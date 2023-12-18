تحديد حكام الأسبوع الحادي عشر في دوري المحترفين

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كشف اتحاد الكرة عن الطواقم التحكيمية التي ستدير مواجهات الأسبوع الحادي عشر من دوري المحترفين لكرة القدم لموسم 2023-2024، والتي تنطلق غدا الثلاثاء.شباب الأردن × الفيصليالحكام: أحمد يعقوب للساحة، الحكام المساعدين محمود ظاهر، حمزة أبو عبيد، ووسيم طبيشات رابعا.الحسين × سحابالحكام: أحمد فيصل للساحة، الحكام المساعدين عمرو عجاج، مراد الذيبة، وموسى اللحام رابعا.شباب العقبة × الوحداتالحكام: محمد مفيد للساحة، الحكام المساعدين قيس خميس، منذر عقيلان ومحمد الزامل رابعا.السلط × مغير السرحانالحكام: محمد عرفة للساحة، الحكام المساعدين محمد الخلف، أحمد مؤنس، ومراد الزواهرة رابعا.معان × الأهليالحكام: أدهم مخادمة للساحة، الحكام المساعدين أيمن عبيدات، صابرين العبادي، وإبراهيم سمارة رابعا.الرمثا × الجليلالحكام: محمود السوالمة للساحة، الحكام المساعدين حمزة سعادة، سفيان طاهات، وعمر المعاني رابعا.