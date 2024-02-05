تشكيل هيئة إدارية لنادي موظفي وزارة الأشغال العامة والإسكان

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قرر وزير الشباب محمد النابلسي، وبناء على تنسيب وزير الأشغال العامة والإسكان م.ماهر أبو السمن، تشكيل الهيئة الإدارية لنادي موظفي وزارة الأشغال العامة والإسكان، بعد استكمال الإجراءات الرسمية كافة المتعلقة بتأسيس النادي الذي يعد الأول في تاريخ وزارة الأشغال العامة والإسكان.ويرأس الهيئة الإدارية م.عبدالعزيز الذيابات، وتضم الأعضاء م.سهير برقان وم.رحاب العتوم وم.وفاء العالول وم.عروبة عويس وبهاء السعايدة وإبراهيم المحاميد ومحمد أبو عامود ووسام حبوب.ويعد النادي الذي يحمل الرقم (740) مكسبا للعاملين كافة بالوزارة والمتقاعدين منها، خصوصا وأن أبرز أهدافه تعزيز الروابط الاجتماعية، وترسيخ مبادئ التعاون، وتحسين الوضع الاقتصادي لموظفي الوزارة، في الوقت الذي يعد فيه النادي مظلة ريادية للموظفين لتقديم وخلق خدمات متنوعة ذات نقلة نوعية في مجال العلاقات الاجتماعية والثقافية والرياضية والإنسانية.وتتكون الهيئة العامة للنادي من موظفي وزارة الأشغال العامة والإسكان العاملين والمتقاعدين، ونظامه الأساسي (الخاص) يعزز من الروابط الاجتماعية والتكافل الاجتماعي بين موظفي الوزارة من خلال البرامج التي سيتبناها النادي، والنشاطات الاجتماعية والثقافية والرياضية والترفيهية التي سيقيمها، والتي ستعبر عن شمولية النادي، وتحقيق أهدافه، وتوسعة مظلته الاجتماعية.ومن أهداف النادي، توثيق وتمكين العلاقات الاجتماعية والثقافية بين موظفي الوزارة، وتقديم الخدمات والتسهيلات لهم، وعقد الاتفاقيات مع مختلف الجهات لتقديم خدمات بأسعار تفضيلية وجودة عالية للعاملين في الوزارة والموظفين والمتقاعدين من أعضاء الهيئة العامة، إضافة إلى إقامة النشاطات الثقافية والاجتماعية والرياضية.إلى ذلك، قرر وزير الأشغال العامة والإسكان م.ماهر أبو السمن، تخصيص مقر مؤقت للنادي لتسيير أعماله في هذه المرحلة.