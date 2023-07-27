تتويج الفائزين في بطولة غرب آسيا البارالمبية الثالثة للبوتشيا

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اختتمت أمس بطولة غرب آسيا الثالثة للأندية للبوتشيا التي نظمها نادي مادبا للإعاقة الحركية بمشاركة 4 أندية هي نادي الأحساء لذوي الإعاقة ونادي حائل لذوي الإعاقة، من السعودية ونادي الظفرة الإماراتي لذوي الهمم، إضافة إلى نادي مادبا منظم البطولة.وتوج الدكتور حسين أبو الرز رئيس اللجنة البارالمبية الأردنية، الذي رعى حفل الختام الفرق الفائزة، حيث حسم نادي الأحساء صدارة الترتيب العام برصيد 6 ميداليات (3 ذهب، 2 فضة، 1 برونزية) فردي وميداليتين في الزوجي (ذهبية وفضية) مقابل 3 ميداليات لنادي الظفرة (ذهبية و2 فضة)، وفضية وبرونزية لنادي حائل ومثلهما لنادي مادبا على النحو الآتي:ونال لاعب الأحساء أحمد دومان ذهبية فئة BC1 وتوج لاعب الظفرة محمد المزروعي الميدالية الفضية، وفي منافسات BC2 توج أحمد كدادي لاعب الأحساء بالذهبية، ونال الفضية ذعار الشمري لاعب نادي حائل والبرونزية لاعب نادي مادبا محمود شموط.وتوج نادي الأحساء بميداليات فئة BC3 حيث، نالت رحاب المجبل الذهبية وحصلت لجين الثقفي على الفضية وزميلهما عبدالعزيز المجبل توج بالبرونزية، أما في منافسات BC4 فتوج حميد الكبيسي لاعب الظفرة بالميدالية الذهبية، ومحمد البطل لاعب مادبا بالميدالية الفضية.وفي منافسات الزوجي فئة BC3 سيطر لاعبو الأحساء على الميداليات بتتويج الثنائي رحاب المجبل ومحمد جاسم بالميدالية الذهبية وتتويج الثنائي لجين الثقفي وعبدالعزيز المجبل بالميدالية الفضية.وحضر حفل الختام كل من: سليمان الروسان مندوب اتحاد غرب آسيا، ورئيس الاتحاد السعودي للبوتشيا الكابتن محسن آل أسماعيل، ورؤساء الوفود المشاركة.وشهدت البطولة، اهتماما كبيرا من قبل السفارة السعودية حيث تابع مسؤول الملحقية الثقافية بالسفارة سعادة د. عيسى الرميح فعالياتها عن قرب، وتابعها أيضا من العلاقات العامة في السفارة مشعل الحويطي.