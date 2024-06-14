 
الجمعة 14 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تدريبات مكثفة للمنتخبات الوطنية استعدادا لبطولة آسيا للمصارعة

من المعسكر التدريبي المشترك بين الأردن ومصر -(من المصدر)
من المعسكر التدريبي المشترك بين الأردن ومصر -(من المصدر)
  يواصل لاعبو المنتخبات الوطنية للمصارعة، تدريباتهم الفنية والبدنية والتكتيكية المكثفة في معسكرات الإعداد والتحضير المحلية والخارجية التي تستمر حتى 18 من الشهر الحالي، تأهبا لخوض بطولة آسيا للمصارعة (الأردن 2024)، والتي تقام منافساتها في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب خلال الفترة من 22 إلى 30 حزيران (يونيو) الحالي.اضافة اعلان
ويخوض لاعبو المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية تحت 17 عاما معسكرا خارجيا في أذربيجان (باكو) بقيادة المدرب إبراهيم عرعر، فيما تنتظم لاعبات المنتخب الوطني للسيدات في معسكر تدريبي بالعاصمة تونس تحت قيادة المدرب رائد القيسي، ويخوض لاعبو المنتخب الوطني للمصارعة الحرة تحت 17 و23 عاما معسكرا داخليا مشتركا في صالة اليرموك بقيادة المدربين رمزي وهاني المرافي مع لاعبي المنتخب المصري بقيادة المدرب عصام الخضري، كما يشرف المدرب يحيى أبو طبيخ على تحضيرات لاعبي المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية تحت 23 عاما ضمن المعسكر التدريبي المشترك مع الأشقاء المصريين أيضا.   
وقال م. عبدالله قطيشات نائب رئيس اتحاد المصارعة والناطق الإعلامي، في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الأردني للمصارعة: “تجسد بطولة آسيا استمرارية للاستضافات السابقة والنجاحات التي حققناها، وتؤكد ثقة الاتحادين الدولي والآسيوي، وتبرهن على القدرات التنظيمية للأردن في كبرى البطولات”. 
وأضاف: “الجهد الذي وضعناه في الاستضافة الأولى لبطولتي آسيا والعالم، أكسبنا خبرات متنوعة لعمل إضافة نوعية في الاستضافات المقبلة”، مؤكدا أن التجهيزات تسير في وتيرة متسارعة قبل انطلاقة الحدث القاري، الذي يحظى بمشاركة 471 لاعبا ولاعبة و112 مدربا و44 حكما يمثلون 20 دولة.
وفيما يتعلق بآخر تحضيرات لاعبي المنتخبات الوطنية، قال قطيشات: “حرصنا في الاتحاد الأردني للمصارعة على توفير ظروف الإعداد المثالية من معسكرات داخلية وخارجية للاعبين واللاعبات، بهدف رفع جاهزيتهم لتحقيق نتائج إيجابية تؤكد سيرنا على الطريق الصحيح”. 
واستطرد: “رصدنا مكافآت وجوائز مالية كبيرة لأي لاعب أو لاعبة تنجح في تحقيق ميدالية ملونة ببطولة آسيا، ونأمل أن يحفزهم ذلك للارتقاء باللعبة ودفع عجلة تطويرها إلى الأمام”. 
ولم يخف قطيشات حقيقة أن الاستضافات الآسيوية والعالمية شكلت إضافة نوعية لخبرات الحكام والمدربين وإدارة اتحاد المصارعة، كما عملت على صقلها وتطويرها.
إلى ذلك، ينتظر أن تبدأ الوفود المشاركة بالتوافد إلى المملكة تباعاً اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل.
share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
69473a78-4fb6-4114-bf51-4b4cf9adb33b

ديمة زبدية تتوج بلقب البطولة العربية للياقة البدنية

منذ7 ساعة
448039235_750668437249109_5430219039210320963_n

عموته يكشف عن حالات تسمم في صفوف النشامى

10 حزيران 2024
جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين

دعم ملكي يقود الرياضة الأردنية لمنصات التتويج

10 حزيران 2024
66635eb3edb0a

فرسان الأردن بطلا لكأس الأردن تحت 15 عاما

08 حزيران 2024
1b00cf6580d7667b1129be870e87e7f9

الاعلان عن قائمة المنتخب الوطني لناشئي وناشئات التايكوندو

06 حزيران 2024
لقطة جماعية للاعبي المنتخبات الوطنية للمصارعة - (من المصدر)

"المصارعة" يكرم أصحاب الإنجازات ويكشف عن 5 معسكرات داخلية وخارجية استعدادا لآسيا

05 حزيران 2024
افكار و مواقف
ترجمات
جندي أميركي يدوس على مواطن عراقي في سياق الحرب على الإرهاب - (أرشيفية)

سقوط نظرية الحرب على الإرهاب وحصانة الغرب‏

ترجمات |12 حزيران 2024
غزيون يتجمعون في موقع سقوط صواريخ إسرائيلية في الحرب على غزة - (أرشيفية)

الصهيونية أيديولوجية استعمار وقتل ووحشية ويجب تفكيكها

ترجمات |12 حزيران 2024
حزب العمال البريطاني قد يتعهد بالاعتراف بالدولة الفلسطينية

حان الوقت لاعتراف بريطانيا بدولة فلسطين

ترجمات |12 حزيران 2024
‏مظاهرات في إيران احتجاجاً على الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مجمع القنصلية الإيرانية في سورية - (أرشيفية)

‏لماذا تراجعت إيران وإسرائيل عن حافة الهاوية؟‏

ترجمات |11 حزيران 2024
إسرائيليون يحتمون بعد سماع تحذير صفارات الإنذار من هجوم صاروخي فلسطيني، كيبوتس كفار عزة قرب غزة - (أرشيفية)

من تل أبيب إلى حيفا: "هل ترى أن هذه نهاية إسرائيل"؟ (2-2)‏

ترجمات |10 حزيران 2024
جنود من قوات الطوارئ الدولية أثناء دورية على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، 6 حزيران (يونيو) 2024 - (أرشيفية)

العمل على اتفاق بين لبنان وإسرائيل قد لا يستحق العناء

ترجمات |10 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكاتير حمزة حجاج- إجازة العيد

إجازة العيد

النشامى يهزم الأخضر 12 حزيران 2024

حمزة حجاج -النشامى يهزم الأخضر

كاريكاتير حمزة حجاج - خروف 2024 11 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - خروف 2024

مساعدات غزة 10 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- مساعدات غزة

الراتب!! 09 حزيران 2024

كاريكاتير- حمزة حجاج- الراتب!!

اليوبيل الفضي 08 حزيران 2024

حمزة حجاج- اليوبيل الفضي
 