تدريبات مكثفة للمنتخبات الوطنية استعدادا لبطولة آسيا للمصارعة

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يواصل لاعبو المنتخبات الوطنية للمصارعة، تدريباتهم الفنية والبدنية والتكتيكية المكثفة في معسكرات الإعداد والتحضير المحلية والخارجية التي تستمر حتى 18 من الشهر الحالي، تأهبا لخوض بطولة آسيا للمصارعة (الأردن 2024)، والتي تقام منافساتها في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب خلال الفترة من 22 إلى 30 حزيران (يونيو) الحالي.ويخوض لاعبو المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية تحت 17 عاما معسكرا خارجيا في أذربيجان (باكو) بقيادة المدرب إبراهيم عرعر، فيما تنتظم لاعبات المنتخب الوطني للسيدات في معسكر تدريبي بالعاصمة تونس تحت قيادة المدرب رائد القيسي، ويخوض لاعبو المنتخب الوطني للمصارعة الحرة تحت 17 و23 عاما معسكرا داخليا مشتركا في صالة اليرموك بقيادة المدربين رمزي وهاني المرافي مع لاعبي المنتخب المصري بقيادة المدرب عصام الخضري، كما يشرف المدرب يحيى أبو طبيخ على تحضيرات لاعبي المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية تحت 23 عاما ضمن المعسكر التدريبي المشترك مع الأشقاء المصريين أيضا.وقال م. عبدالله قطيشات نائب رئيس اتحاد المصارعة والناطق الإعلامي، في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الأردني للمصارعة: “تجسد بطولة آسيا استمرارية للاستضافات السابقة والنجاحات التي حققناها، وتؤكد ثقة الاتحادين الدولي والآسيوي، وتبرهن على القدرات التنظيمية للأردن في كبرى البطولات”.وأضاف: “الجهد الذي وضعناه في الاستضافة الأولى لبطولتي آسيا والعالم، أكسبنا خبرات متنوعة لعمل إضافة نوعية في الاستضافات المقبلة”، مؤكدا أن التجهيزات تسير في وتيرة متسارعة قبل انطلاقة الحدث القاري، الذي يحظى بمشاركة 471 لاعبا ولاعبة و112 مدربا و44 حكما يمثلون 20 دولة.وفيما يتعلق بآخر تحضيرات لاعبي المنتخبات الوطنية، قال قطيشات: “حرصنا في الاتحاد الأردني للمصارعة على توفير ظروف الإعداد المثالية من معسكرات داخلية وخارجية للاعبين واللاعبات، بهدف رفع جاهزيتهم لتحقيق نتائج إيجابية تؤكد سيرنا على الطريق الصحيح”.واستطرد: “رصدنا مكافآت وجوائز مالية كبيرة لأي لاعب أو لاعبة تنجح في تحقيق ميدالية ملونة ببطولة آسيا، ونأمل أن يحفزهم ذلك للارتقاء باللعبة ودفع عجلة تطويرها إلى الأمام”.ولم يخف قطيشات حقيقة أن الاستضافات الآسيوية والعالمية شكلت إضافة نوعية لخبرات الحكام والمدربين وإدارة اتحاد المصارعة، كما عملت على صقلها وتطويرها.إلى ذلك، ينتظر أن تبدأ الوفود المشاركة بالتوافد إلى المملكة تباعاً اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل.