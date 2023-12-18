تحديد حكام الأسبوع الحادي عشر في دوري المحترفين

شباب الأردن × الفيصلي
الحكام: أحمد يعقوب للساحة، الحكام المساعدين محمود ظاهر، حمزة أبو عبيد، ووسيم طبيشات رابعا.
الحسين × سحاب
الحكام: أحمد فيصل للساحة، الحكام المساعدين عمرو عجاج، مراد الذيبة، وموسى اللحام رابعا.
شباب العقبة × الوحدات
الحكام: محمد مفيد للساحة، الحكام المساعدين قيس خميس، منذر عقيلان ومحمد الزامل رابعا.
السلط × مغير السرحان
الحكام: محمد عرفة للساحة، الحكام المساعدين محمد الخلف، أحمد مؤنس، ومراد الزواهرة رابعا.
معان × الأهلي
الحكام: أدهم مخادمة للساحة، الحكام المساعدين أيمن عبيدات، صابرين العبادي، وإبراهيم سمارة رابعا.
الرمثا × الجليل
الحكام: محمود السوالمة للساحة، الحكام المساعدين حمزة سعادة، سفيان طاهات، وعمر المعاني رابعا.