تحديد مواعيد الجولة الأخيرة من دوري الشباب تحت 19 عاما لأندية النخبة

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عمان - الغد - أصدر اتحاد كرة القدم، مواعيد مباريات الجولة الخامسة والأخيرة من الدور الثاني لبطولة ت 19 لأندية النخبة، لموسم 2023-2024.ويلتقي عمان FC مع الفيصلي عند الثالثة عصر الجمعة ، على ستاد الأمير محمد، فيما تختتم منافسات البطولة السبت بمباراتي شباب الأردن والحسين عند الواحدة ظهرا على ملعب جرش، والوحدات والرمثا بذات التوقيت على ستاد الأمير محمد.ويتصدر الحسين ترتيب الفرق برصيد 10 نقاط، ثم الوحدات 7، شباب الأردن 6، الفيصلي وعمان FC 4، والرمثا 2.ويحتاج الحسين للفوز بأي نتيجة أو التعادل مع شباب الأردن في اللقاء الأخير، لضمان التتويج باللقب دون النظر إلى باقي النتائج، فيما تدخله الخسارة في حال فوز الوحدات على الرمثا بحسابات حسم البطولة بفارق الأهداف بينهما.وتقام منافسات الدور الثاني لدوري النخبة ت 19، بنظام الدوري من مرحلة واحدة، على أن يتوج باللقب الفريق الحاصل على أكبر عدد من النقاط.في المقابل، يلتقي سهل حوران مع الجزيرة عند الثالثة عصر الجمعة على ملعب الأمير هاشم، وبذات التوقيت يواجه مغير السرحان ضيفه سحاب، على ملعب السرحان، ضمن مواجهات الجولة الأخيرة من دوري الدرجات ت19.ويستقبل البقعة ضيفه الأهلي عند الثالثة عصر السبت على ملعب البولو، وبذات التوقيت يلتقي اتحاد الرمثا مع عجلون على ملعب الأمير هاشم.ويتصدر سهل حوران ترتيب المجموعة الأولى لدوري الشباب تحت 19 عاما لأندية الدرجات برصيد 7 نقاط، ثم الجزيرة واليرموك 6، سحاب 4، ومغير السرحان أخيرا دون نقاط.وعلى الطرف الآخر يستقر الأهلي بصدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، يليه الجليل 6، اتحاد الرمثا 5، البقعة 4، عجلون أخيرا دون نقاط.وحسب نظام البطولة، تم تقسيم الفرق الـ 10 إلى مجموعتين، بحيث تضم كل مجموعة خمسة فرق، وتلعب بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، على أن تتأهل الفرق الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى من كل مجموعة للمشاركة في بطولات الفئات العمرية لأندية النخبة خلال الموسم القادم، فيما تشارك باقي الفرق في بطولات الفئات العمرية لأندية الدرجات الأولى والثانية والثالثة والأكاديميات خلال الموسم المقبل، بغض النظر عن درجة النادي.