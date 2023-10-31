الثلاثاء 31 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

تجميد "سلة الممتاز" يحول بوصلة اللاعبين نحو الاحتراف بالدوريات العربية

لاعب فريق الحشد الشعبي أمين أبو حواس يسجل "دنك" بسلة فريق النفط العراقي - (من المصدر)
لاعب فريق الحشد الشعبي أمين أبو حواس يسجل "دنك" بسلة فريق النفط العراقي - (من المصدر)
 يفضل العديد من لاعبي أندية الدرجة الممتازة للرجال بكرة السلة، الاحتراف في الدوريات العربية بالدول المجاورة، عن الجلوس في المنازل لمدة طويلة، وذلك بعد قرار تجميد الدوري الذي أعلنته اللجنة المؤقتة مؤخرا بالتوافق مع ممثلي أندية الدرجة الممتازة لنحو عام كامل، من أجل مساعدة الأندية بإعادة ترتيب بيتها الداخلي.اضافة اعلان
وانضم لاعب المنتخب الوطني أشرف الهندي مؤخرا إلى نادي نفط الشمال العراقي، وسبقه لاعبا الارتكاز محمد شاهر والجناح أمين أبو حواس، بالإنضمام إلى ناديي الكرخ والحشد العراقيين، فيما ما يزال نادي اتحاد أهلي حلب السوري يجري مفاوضات مع صانع ألعاب "الصقور" فريدي إبراهيم لبحث إمكانية ضمه، في الوقت الذي تسببت فيه آلة الحرب الإسرائيلية الغاشمة بعدوانها المتواصل على قطاع غزة، بتأخير الإعلان عن انتقال بعض اللاعبين إلى الدوري الفلسطيني لكرة السلة، ما ينذر بهجرة جماعية وقسرية للعديد من اللاعبين. 
ويؤكد المدرب الوطني يوسف أبو بكر في حديثه لـ"الغد": "الاحتراف الحالي لبعض اللاعبين يبدو سلبيا على الناحية الفنية، لكنه مهم للاعبين في جوانب أخرى، خاصة فيما يتعلق بالجانب المادي لتأمين قوت يومهم"، لافتا إلى أن توجه اللاعبين لدوريات ضعيفة ليس خيارهم، وإنما بسبب الواقع الصعب الذي فرضته منظومة اللعبة. 
ويتابع: "الاحتكاك ومواصلة اللعب أمر مهم للاعبين للحفاظ على لياقتهم وبعض مهاراتهم، لكنه لا ينميها بالشكل الصحيح إذا كانت الهجرة اضطرارية، كنا نأمل في أن يتطور الدوري وأن يتم البناء على الإنجاز المتحقق بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم، لكن المشهد يتكرر اليوم بصورة مشابهة لما حدث بعد عامين من المشاركة التاريخية الأولى بكأس العالم 2010 في تركيا، عقب الهبوط الحاد بمستوى اللعبة آنذاك. 
من جانبه، يقول المدرب الوطني عبدالسلام صالح: "إن هجرة اللاعبين بهذه الطريقة العشوائية، يمثل خللا تتحمله المنظومة كاملة"، لافتا إلى أن: "الأفضل للاعب أن يشارك للحفاظ على لياقته، حتى ولو كان المستوى الفني للبطولة ليس عاليا"، مشددا على أن قرار تجميد بطولة الدوري الممتاز غير مقبول بأي شكل من الأشكال.
وأضاف: "الاستمرارية أساس النجاح لأي منظومة لعب، وانقطاع اللاعب عن خوض المنافسات لفترة طويلة أو احترافه بدوريات ضعيفة، سينعكس سلبا على أدائه الفني"، لافتا إلى أن اللاعب لا يتحمل مسؤولية هذا القرار في ظل محدودية الخيارات أمامه وحاجته الماسة لمصدر دخل للصرف على نفسه وعائلته.  
بدوره، لم يخف لاعب المنتخب الوطني أحمد حمارشة، حقيقة أن الاحتراف يمثل فرصة حقيقية للاعب الأردني من أجل بناء اسم له وتقديم نفسه للخارج، مشيرا في حديثه لـ (الغد): "اللاعب يضع مصالحه وعائلته وحياته الشخصية على سلم أولوياته، والاحتراف يمثل فرصة حقيقية لبناء اسم له والاحتكاك مع اللاعبين في الخارج، كما سيحافظ اللاعب على لياقته البدنية ويعزز من مسؤولياته تجاه اللعبة، ليكون خير سفير لكرة السلة الأردنية في مختلف الملاعب العربية والأجنبية". 
ويرى مراقبون، أن تفاقم المشكلة باتخاذ قرار التجميد وهجرة اللاعبين، تتحمله الأندية بدرجة أكبر بعد فشلها في التخطيط السليم، إلى جانب تحميل الاتحاد مسؤولية رضوخه لمطالبات الأندية بالتجميد والاستسلام للواقع، رغم سلسلة الإعلانات التي كانت تتغنى بها الأندية قبل انطلاقة كل موسم عن تجديد العقود واستقطاب المحترفين المميزين من الداخل والخارج بناء على التعليمات، قبل أن تتجدد المشكلة وتفقد بعض الفرق حظوظ المنافسة مبكرا، في مشهد يعزيه المراقبون إلى أن الأندية لم تخطط سوى لتجاوز أزمتها الراهنة، بدلا من تسيير أمورها طبقا لأحوالها وقدراتها المالية، كما لم تلتفت أبدا لضرورة منح الناشئين والشباب فرصة كافية لتغذية الفريق الأول بالمميزين منهم.
ويجمع الخبراء، على أن التفاعل والتعايش مع هموم لعبة كرة السلة لا يحتاج إلى عبارات تحفيزية عبر منصات التواصل الاجتماعي فقط، وإنما إلى اتخاذ خطوات جادة ومدروسة باعتبارها مشروعا وطنيا يستحق الدعم من جميع المؤسسات الخاصة والحكومية، وبشكل يساهم بتحقيق نتائج ملموسة على صعيدي المنتخبات والأندية، خاصة وأن حال كرة السلة الأردنية في جوهرها وحقيقتها هواية، وعنوانها "احتراف مزيف".
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
لاعب فريق السلط مهند سمرين يجري بالكرة أمام مراقبة لاعب الوحدات أحمد سمير في لقاء سابق - (من المصدر)

الوحدات يبحث عن الصدارة المؤقتة عبر بوابة السلط

منذ 33 دقيقة
المدرب الوطني للكيك بوكسينغ طلال العناقرة - (من المصدر)

العناقرة يستغرب رفض مشاركته ببطولة العالم للكيك بوكسينغ.. والاتحاد يرد

منذ 34 دقيقة
لاعب المنتخب الوطني موسى التعمري في محاولة على مرمى المنتخب العراقي بمباراة سابقة - (تصوير: أمجد الطويل)

مواجهة طاجكستان الاختبار الحقيقي لـ"النشامى" في عهد عموتة

منذ 37 دقيقة
من تدريبات المنتخب الوطني للناشئات استعدادا لبطولة غرب آسيا - (من المصدر)

الأردن يفتتح مشواره بلقاء لبنان بـ"غرب آسيا" للناشئات

منذ 38 دقيقة
المنتخب الوطني للرجبي السباعي - (من المصدر)

"الرجبي السباعي" يغادر إلى "الدوحة" للمشاركة بكأس آسيا

منذ 38 دقيقة
لاعب السلط عيسى قطيشات في مواجهة مع حارس الأهلي إبراهيم أبو رمان في لقاء سابق - (الغد)

السلط والأهلي في مشهد "تقليدي" للظفر بلقب "كأس اليد"

منذ 39 دقيقة
افكار و مواقف

الطعن بالموقف الأردني

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

من البصرة وبغداد إلى غزة أيضا

ماهر أبو طير |اليوم

التحوط الاقتصادي ضرورة ملحة

رعد التل |اليوم
ترجمات
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين (يسار) في زيارة تضامنية إلى إسرائيل مؤخرًا - (أرشيفية)

الحرب بين إسرائيل و"حماس" والسياسة الأميركية

ترجمات | منذ2 ساعة
جنود أميركيون يلوحون لزملائهم بينما يعبرون من العراق إلى الكويت في آخر قافلة عسكرية غادرت العراق، 2011 – (المصدر)

الولايات المتحدة "لا غنى عنها" في خلق عدم الاستقرار فحسب‏

ترجمات | منذ2 ساعة
فلسطيني يقف أمام ركام منزله الذي دمره جيش الاحتلال في غزة - (أرشيفية)

على من يقع اللوم؟‏

ترجمات |30 تشرين الأول 2023
‏جندي لجيش الاحتلال يتكئ على فوهة مدفع مركبة مدرعة عند حدود غزة مؤخرا - (أرشيفية)

ما الذي ستواجهه إسرائيل في غزة‏: التكاليف الباهظة لسحق "حماس"‏

ترجمات |28 تشرين الأول 2023
أضرار في "قاعدة الأسد" الأميركية في العراق خلفها قصف إيراني في العام 2020 - (أرشيفية)

"المقاومة الإسلامية في العراق": لمحة عامة

ترجمات |28 تشرين الأول 2023
1698365514522208900

نصيحة تدين بها أميركا لإسرائيل

ترجمات |27 تشرين الأول 2023
 