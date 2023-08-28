الإثنين 28 آب 2023
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"تأديبية الكرة" تفرض عقوبات بحق أندية المحترفين

شعار اتحاد الكرة
شعار اتحاد الكرة
عمان - الغد- اتخذت اللجنة التأديبية في اتحاد كرة القدم، مجموعة من القرارات والغرامات المالية على خلفية عدد من الأحداث التي رافقت بعض مباريات مسابقات أندية المحترفين. اضافة اعلان
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