - (من المصدر)

سباق الحسين لتسلق مرتفع الرمان ينطلق اليوم منذ 59 دقيقة

المدير الفني للمنتخب الوطني حسين عموتة يتحدث لوسائل الإعلام خلال المؤتمر الصحفي- (تصوير: أمجد الطويل)

"النشامى" يبدأ تجمعه الأول بقيادة عموته مطلع أيلول منذ 59 دقيقة

اتحاد كرة القدم،

تأجيل مباريات بسبب ارتفاع درجات الحرارة  منذ8 ساعة

السائق اللبناني روجيه فغالي- (من المصدر)

هل يسجل اللبناني فغالي رقما قياسيا جديدا في سباق الحسين لتسلق مرتفع الرمان؟ 12 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
جانب من مواجهة الفيصلي ومعان ببطولة الدرع الموسم الماضي - (من المصدر)

الفيصلي يسعى للتتويج أمام معان برقم قياسي

منذ 59 دقيقة
اللاعب عارف الحاج يوقع للفيصلي بحضور وكيل أعمال اللاعبين شادي درابسة - (من المصدر)

رغم شح المخصصات.. الأندية تتسابق في التعاقدات

منذ 59 دقيقة
لاعب الحسين إربد حمزة الدردور يلتقط صورة تذكارية مع فريقه السابق الرمثا - (من المصدر)

صراع مشتعل على الوصافة.. لاعبو الحسين يمررون للحكم .. والدردور في صفوف الرمثا

منذ 59 دقيقة
الأميرة آية بنت فيصل تتوسط لاعبي الملاكمة عقب تتويجهم أمس- (من المصدر)

الأميرة آية تتوج أبطال الملاكمة.. وختام مميز لـ"المبارزة" بالدورة العربية

منذ 59 دقيقة
سمو الأميرة دانا فراس - (من المصدر)

حدائق الحسين تستضيف سباق السيدات اليوم

منذ 59 دقيقة
جانب من فعاليات جولة سابقة لبطولة عمان المفتوحة للجولف - (من المصدر)

انطلاق "الجولة المصنفة" من بطولة عمان المفتوحة للجولف

منذ 59 دقيقة
افكار و مواقف
ترجمات
1689157353301110400

‏الموصل العراقية تنهض من رماد "داعش" وتعيد بناء نفسها

ترجمات |12 تموز 2023
بطارية من النظام الصاروخي MLR تطلق النار من على عربة مجنزرة – (أرشيفية) ‏

‏الذخائر العنقودية لن تكسب الحرب في أوكرانيا

ترجمات |11 تموز 2023
أطفال ونساء من عائلات "داعش" في مخيم الهول في سورية - (أرشيفية)

مستقبل الإعادة إلى الوطن من شمال شرق سورية

ترجمات |10 تموز 2023
اتفاقيات كامب ديفيد، 1978: لوحة معروضة في المتحف الحربي القومي بالقاهرة – (المصدر)

على خطى لورانس العرب (6-6): لورانس في ظلال القاهرة‏

ترجمات |09 تموز 2023
شاخصة تحذيرية إسرائيلية في منطقة الحدود الشمالية مع سورية - (أرشيفية)

كيف خسرت إسرائيل الحرب الأهلية السورية؟

ترجمات |08 تموز 2023
تمرد "فاغنر" في روسيا

ردود الفعل الإيرانية على تمرد "فاغنر" في روسيا

ترجمات |05 تموز 2023
 