الأربعاء 24 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تعيين حكام الجولة الـ17 بدوري المحترفين

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دوري المحترفين

كشفت دائرة الحكام في اتحاد كرة القدم، عن هوية الطواقم التحكيمية التي ستتولى إدارة مباريات الأسبوع السابع عشر من دوري المحترفين.

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وتنطلق منافسات "الجولة 17"يوم غد الخميس بإقامة مباراتين، على أن تختتم مباريات الجولة يوم السبت.


وجاء أسماء حكام المباريات على النحو التالي: مباراة السلط ومعان، الحكم أحمد يعقوب، والحكام المساعدون أحمد مؤنس، وحمزة سعادة، وعبدالرحمن شتيوي رابعا.


مباراة الجليل ومغير السرحان، الحكم عمر المعاني، والحكام المساعدون محمود ظاهر، ومحمد محرم، وأدهم مخادمة رابعا.


مباراة شباب الأردن والوحدات الحكم محمود صبيح، والحكام المساعدون حمزة أبو عبيد، ويزن خزاعلة، وبكر هباهبة رابعا.


مباراة الرمثا وسحاب الحكم إبراهيم سمارة، والحكام المساعدون محمد الخلف، وصابرين العبادي، وإسراء مبيضين رابعا.


مباراة الفيصلي والأهلي الحكم: محمود السوالمة، والحكام المساعدون عمرو عجاج، ومعتز فراية، ومروان إسماعيل رابعا.


مباراة الحسين وشباب العقبة الحكم أحمد راضي للساحة، والحكام المساعدون قيس خميس، وأحمد الحتو، وموسى اللحام رابعا.

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