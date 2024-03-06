الأربعاء 06 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تدريبات مشتركة لمنتخب المصارعة للسيدات مع نظيره الجزائري

وفد المنتخب الوطني لمصارعة السيدات المتواجد في معسكر الجزائر - (من المصدر)
وفد المنتخب الوطني لمصارعة السيدات المتواجد في معسكر الجزائر - (من المصدر)
عمان – يواصل المنتخب الوطني لمصارعة السيدات، تدريباته في الجزائر، والتي تستمر حتى 13 من الشهر الحالي، في إطار تحضيراته لخوض سلسلة من الاستحقاقات العربية والقارية والعالمية خلال الفترة المقبلة.اضافة اعلان
ويتخلل المعسكر التدريبي، مباريات وتدريبات مشتركة مع منتخب السيدات الجزائري، بحثا عن مزيد من الفائدة الفنية والبدنية.
ويضم وفد المنتخب الوطني، المدرب رائد القيسي رئيسا للوفد والمعالجة عرين الخريشة والإدارية رنا الصغير، إلى جانب 7 لاعبات؛ وهن: نورا الطيبين وبلقيس الطيبين، جنى أبو شاور، مايا قطيشات، تالا أبو خيط، ليال سكر، مريم أبو حمادة.
وقال م.عبدالله قطيشات نائب رئيس اتحاد المصارعة والناطق الإعلامي في معرض رده على استفسارات الغد: "نريد منح لاعباتنا فرصة الاحتكاك مع مستويات فنية وبدنية تضاهي قدراتنا بمستوى معقولا، لكننا لا نريد في المرحلة الحالية المجازفة في اختيار منتخبات الدول المتقدمة في اللعبة أمثال اليابان ومنغوليا وغيرها، لتجنب المساهمة في توسيع الفجوة أو التأثير سلبا على معنويات اللاعبات". 
وتابع: "تمتلك الجزائر لاعبات مميزات وبطلات، ونشكرهن على حفاوة الاستقبال لوفد منتخبنا الوطني للسيدات"، مؤكدا أن المعسكر يأتي انسجاما مع رؤية اتحاد المصارعة في تعزيز سبل التعاون مع الدول العربية ولضمان تواجدهم في بطولة العرب، التي تستضيفها الأردن للفئتين حرة وروماني تحت 17 و23 عاما بالفترة من 22 إلى 26 أيار (مايو) المقبل. 
من جانبه، يرى مدرب المنتخب الوطني للسيدات، رائد القيسي، أن لاعبات المنتخب الوطني يمضين بخطوات ثابتة نحو اعتلاء منصات التتويج.
وقال القيسي في حديثه لـ (الغد): "اكتسبنا خبرات جيدة مع توالي خوض المعسكرات.. اتحاد المصارعة لم يبخل علينا بشيء، ونلمس حماسا كبيرا وروحا معنوية عالية بين صفوف لاعباتنا مع إظهارهن مؤشرات كبيرة للتعلم"، مبديا ثقته بقدرة اللاعبات على صناعة المفاجآت في بطولة العرب وغيرها من البطولات في المرحلة المقبلة. 
يشار إلى أن اتحاد المصارعة يستضيف أيضا بطولة آسيا للفئتين تحت 17 و23 عاما في الفترة من 22 إلى 30 حزيران (يونيو) المقبل، ثم ينظم بطولة العالم للفئة تحت 17 عاما في الفترة من 19 إلى 24 آب (أغسطس) المقبل.
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