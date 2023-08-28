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الإثنين 28 آب 2023
1:03 م
"تأديبية الكرة" تفرض عقوبات بحق أندية المحترفين
شعار اتحاد الكرة
عمان - الغد-
اتخذت اللجنة التأديبية في اتحاد كرة القدم، مجموعة من القرارات والغرامات المالية على خلفية عدد من الأحداث التي رافقت بعض مباريات مسابقات أندية المحترفين.
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