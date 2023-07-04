تدريبات مكثفة لمنتخب الريشة الطائرة استعداداً لدورة الألعاب العربية

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عمان - الغد - أجرى المنتخب الوطني للريشة الطائرة تدريبات مكثفة اليوم الثلاثاء في صالة ايشرا عين البنيان استعدادا لخوض منافسات الدورة الرياضية العربية التي تفتتح غدا الأربعاء في الجزائر وتختتم 15 الشهر الحالي.وسيبدأ منتخب الريشة الطائرة مشواره في الدورة بعد غد الخميس والتي تستمر منافساتها على مدار خمسة أيام بمشاركة 10 منتخبات هي: الجزائر، السعودية، الإمارات، العراق، جيبوتي، تونس، جزر القمر، موريتانيا، سوريا، إلى جانب الأردن.وستكون المشاركة الأردنية في الريشة الطائرة عبر 4 لاعبين ولاعبات هم: بهاء الشنيك وعز الدين ابو عرة ومرح عمر ومريم ابو عرة، حيث سيشاركون في منافسات الفردي والزوجي.ويقود تدريبات المنتخب الوطني للريشة الطائرة المدربان يوسف ابو منذر ومهران شقيرات.وأكد المدرب يوسف أبو منذر على جاهزية اللاعبين واللاعبات لخوض غمار الدورة والمنافسة بقوة على الميداليات الملونة في ظل السمعة الطيبة التي تتمتع بها الريشة الطائرة عربياً.وبين أبو منذر أن تدريبات اليوم اشتملت على تصحيح بعض الأخطاء البسيطة وتثبيت الخطط الفنية لخوض المنافسات.تجدر الإشارة إلى أن منتخب الريشة الطائرة حقق في تاريخ مشاركاته في الدورات الرياضية العربية 17 ميدالية موزعة على ميدالية ذهبية واحدة و7 فضيات و9 برونزيات.