تعيين حكام الجولة التاسعة لدوري المحترفين

واعلن اتحاد الكرة أن اسماء الحكام المكلفين بإدارة المباريات على النحو التالي:
مباراة الحسين ومغير السرحان
الحكام: أحمد راضي للساحة، الحكام المساعدين أحمد مؤنس، محمود ظاهر، ووسيم طبيشات رابعا.
مباراة الوحدات ومعان
الحكام: محمد مفيد للساحة، الحكام المساعدين أيمن عبيدات، حمزة أبو عبيد، وإسراء مبيضين رابعا.
مباراة شباب الأردن والجليل
الحكام: مراد الزواهرة للساحة، الحكام المساعدين حمزة سعادة، هادي أدهم، وبكر هباهبة رابعا.
مباراة الفيصلي وسحاب
الحكام: عمر المعاني للساحة، الحكام المساعدين قيس خميس، محمد محرم، وأدهم مخادمة رابعا.
مباراة السلط والأهلي
الحكام: أدهم مخادمة للساحة، الحكام المساعدين محمد الخلف، أحمد مؤنس، وإبراهيم سمارة رابعا.
مباراة الرمثا وشباب العقبة
الحكام: محمد عرفة للساحة، الحكام المساعدين أيمن عبيدات، يوسف الشمايلة، وموسى اللحام رابعا.