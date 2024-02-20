الثلاثاء 20 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تحضيرات متسارعة لاستضافة "الضاحية العربية"

جانب من تتويج أبطال وبطلات اختراق الضاحية المفتوحة مؤخرا-(الغد)
جانب من تتويج أبطال وبطلات اختراق الضاحية المفتوحة مؤخرا-(الغد)
 أكد رئيس اللجنة المؤقتة لألعاب القوى د.وليد رحاحلة، أن أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، سيرعى بطولة اختراق الضاحية التي تقام في نادي البشارات للجولف بالسابع من آذار (مارس) المقبل، مثمنا دور الأمانة في دعم الرياضة والرياضيين في مختلف الألعاب.اضافة اعلان
وكشف الرحاحلة عن اجتماعات دورية في مجلس إدارة اللجنة المؤقتة، وفي لجان البطولة التي يتولى إدارتها الزميل رفيق حمودة، لضمان تنظيم البطولة بأبهى صورة.
وأضاف، لدينا تقارير يومية نحرص على متابعتها بأدق التفاصيل من اللجان كافة، ونعمل على تجهيز مسار السباق وتوزيعاته بحسب مسافة كل فئة، بإشراف لجنة الحكام، ونتطلع إلى إنجاز التحضيرات كافة خلال الأسبوع المقبل، واستعراضها خلال اجتماع اللجنة المؤقتة العليا.
وأكد، أن باب التسجيل مفتوح حتى الخامس والعشرين من شباط (فبراير) الحالي، متوقعا ارتفاع عدد الدول المشاركة عن العدد الحالي الذي وصل إلى 9 دول.
وحول توقعاته لنتائج المنتخبات الوطنية للذكور والإناث في "الضاحية" العربية، قال الرحاحلة : "نتوقع أن تحفل البطولة بالمنافسة والندية، خاصة وأن البطولة تعتبر تأهيلية إلى بطولة العالم، مما يزيد من رغبة العدائيين والعداءات بالوصول إلى المراكز الأولى، وتحقيق أرقام تأهيلية في مختلف الفئات، إلا أنني سأجيب بصراحة بالنسبة لحظوظ منتخباتنا، التي أجد أنها متواضعة في ظل البناء التدريبي المتقطع، وعدم الاهتمام بالمواهب الناشئة لأسباب كثيرة، لكن لدينا بعض اللاعبين واللاعبات نرشحهم للوقوف بالمراكز الأولى في بعض الفئات".
وعن عناصر المنتخبات الوطنية للذكور والإناث لهذه البطولة، رد رحاحلة: "وقفت اللجنة الفنية بتمعن وتمحيص عند أرقام اللاعبين واللاعبات، والنتائج خلال بطولة اختراق الضاحية المفتوحة التي أقيمت في الجامعة الهاشمية مؤخرا، وأخضعتهم لاختيار دقيق يتناسب مع توزيعاتهم على مختلف فئات التنافس، الرجال والسيدات والشباب والشابات والناشئين والناشئات، وبما يضمن المنافسة على الميداليات الملونة في بعض الفئات، وليدنا قائمة أولية، تضم كلا من: شريف العلاونة، عبدالعزيز الصانع، سعاد سلامة، مهدي صالح، صالح أسامة، حسين البوريني، عمر النجار، أحمد أبوغليون، نجم نور الدين، راشد عبدالجليل، بهاء متروك، بلال عطية، ثابت نايف، أحمد المجالي، محمد عكاوي، فهد بطاينة، رائد سليم، هبة محمود، صبرية جميل، ناهدة البوات، أمل صباح، لين أبوجبارة، لمى الجعارات، سارة حبوب، ملك الجعارات، فاطمة المغاصبة، إخلاص الشرعة، سوار غرايبة، ملك سلطان، هدى الجعارات، نادين بقاعين، وعبد العزيز غنان. وسيتم إجراء تصفية نهائية يوم السبت المقبل، بهدف تسمية المنتخبات الوطنية بشكل نهائي لهذه البطولة".
يذكر أن ملعب البشارات للجولف، احتضن كبرى الأحداث التي استضافها ألعاب القوى في سنوات سابقة، ولا سيما بطولة العالم لاختراق الضاحية في العام 2009، والتي شهدت مشاركة عالمية واسعة، وأجواء تنظيمية مثالية للركض الريفي، والتي حظيت بإشادة الاتحاد الدولي لألعاب القوى والدول المشاركة وقتها، واستضاف أيضا بطولة اختراق الضاحية العربية في العام 2019، والتي توجت فيها المنتخبات الوطنية بـ3 ميداليات برونزية.
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