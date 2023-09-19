الأربعاء 20 أيلول 2023
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"الأخضر" يتصدر المجموعة الثانية ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي

تألق العوضات يهدي الوحدات فوزا مهما على أهلي حلب السوري

لاعب الوحدات أنس العوضات يتقدم نحو مرمى أهلي حلب السوري - (تصوير: أمجد الطويل)
لاعب الوحدات أنس العوضات يتقدم نحو مرمى أهلي حلب السوري - (تصوير: أمجد الطويل)

 

 ساهم تألق اللاعب أنس العوضات في قيادة فريق الوحدات لصدارة المجموعة الثانية ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي، بعد الفوز على نظيره أهلي حلب السوري بهدفين نظيفين، في المباراة التي جرت أحداثها أمس على ستاد عمان الدولي.اضافة اعلان
وكان فريقا الكهرباء العراقي والكويت الكويتي قصا شريط مواجهات المجموعة ذاتها بالتعادل السلبي، في المباراة التي جرت أمس أيضا على ملعب البصرة الدولي، ليحصل كل فريق على نقطة في مستهل مشوارهما بالبطولة.
ويرحل الوحدات في الجولة الثانية إلى الكويت لمواجهة فريق الكويت يوم الثالث من شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، فيما يواجه أهلي حلب مع الكهرباء في السعودية.
 وحضر عدد من رؤساء وأعضاء مجالس إدارات أندية المحترفين لدعم الوحدات في مهمته الخارجية، وهو الأمر ذاته انطبق على مواجهة الفيصلي أول من أمس أمام ناساف كارشي الأوزبكي بدوري أبطال آسيا.
وتنص تعليمات البطولة على تأهل متصدر كل مجموعة من بين المجموعات الثلاث عن منطقة غرب آسيا لدور نصف النهائي، على أن ينضم صاحب أفضل مركز ثاني من بين المجموعات لفرق المربع الذهبي عن المنطقة نفسها.
تشكيلة الفريقين
الوحدات: أحمد عبد الستار، خالد كردغلي، عرفات الحاج، دانيال عفانة، فراس شلباية، أحمد سمير (أحمد سريوة)، يوسف أبو الجزر، صالح راتب (محمود شوكت)، أنس العوضات (حسان زحراوي)، مهند أبو طه (محمد موالي)، وسيدريك هنري (محمد عبد المطلب “بوغبا”).
المدير الفني: رشيد جابر (سلطنة عمان)
أهلي حلب: فادي مرعي، زكريا حنان، أحمد حمو (حمزة سواس)، إبراهيم الزين، علي الرينة، أبو بكر كامارا (سونين أباتا)، زكريا عزيزة (عبد الله نجار)، حسن دهان، محمد ريحانية (محمود نايف)، شادراك وأحمد الأحمد.
المدير الفني: معن الراشد (سورية)
طاقم الحكام: بيجاريبيجان حيدري (إيران)، محمد منصوري (إيران)، فرهاد مورافيجي (إيران) وحيدري بيام (إيران).
الإنذارات: دانيال عفانة، يوسف أبو الجزر (الوحدات) زكريا حنان (أهلي حلب)
سيناريو الهدفين
- رفع لاعب الوحدات أنس العوضات كرة من الجهة اليمنى، وضعها مدافع الأهلي إبراهيم الزين بالخطأ في مرماه الهدف الأول والتقدم لأصحاب الأرض (12).
- انسل العوضات من الجهة اليسرى وراوغ مدافع الأهلي، قبل أن يضع كرة عرضية زاحفة أمام المداقع القادم من الخلف دانيال عفانة (54).
فرص المباراة 
- سدد أبو الجزر من مسافة بعيدة بأول الفرص نحو مرمى الأهلي لتمر كرته فوق المرمى (4).
- ضرب عفانة كرة رأسية من مسافة قريبة للمرمى لم تعرف طريق الشباك (18).
- واجه راتب حارس مرمى الأهلي بعد تمريرة نموذجية من العوضات، إلا أن الدفاع أنقذ المحاولة في اللحظة الأخيرة وتحولت لركنية بعد أن سددها صالح بأحداهم (28).
- تصدى حارس الأهلي مرعي لتسديدة راتب الضعيفة من حدود منطقة الجزاء (37).
- أنقذ عبد الستار شباك الوحدات من محاولة الأحمد الذي سددها من مسافة قريبة للمرمى (41).
- نفذ دهان ركلة حرة ثابتة ابتعدت عن مرمى الوحدات بقليل (44).
- سدد عزيزة كرة قوية من حدود منطقة الجزاء لم تغير من واقع نتيجة الشوط الأول شيء (45).
- أبعد القائم الأيمن لمرمى الأهلي تسديدة العوضات الصاروخية من حدود منطقة الجزاء (50).
- تصدى عبد الستار باقتدار لتسديدة دهان الأرضية القوية (58). 
رجل اللقاء 
حصل لاعب الوحدات دانيال عفانة على جائزة أفضل لاعب في المباراة، بحسب اختيار المراقب من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

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