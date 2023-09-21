الجمعة 22 أيلول 2023
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تراجع تصنيف المنتخب الوطني بعد خسارتي النرويج وأذربيجان

لاعب المنتخب الوطني موسى التعمري خلال مباراة النرويج الودية - (من المصدر)
لاعب المنتخب الوطني موسى التعمري خلال مباراة النرويج الودية - (من المصدر)
 أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” التصنيف العالمي الجديد للمنتخبات الوطنية، والذي كشف عن تراجع منتخب “النشامى” للمركز 84 عالميا، مع استقراره في المركز 12 على صعيد قارة آسيا، والعاشر عربيا.اضافة اعلان
وفقد المنتخب الوطني 9.9 من نقاطه في التصنيف ليتراجع مركزين بعد أن كان في المركز 82 في التصنيف الأخير، وذلك في أول تجمع للمدرب المغربي الجديد الحسين عموتة.
وتلقى المنتخب خسارة كبيرة في مباراته الأولى بالتجمع الأخير، والتي جاءت على يد النرويج بسداسية نظيفة، قبل أن يتعرض للخسارة مجددا من أمام أذربيجان بهدفين لهدف.
ولم يقدم المنتخب الوطني المستوى المأمول منه في المباراتين الوديتين، حيث ظهر بصورة باهتة جعلت الجماهير في حيرة من أمرها، وذلك بعد أن قدم المنتخب مستويات وعروضا فنية جيدة في آخر فترات المدرب السابق عدنان حمد، وأبرزها الفوز على جامايكا 2-1، وقبلها الخسارة بوقت قاتل من صربيا 2-3.
ويستضيف المنتخب الوطني في منتصف الشهر المقبل دورة رباعية تضم منتخبات إيران، العراق وقطر، حيث سيواجه المنتخب الإيراني في الدور نصف النهائي، على أن يلعب في المباراة النهائية أو خوضه مباراة المركز الثالث حال الخسارة.
وسيبدأ “النشامى” مشواره نحو كأس العالم 2026 من خلال التصفيات خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، حيث جاء في المجموعة السابعة بالتصفيات إلى جانب منتخبات السعودية، طاجيكستان والفائز من مواجهتي كمبوديا والباكستان.
كما سيخوض المنتخب مطلع العام المقبل في قطر بطولة كأس آسيا، حيث سيشارك للمرة الخامسة في تاريخه، بعد 4 مشاركات سابقة أعوام 2004، 2011، 2015 و2019، إذ يتطلع “النشامى” الى محاولة الوصول لأبعد نقطة بعد مشاركات سابقة لم يتمكن من خلالها تخطي الدور ربع النهائي.
ويضم المنتخب في صفوفه عددا كبيرا من اللاعبين المميزين والمحترفين في الدوريات الخارجية، أبرزهم موسى التعمري المحترف في صفوف مونبيليه الفرنسي، ومحمد أبوزريق “شرارة” لاعب الترجي التونسي، ويزن النعيمات لاعب الأهلي القطري وعلي علوان لاعب الشمال، مع احتمالية كبيرة لاستدعاء عموتة عددا كبيرا من لاعبي المنتخب الأولمبي في التجمع المقبل، بعد غيابهم مؤخرا لخوضهم التصفيات.
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