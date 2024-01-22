الإثنين 22 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تصفيات المنتخبات الوطنية للتايكواندو تنطلق الشهر المقبل

لاعبتان تتنافسان في تصفية سابقة للمنتخبات الوطنية للتايكواندو -(من المصدر)
لاعبتان تتنافسان في تصفية سابقة للمنتخبات الوطنية للتايكواندو -(من المصدر)
عمان - قرر اتحاد التايكواندو، إقامة تصفيات للمنتخبات الوطنية للذكور والإناث لفئات الناشئين والأشباب والكبار الشهر المقبل، بعد انتهاء مشاركة المنتخب الأول للكبار في بطولتي كأس العرب والفجيرة الدولية.اضافة اعلان
وسيعمد الاتحاد إلى حل المنتخبات الوطنية لإعادة تشكيلها من جديد، وسيتم التركيز على فئة الناشئين، من خلال اختيار 20 لاعبا ولاعبة، بهدف إعدادهم بشكل جيد، خصوصا وأن عددا من اللاعبين  أثبتوا جدارتهم في بطولات عالمية وآسيوية، تمهيدا لمشاركتهم في بطولة العالم للناشئين (عيار 7 نجوم) ، التي ستقام بالفترة من 1 إلى 6 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل في كوريا الجنوبية.
وتتيح تصفيات المنتخبات الوطنية التي تنطلق في شهر شباط (فبراير) المقبل، وتنتهي في شهر  تموز (يوليو)، الفرصة للاعبين المميزين للانضمام إلى المنتخبات من الجنسين، والأمر متروك للجهاز التدريبي الذي سيتابع نزالات التصفيات من أجل ضم اللاعبين الجدد لصفوف المنتخبات الوطنية.
وستكشف تصفية المنتخبات الوطنية للأشبال والناشئين والناشئات والكبار، عن طموحات اللاعبين الجدد لتحقيق الإنجازات، ما يمنح التايكواندو الأردنية فرصة مواصلة مشوار الإنجاز في السنوات المقبلة.
وكانت التصفيات الماضية أظهرت مواهب واعدة، منحت القائمين على اللعبة آمالا كبيرة، للحفاظ على سمعة التايكواندو الأردنية التي تحظى بتقدير وإشادة من الجميع. 
وشارك في فئة الناشئين قرابة 500 لاعب ولاعبة يمثلون أكثر من 93 ناديا ومركزا منتسبا لاتحاد التايكواندو، وكذلك الحال في فئة الأشبال.
وقال أمين سر اتحاد التايكواندو وناطقه الإعلامي فيصل العبداللات لـ"الغد": "التصفيات الأولى ستنطلق في شهر شباط (فبراير) وتستمر حتى شهر آذار (مارس) المقبلين، ستمهدا لاختيار اللاعبين المشاركين في البطولات الخارجية، مثل بطولة كأس الرئيس عن منطقة آسيا (عيار نجمتين)، وفي البطولة الآسيوية الـ26 (عيار 4 نجمات) التي ستقام في فيتنام، ومن المحتمل المشاركة أيضا في بطولة مصر الدولية (عيار نجمتين).
إلى ذلك، أقرت الهيئة العامة لاتحاد التايكواندو روزنامة انشطتها للعام 2024، بانتظار موافقة اللجنة الأولمبية عليها.
وفيما يلي البرنامج الزمني لتصفيات المنتخبات الوطنية لكافة الفئات: 
- 23 شباط (فبراير) المقبل: التصفية الأولى للمنتخب الوطني للناشئين والناشئات.
- 1 آذار (مارس) المقبل: التصفية الأولى للمنتخب الوطني للكبار.
- 29 آذار (مارس) المقبل: تصفية المنتخب الوطني للبومسي.
- 10 أيار (مايو) المقبل: التصفية الثانية للمنتخب الوطني للناشئين والناشئات.
- 6 تموز (يوليو) المقبل: تصفية المنتخب الوطني للزهرات والأشبال.
البطولات التنشيطية 
- 30 آب (أغسطس) المقبل: بطولة المملكة التنشيطية لفئة الأطفال.
- 6 أيلول (سبتمبر) المقبل: بطولة المملكة التنشيطية للأشبال.
- 13 أيلول (سبتمبر) المقبل: بطولة المملكة التنشيطية للناشئين.
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