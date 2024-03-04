الإثنين 04 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تركيز "دولي" على المكانة المرموقة لمركز إعداد منتخبات التايكواندو

لاعبا المنتخب الوطني للتايكواندو صالح الشرباتي وزيد مصطفى خلال تدريبات سابقة-(من المصدر)
لاعبا المنتخب الوطني للتايكواندو صالح الشرباتي وزيد مصطفى خلال تدريبات سابقة-(من المصدر)
عمان - سلط اتحاد التايكواندو الضوء على مركز إعداد المنتخبات الوطنية التابع للاتحاد الأردني للتايكواندو، خلال خبر بثه على موقعه الرسمي، لأهميته الكبيرة للاعبين ومساهمته في تنمية مهاراتهم، ما يؤدي إلى تحسين تصنيفهم  الدولي، مع التركيز على تعزيز البنية التحتية وتدريبات التايكواندو الافتراضية المحتملة للمهارات المتقدمة.اضافة اعلان
وكان اتحاد التايكواندو، أرسل للاتحاد الدولي ملفا كاملا عن مركز إعداد اللاعبين والمجهز بأحدث المعدات وأبرزها جهاز "في أو تو ماكس"، المستخدم لأغراض فحص اللاعبين، من خلال الوقوف على مستوى درجة اللياقة البدنية عند اللاعبين، بعد إخضاعهم لفحص على هذا الجهاز الذي يقيس تفاصيل دقيقة يحتاجها الرياضي، وتشخص مقدرته على اللعب بعيدا عن أي مخاطر قد يتعرض لها، في حال شارك في المباريات والتدريبات من دون الجاهزية الكاملة، كما يشخص ما يحتاجه اللاعب خلال التدريبات والتحضيرات.
وأطلق الاتحاد الدولي مؤخرا جوائز جديدة، تكريما للمساهمات المؤثرة في أهداف التنمية المستدامة عن منطقة الشرق الأوسط  في مجالات عدة، لتسليط الضوء على الجهود المستمرة التي تبذلها الاتحادت المنتسبة للاتحاد الدولي والتي تقوم بإحداث تأثير إيجابي على المجتمعات المحلية، والجوائز تشمل التنوع والمساواة والشمول والمجتمع والصحة والاستدامة البيئية والمبادرات والتطبيقات الجديرة بالاهتمام.
ومنح مركز إعداد اللاعبين الفرصة لاتحاد التايكواندو، لتحقيق مزيد من النجاحات في المعسكرات التدريبية التي ينظمها، ووجد عدد من الدول العالمية والعربية الأردن مكانا مميزا لإقامة المعسكرات التدريبية استعدادا للمشاركة في بطولة العالم وسلسلة الجائزة الكبرى والتصفيات الآسيوية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.
وخلال المعسكرات التدريبية يستطيع اللاعبون العالميون والعرب استخدام جهاز "في أو تو ماكس"، فيما أكد مدربون عالميون في وقت سابق خلال مشاركتهم في معسكرات تدريبية في الأردن، أن مدرسة التايكواندو الأردنية واحدة من أفضل المدارس على المستوى العالمي، وأشادوا بالمستويات الفنية التي يتمتع بها لاعبو ولاعبات المنتخب الوطني من أصحاب الإنجازات المميزة. 
وقال أمين السر والناطق الإعلامي لاتحاد التايكواندو فيصل العبداللات لـ"الغد": "تلقى اتحاد التايكواندو إشادة مؤخرا عن برامجه المستدامة، وتم تسليط الضوء على الأردن عبر خطط التطوير، وأخذ الاتحاد الدولي بعين الاعتبار مركز إعداد اللاعبين التابع لاتحاد التايكواندو من حيث، التجهيزات واستخدامه لأفضل التقنيات التي تساهم في تطوير اللاعبين، وللأردن مكانة مميزة بعد النجاحات الكبيرة  التي حققها على السلم العالمي للعبة". 
وأضاف: "أهمية جهاز في أو تو ماكس في مركز الإعداد، تتمثل في مستوى اللياقة والأكسجين عند اللاعبين، كما أنه يقيس مدى التطور الذي يعيشه اللاعبين، ما يساعد المدرب على وضع خطط التدريبات وفقا لقراءات هذا الجهاز الذي يعتبر ضروريا لجميع المنتخبات الوطنية والأندية".
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