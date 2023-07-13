تأجيل مباريات سن 15 بسبب "الحر" وحالات الإغماء

اضافة اعلان

قرر اتحاد كرة القدم، تأجيل مباريات دوري الناشئين تحت 15 سنة لأندية الدرجات الأولى والثانية والثالثة والأكاديميات، والمقررة اليوم ويوم غد، حتى إشعار آخر، وذلك بسبب حالات الإغماء التي جرت أمس، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير.وكان اتحاد الكرة، حدد الساعة التاسعة صباحا، لإقامة مباريات في دوري سن 15، وهو ما أثار حفيظة عدد من الأهالي الذين حذروا من ضربات الشمس، دون أن يتم الأخذ بملاحظاتهم قبل أن تحدث أمس حالات إغماء دفعت الاتحاد للتفكير بإجراء تعديل على المباريات التي تتزامن حاليا مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة. وشهدت مباراة فريق سهل حوران وعمراوة بدوري سن 15، التي جرت أمس على ملعب الأمير هاشم بالرمثا، نقل مساعد مدرب فريق سهل حوران إلى المستشفى، بعد تعرضه لضربة شمس قوية، حيث ساهم تواجد الإسعاف في نقله بسرعة إلى المستشفى، وبالتالي العمل على علاجه في الوقت المناسب.وكرر أهالي لاعبين، مناشدتهم لاتحاد كرة القدم، بضرورة تغيير مواعيد المباريات المحددة عند التاسعة صباحا، خاصة في هذه الأيام التي تشهد موجة حر طويلة، مؤكدين أن سلامة أبنائهم أهم من الالتزام بمواعيد المباريات. وقال مدير النشاط الرياضي في نادي سهل حوران أمجد الزعبي: "إن مساعد مدرب فريق سن 15 سقط ارضا خلال مباراة يوم أمس بالدوري، نتيجة الحرارة العالية التي هددت حياة اللاعبين الأطفال الذين لا يقوون على تحمل درجات الحرارة المرتفة جدا كما هو الحال في هذه الأيام".وأضاف: حذرنا قبل انطلاق مباريات الدوري من خطورة إقامة المباريات عند التاسعة صباحا، حيث الحرارة العالية، ولكن هذه المناشدة لم تحدث ردة فعل عند اتحاد الكرة، الذي عاد وتواصل مع الأندية بشأن التأجيل، بعد حادثة الإغماء التي جرت في مباراة يوم أمس.وأضاف في تصريح لـ"الغد": ليس من المعقول إقامة مباريات سن 15 عند التاسعة صباحا، وفي مثل هذه الأجواء الملتهبة، كما أن إقامتها في الوضع الطبيعي وفي هذا التوقيت يعتبر خطأ، يعد أمرا صعبا، حيث يحتاج اللاعب للاستيقاظ مبكرا لتجهيز نفسه للمباراة، وهو أمر لم يعتاده اللاعبون الصغار. وطالب الزعبي، بضرورة التشاور مع الأندية، قبل وضع برامج البطولات، حتى يتم التنبيه لملاحظات ربما لا تخطر على بال اتحاد الكرة.