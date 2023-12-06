الأربعاء 06 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

تعيين حكام الجولة التاسعة لدوري المحترفين

الدوري
الدوري الاردني للمحترفين
عمان - الغد - كشف اتحاد كرة القدم، عن هوية الطواقم التحكيمة التي ستتولى إدارة مباريات الأسبوع التاسع من دوري المحترفين التي تنطلق يوم غد.
واعلن اتحاد الكرة أن اسماء الحكام المكلفين بإدارة المباريات على النحو التالي:اضافة اعلان
مباراة الحسين ومغير السرحان
الحكام: أحمد راضي للساحة، الحكام المساعدين أحمد مؤنس، محمود ظاهر، ووسيم طبيشات رابعا.
مباراة الوحدات ومعان
الحكام: محمد مفيد للساحة، الحكام المساعدين أيمن عبيدات، حمزة أبو عبيد، وإسراء مبيضين رابعا.
مباراة شباب الأردن والجليل
الحكام: مراد الزواهرة للساحة، الحكام المساعدين حمزة سعادة، هادي أدهم، وبكر هباهبة رابعا.
مباراة الفيصلي وسحاب
الحكام: عمر المعاني للساحة، الحكام المساعدين قيس خميس، محمد محرم، وأدهم مخادمة رابعا.
مباراة السلط والأهلي
الحكام: أدهم مخادمة للساحة، الحكام المساعدين محمد الخلف، أحمد مؤنس، وإبراهيم سمارة رابعا.
مباراة الرمثا وشباب العقبة
الحكام: محمد عرفة للساحة، الحكام المساعدين أيمن عبيدات، يوسف الشمايلة، وموسى اللحام رابعا.

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