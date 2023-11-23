الخميس 23 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

تألق شلباية يفرض حضوره في بطولة "الجيل القادم"

الملصق الخاص باللاعب الأردني للتنس عبد الله شلباية لبطولة الجيل القادم - (من المصدر)
الملصق الخاص باللاعب الأردني للتنس عبد الله شلباية لبطولة الجيل القادم - (من المصدر)
عمان - اكتملت قائمة اللاعبين المشاركين في بطولة نهائيات “الجيل القادم” للتنس الأرضي، والتي ستقام في مدينة جدة السعودية من 28 من تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي، وحتى 2 من كانون الأول (ديسمبر) المقبل، والتي يشارك فيها اللاعب الأردني عبد الله شلباية للمرة الأولى في تاريخه.اضافة اعلان
ويمني شلباية البالغ من العمر 20 عاما، النفس في تحقيق نتائج مميزة في البطولة، بعد أن وصلته دعوة خاصة للبطولة باعتباره من أفضل المواهب الشابة في العالم خلال الفترات الماضية، إذ يحتل الصدارة العربية في التصنيف الأخير الصادر عن رابطة اللاعبين المحترفين، بعد أن تقدم للمركز 187 عالميا.
ويعد التصنيف الحالي، الأفضل لعبد الله في مسيرته، بعد مستويات مميزة ونتائج مبهرة حققها خلال العام الحالي، ومنها حصوله على جائزة بطولة تشارلستون الأميركية ذات الـ75 نقطة، وتتويجه بلقب بطولة “تشالنجر مورسيا” الإسبانية بمنافسات الزوجي مع زميله الإسباني دانيال رينكون، ومشاركته ببطولة مدريد للأساتذة، وقطر المفتوحة، وتصفيات ميامي المفتوحة، وغيرها من البطولات ذات النقاط العالية.
وتضم البطولة اللاعبين الثمانية الأعلى تصنيفا في العالم، والذين تبلغ أعمارهم 21 عاما أو أقل، علما بأن قيمة الجوائز المالية للبطولة 2 مليون دولار، وهو رقم قياسي بالبطولة التي أقيمت للمرة الأولى في ميلانو بالعام 2017.
وانضم 3 لاعبين مؤخرا للمشاركة في البطولة، وهم الأميركي أليكس ميكيلسن (المصنف 94 عالميا)، الصربي حمد ميديدوفيتش (المصنف 111 عالميا)، والإيطالي لوكا ناردي (المصنف 118 عالميا)، بعد أن تم تأكيد مشاركة 4 لاعبين في وقت سابق وهم: آرثر فيلس (المصنف 36 عالميا)، الفرنسي لوكا فان أش (المصنف 66 عالميا)، السويسري دومينيك ستريكر (المصنف 92 عالميا)، والإيطالي فلافيو كوبولي (المصنف 98 عالميا).
وسيحظى شلباية بدعم وتشجيع كبير في هذه البطولة، باعتباره اللاعب العربي الوحيد في البطولة بنسختها السادسة، حيث سينافس لاعبين عالميين بنظام المجموعات، وسيتم تقسيم اللاعبين الثمانية على مجموعتين، ويخوض كل لاعب 3 مواجهات في الدور الأول، على أن يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة للمربع الذهبي.
وتوج اللاعب الكوري الجنوبي هيون تشونج، بلقب النسخة الأولى في العام 2017، فيما ظفر اللاعب اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس بلقب النسخة الثانية في العام 2018، وحقق الإيطالي جانيك سينر النسخة الثالثة في العام 2019، ولم تقام البطولة في العام 2020، بسبب جائحة “كورونا”، قبل أن يتوج الإسباني كارلوس ألكاراز بلقب النسخة الرابعة في العام 2021، فيما حصد الأميركي براندون ناكاشيما لقب النسخة الخامسة العام الماضي.
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