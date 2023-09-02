تحديد مواعيد مباريات "الأولمبي" بالتصفيات

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أعلن اتحاد كرة القدم، عن مواعيد ومكان إقامة مباريات المجموعة الأولى لمنتخبنا الوطني الأولمبي تحت سن 23 الذي يستضيف التصفيات الأسيوية المؤهلة للأولمبياد، اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل.وأكد اتحاد الكرة أن جميع مباريات المجموعة ستقام على ملعب الأمير محمد بالزرقاء، علما أن المجموعة تضم منتخبات الأردن وبروناي وسورية وسلطنة عمان.ويستهل المنتخب الوطني الأولمبي مشواره في التصفيات بلقاء منتخب بروناي عند الساعة التاسعة من مساء يوم الأربعاء المقبل، قبل أن يخوض مباراته الثانية يوم التاسع من الشهر الحالي وبنفس التوقيت أمام منتخب سلطنة عمان، قبل أن يختتم منافسات المجموعة بلقاء منتخب سورية يوم 12 الشهر الحالي.وتقام منافسات التصفيات بنظام الدوري من جولة واحدة، بحيث يتأهل للنهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني.وتستضيف مباريات التصفيات 11 دولة، هي: البحرين، الصين، إندونيسيا، الأردن، كوريا الجنوبية، الكويت، السعودية، طاجيكستان، تايلاند، أوزبكستان، فيتنام.ورغم أن المنتخب الأولمبي لم يخضع لمرحلة إعداد مثالية استعدادا لهذه التصفيات، إلا أن المدير الفني للمنتخب عبدالله أبو زمع، يعمل على استنهاض الجانب المعنوي عند لاعبيه، لتحقيق إنجاز جديد للكرة الأردنية، خاصة وأن المنتخب يضم نخبة من نجوم الكرة الأردنية أمثال أمين الشناينة وسيف درويش ومهند أبو طه وغيرهم من اللاعبين.وكان المنتخب الأولمبي خاض مباراة ودية واحدة فقط استعدادا للنهائيات، كانت أمام منتخب فلسطين يوم الخميس الماضي، وانتهت بالتعادل 1-1.