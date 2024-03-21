تشويق ومشاركة واسعة منتظرة في بطولة تحديات اللياقة البدنية غدا

مصطفى بالو

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عمان- كشف رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية مأمون كلمات، عن إقامة البطولة المحلية لتحديات اللياقة البدنية، في مركز الميدان المتخصص في تدريب وتنظيم منافسات "Fitness challenge"، وذلك عند الساعة الثامنة والنصف، من مساء يوم غد، والتي تأتي ضمن خطة اتحاد الرياضة الجسمانية والبدنية، لاختيار عناصر المنتخب الوطني لهذه المنافسة المستحدثة على أجندة بطولاته منذ العام الماضي، لخوض غمار المشاركات العربية والقارية والدولية.وقال كلمات: "جاء اختيار نادي الميدان، تبعا لتخصصه وخبرته الطويلة في تدريب وتنظيم المسابقات المحلية، وتقديم اللاعبين واللاعبات إلى المشاركات الخارجية، خاصة وأن مسرح المنافسة له ترتيباته وأجواؤه، لخصوصية المسابقات التي تقام في حركات بدنية يتسابق المتنافسون في تأديتها ضمن وقت معين، وسبق لنا أن أقمنا منافسات "تحدي اللياقة البدنية" على هامش استضافة "مستر يونيفيس / الأردن" في شهر تموز (يوليو) الماضي، والتي كانت بروفة تحضيرية لمشاركتنا في بطولة العالم، التي أقيمت في إسبانيا خلال تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي".وأضاف: "لدينا من الخبرة الإدارية والفنية والتحكيمية لإدارة منافسات "تحديات اللياقة البدنية"، حيث نظمنا قبل إدراج اللعبة دورة تدريب دولية بالتعاون من الاتحاد الدولي في عمان، والتي شهدت مشاركة واسعة من المدربين والحكام، وكذلك عايشنا أجواء تنظيمها وتحكيمها من خلال مشاركتنا في بطولة آسيا التي أقيمت في لبنان، وكذلك بطولة العالم التي أقيمت في إسبانيا، ولدينا من الخامات المميزة لاعبون ومدربون، والذين يشكلون عماد المنتخب الوطني للجنسين، ولهم تاريخ طويل مع مشاركاتها وإنجازاتها، والذين فتحنا معهم باب احتواء المنافسة تحت مظلة الاتحاد رسميا، ونملك من الكفاءات المميزة لاعبين أصحاب ألقاب دولية وعالمية، ما يجعلنا قريبين منهم في الفكر والترويج للعبة في إطار رسمي يصب في مصلحة اللعبة البدنية والجسمانية".وتابع : "نتوقع مشاركة واسعة من الأبطال والبطلات، على صعيد منافسات الفردي أو الفرق، تبعا لوجود العديد من الأندية التي تمارس تحديات اللياقة البدنية، وسنعمد إلى توفير أجواء احترافية، مثالية خاصة للمنافسات التي تستهوي خوض تحدياتها العائلات، في سهرة رمضانية مميزة، وستكون البطولة تحت عدسة الرصد الفني لاختيار عناصر المنتخب الوطني من الجنسين لخوض غمار المنافسة باسم الوطن في المنافسات المقبلة".وأردف قائلا: "سعيدون في اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، وضمن نظرتنا التكاملية في توسيع قاعدة الأندية المنتسبة للاتحاد، سواء على صعيد منافسات بناء الأجسام بفئاتها "البدي بلدنج والفيزيك والكلاسيك"، وتحديات اللياقة البدنية والكروسفيت، وما شجعنا هو رواجها الواسع لدى شريحة واسعة من المجتمع ووجود الأندية الرياضية الحاضنة لتدريباتها وتنظيم منافساتها، إلى جانب تميز منتخب اللياقة البدنية اللافت من مشاركاته الأولى، حين خطف البريق في آسيا، وتقلد الفريق الأردني 13 ميدالية ملونة، وأتبعها المنتخب الوطني بخطف بطل أبطال العالم في بطولة العالم التي أقيمت في إسبانيا، وأضاف لهذا الحضور 12 ميدالية ملونة، وزعت في المستويين الفضي والذهبي، ونطمح إلى المزيد من الإنجاز للعبة الجسمانية والبدنية والرياضة الأردنية عربيا وقاريا ودوليا في العام الحالي".