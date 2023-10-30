تحديد مواعيد مباريات الجولة السابعة والأخيرة من دوري الدرجة الثانية

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أصدر اتحاد كرة القدم، مواعيد مباريات الجولة السابعة والأخيرة من دوري الدرجة الثانية.وحسب جدول المباريات، تم توحيد مواعيد مباريات الفرق المرشحة للصعود إلى الدور الثاني من البطولة، والفرق المهددة بالهبوط إلى دوري الدرجة الثالثة.وتقام منافسات المجموعة الأولى يوم الخميس المقبل.حيث يلتقي وادي الريان مع حرثا عند الرابعة على ملعب الأمير هاشم، وبذات التوقيت يواجه مرج الحمام نظيره شباب حوارة على ملعب شباب الحسين، وسحم مع الطيبة على ملعب جرش، فيما يستقبل الكرمل ضيفه جرش عند السابعة مساء على ملعب الأمير هاشم.في المقابل، تقام مواجهات المجموعة الثانية عند الرابعة عصر السبت 4 تشرين الثاني، حيث يلتقي دوقرة مع الحصن على ملعب الأمير هاشم، والوحدة مع الخالدية على ملعب شباب الحسين، وغور الصافي مع بلعما على ملعب الكرك، ودير أبي سعيد مع رباع السرحان على ملعب جرش.ويتصدر الكرمل ترتيب فرق المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة، يليه جرش 12، شباب حوارة وسحم 8، وادي الريان والطيبة 6، ومرج الحمام وحرثا 3.ويواصل دوقرة صدارة ترتيب المجموعة الثانية بـ 18 نقطة، يليه دير أبي سعيد 9، الخالدية والحصن وغور الصافي 8، الوحدة ورباع السرحان 7، وبلعما أخير بـ 3 نقاط.ووفقا لنظام البطولة، تم توزيع الأندية المشاركة على مجموعتين، حيث يتأهل أول وثاني كل مجموعة للدور نصف النهائي الذي يقام ذهابا وإيابا، ليصعد الفائزان للدرجة الأولى مباشرة، فيما يهبط أخر فريقين من كل مجموعة لـ"الثالثة".