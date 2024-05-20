تألق قطري لبناني وتطور أردني في "طائرة" غرب آسيا الشاطئية

مصطفى بالو

تقدم منافسات بطولة غرب آسيا للكرة الطائرة الشاطئية للرجال والسيدات المقامة حاليا في عمان، صورا متميزة فنيا وإداريا، في خطوة أولى نحو نجاح البطولة.

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انتصارات للرجال والسيدات في انطلاق "طائرة" غرب آسيا الشاطئية



وتقام المباراتان خلال فترتين صباحية ومسائية على ملاعب الأميرة آية الشاطئية بمدينة الحسين للشباب، وسط منافسة قوية تكشف التميز القطري واللبناني، والتطور الأردني.



وكشفت الأيام الأولى من البطولة، تميزا لبنانيا على صعيد منتخبي الرجال والسيدات، وهي التي طالما تألقت في هذه اللعبة كما هو معروف للمتابعين.



وصبت أحاديث الفنيين والمتابعين والمراقبين والمدربين، حول منتخبات الأردن للرجال والسيدات، وأنها تظهر تطورا في المستوى والتكنيك والتكتيك من بطولة إلى أخرى، والقدرة على تقديم مستويات رائعة، ومنهم من يملك قدرة القوف على منصة التتويج، وآخر قادر على مزاحمة الكبار.



وسجلت المنتخبات الأردنية، سواء الرجال الذي يضم كلا من: خالد مشرف، عبدالله سعيفان، ياسر عثمان، وأحمد العواملة. أو السيدات، الذي يضم كلا من: رهف حيمور، رغد حيمور، فرح العطعوط ونانسي عياش، حضورا لافتا. أما المنتخب القطري، فيمتلك مواصفات قد تصل به إلى العالمية، حيث يطل "العنابي" بإمكانات عالمية، ممزوجة بخبرات تراكمية، ومشاركاته، بعد الظفر ببطاقات العبور إلى الموندياليات العالمية.

إشادة عربية



حظيت ترتيبات اتحاد الكرة الطائرة، وتجهيزاته في ملاعب الأميرة آية الشاطئية، سواء في المنصة الرئيسة وأماكن جلوس الحكام والجماهير، أو في ميدان المنافسة، بالإشادة من قبل رئيس وأعضاء اتحاد غرب آسيا، واللجان الفنية والحكام ورؤساء الوفود العربية المشاركة.



وأكد رئيس اتحاد غرب آسيا القطري علي الكواري لدى استقباله من قبل نائب رئيسة اتحاد الكرة الطائرة ونائب الرئيس الإقليمي جهاد قطيشات، حسن الاستقبال وكرم الضيافة الأردنية، مشيدا بالتجهيزات على أرض المنافسة بين المنتخبات العربية، مؤكدا ان البطولة نجحات في تحقيق هدف "جمع الشمل العربي" وتطور اللعبة على المستوى العربي وغرب آسيا.





من البطولة



وشهدت نتائج المباريات التي جرت في الفترة الأخيرة، خسارة منتخب الأردن (2) أمام عُمان (2) بنتيجة 0-2، وخسارة الأردن (2) من لبنان (1) بنتيجة 1-2، وفوز قطر (1) على لبنان (2) 2-1، وعُمان (1) على السعودية (1) بنتيجة 2-0،



وفي منافسات السيدات، خسر الأردن (2) أمام لبنان (2) بنتيجة 0-2، وفاز الأردن (1) على قطر (2) بنتيجة 2-0، وفي بقية المباريات، فاز البحرين (1) على السعودية (2) بنتيجة 2-0، والسعودية (1) على قطر (1) بنتيجة 2-1.