تخصيص 10600 تذكرة لمباراة الحسين اربد والفيصلي

خصص اتحاد كرة القدم 10600 تذكرة، لقمة مباريات الجولة 21 وقبل الأخير من دوري المحترفين، والتي تجمع فريقي الحسين اربد والفيصلي عند الساعة السابعة مساء يوم غد الاثنين، على ستاد الحسن في اربد.

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وتعتبر مباراة يوم غد مهمة لتحديد مسار الدوري، حيث يعني فوز الحسين اربد أو تعادله الظفر رسميا بلقب الدوري، فيما يعني فوز الفيصلي تأجيل الحسم إلى الجولة الأخيرة .



ويتصدر فريق الحسين اربد البطولة برصيد 56 نقطة، يليه الفيصلي برصيد 51 نقطة، علما أن لقب الدوري انحسر بين الفريقين.



وستوزع تذاكر الجماهير على النحو التالي: 1800 درجة أولى يمين المنصة لجمهور نادي الحسين، 1800 درجة أولى يسار المنصة لجمهور نادي الفيصلي، 6500 درجة ثانية لجمهور نادي الحسين، 250 تذكرة درجة خاصة يمين المنصة لجمهور نادي الحسين، 250 تذكرة درجة خاصة يسار المنصة لجمهور نادي الفيصلي.



