تتويج كفرنجة بطلا لدوري الدرجة الثانية بكرة اليد

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عمان - الغد - توج فريق كفرنجة بطلًا لدوري اندية الدرجة الثانية لكرة اليد، بعد أن بقي في صدارة الترتيب العام للدوري برصيد 14 نقطة، فيما جاء فريق ساكب بالمركز الثاني برصيد 12 نقطة، وحل بعده أم جوزة بالمركز الثالث برصيد 6 نقاط، ثم جاء فريق يرموك البقعة بالمركز الرابع 4 نقاط، تلاه فريق وادي السير بالمركز الخامس و الاخير بذات الرصيد.و شهد اليوم الختام للدوري عن فوز فريق كفرنجة على فريق يرموك البقعة بنتيجة 32-25، وكذلك فاز فريق ساكب على فريق وادي السير بنتيجة 27-18.و عقب المباراة الختامية التي أقيمت اليوم السبت في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب برعاية رئيس الاتحاد الدكتور تيسير المنسي، وبحضور العين الدكتور محمد المومني ورؤساء الاندية وجمهور كبير وتناوب كبار الحضور على تتويج فريقي كفرنجة و ساكب .