الجمعة 28 تموز 2023
النسخة المطبوعة

تتويج الفائزين في بطولة غرب آسيا البارالمبية الثالثة للبوتشيا

جانب من تتويج الفائزين في ختام منافسات البطولة - (من المصدر)
جانب من تتويج الفائزين في ختام منافسات البطولة - (من المصدر)
 اختتمت أمس بطولة غرب آسيا الثالثة للأندية للبوتشيا التي نظمها نادي مادبا للإعاقة الحركية بمشاركة 4 أندية هي نادي الأحساء لذوي الإعاقة ونادي حائل لذوي الإعاقة، من السعودية ونادي الظفرة الإماراتي لذوي الهمم، إضافة إلى نادي مادبا منظم البطولة.اضافة اعلان
وتوج الدكتور حسين أبو الرز رئيس اللجنة البارالمبية الأردنية، الذي رعى حفل الختام الفرق الفائزة، حيث حسم نادي الأحساء صدارة الترتيب العام برصيد 6 ميداليات (3 ذهب، 2 فضة، 1 برونزية) فردي وميداليتين في الزوجي (ذهبية وفضية) مقابل 3 ميداليات لنادي الظفرة (ذهبية و2 فضة)، وفضية وبرونزية لنادي حائل ومثلهما لنادي مادبا على النحو الآتي:
ونال لاعب الأحساء أحمد دومان ذهبية فئة BC1 وتوج لاعب الظفرة محمد المزروعي الميدالية الفضية، وفي منافسات BC2 توج أحمد كدادي لاعب الأحساء بالذهبية، ونال الفضية  ذعار الشمري لاعب نادي حائل والبرونزية لاعب نادي مادبا محمود شموط.
وتوج نادي الأحساء بميداليات فئة BC3 حيث، نالت رحاب المجبل الذهبية وحصلت لجين الثقفي على الفضية وزميلهما عبدالعزيز المجبل توج بالبرونزية، أما في منافسات BC4 فتوج حميد الكبيسي لاعب الظفرة بالميدالية الذهبية، ومحمد البطل لاعب مادبا بالميدالية الفضية.
وفي منافسات الزوجي فئة  BC3 سيطر لاعبو الأحساء على الميداليات بتتويج الثنائي رحاب المجبل ومحمد جاسم بالميدالية الذهبية وتتويج الثنائي لجين الثقفي وعبدالعزيز المجبل بالميدالية الفضية.
وحضر حفل الختام كل من: سليمان الروسان مندوب اتحاد غرب آسيا، ورئيس الاتحاد السعودي للبوتشيا الكابتن محسن آل أسماعيل، ورؤساء الوفود المشاركة.
وشهدت البطولة، اهتماما كبيرا من قبل السفارة السعودية حيث تابع مسؤول الملحقية الثقافية بالسفارة سعادة د. عيسى الرميح فعالياتها عن قرب، وتابعها أيضا من العلاقات العامة في السفارة مشعل الحويطي.
لاعبان يتنافسان في تصفية سابقة للمنتخبات الوطنية للتايكواندو - (من المصدر)

مشاركة كبيرة في تصفية ناشئي التايكواندو اليوم منذ2 ساعة

DHF2P5GWsAEMuov.jpg_large

الفيصلي يراهن على وعي جماهيره بالتشجيع المثالي في مباراة الإياب من كأس السوبر منذ4 ساعة

السنغالي فال يصل الأردن للانضمام لمعان

السنغالي فال يصل الأردن للانضمام لمعان منذ9 ساعة

مدرب منتخب النشامى" : المنتخب السعودي منافسنا في التصفيات وهدفنا بلوغ المونديال

مدرب منتخب النشامى" : المنتخب السعودي منافسنا في التصفيات وهدفنا بلوغ المونديال منذ11 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
قرعة التصفيات الاسيوية المشتركة - ( من المصدر)

بعد إجراء القرعة.. الأردنيون متفائلون ببلوغ "النشامى" مونديال 2026

منذ2 ساعة
مهاجم الوحدات محمد عبد المطلب يحاول المرور من مدافع الفيصلي مهند خير الله في مباراة الذهاب - (تصوير: أمجد الطويل)

الوحدات والفيصلي يتسابقان نحو "السوبر" في كلاسيكو الكرة الأردنية الليلة

منذ2 ساعة
المدير الفني للمنتخب الوطني وسام الصوص يتحدث للاعبين في مباراة سابقة أمام ليتوانيا - (من المصدر)

اختبار ودي لمنتخب السلة أمام "الملاحين" في كأس البرتغال الدولية

منذ2 ساعة
لاعبة الأرثوذكسي شارلوت الأبيض تمر من لاعبة النصر تحرير القواسمة - (من المصدر)

الأرثوذكسي يطمح إلى نقاط النصر في دوري المحترفات اليوم

منذ2 ساعة
سيارة احد المشاركين في سباق للدفع الرباعي. - (من المصدر)

متنزه غمدان يحتضن السيارات العملاقة في سباق الدفع الرباعي اليوم

منذ2 ساعة
المنتخب الوطني للكراتيه - (من المصدر)

"الكراتيه" الأردنية تواصل تألقها والمصاطفة يتصدر التصنيف الدولي

منذ2 ساعة
افكار و مواقف
ترجمات
نصب تذكاري لبطرس الأكبر في كرونستادت، سانت بطرسبرغ، روسيا – (المصدر)‏

فكرة مجنونة لتحقيق السلام في العالم‏

ترجمات | منذ24 ساعة
جنود أميركيون يستطلعون البحر من سطح سفينة حربية في الخليج العربي - (أرشيفية)

مخاطر التصعيد البحري في مضيق هرمز

ترجمات | منذ24 ساعة
‏حفل توقيع اتفاقية تصدير الحبوب بين أوكرانيا وروسيا العام الماضي - (أرشيفية)

طي اتفاقية الحبوب قد يؤسس لوقف لإطلاق النار في أوكرانيا

ترجمات |25 تموز 2023
‏ارتفاع منسوب مياه البحر يهدد الأرواح وسبل العيش في البلدان المكتظة بالسكان والمنخفضة مثل بنغلاديش - (من المصدر)‏

الشكل الحديث للاستعمار: تغير المناخ‏

ترجمات |23 تموز 2023
وزيرا الخارجية التركي هاكان فيدان والعراقي فؤاد حسين، على هامش الاجتماع الوزاريّ لدول عدم الانحياز، باكو - (أرشيفية)

هاكان فيدان والدبلوماسية التركية الجديدة بشأن العراق

ترجمات |22 تموز 2023
1689856154246610200

سياسة التعطيش الإسرائيلية في الضفة الغربية

ترجمات |21 تموز 2023
 