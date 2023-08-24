تفاؤل حذر بعد اتضاح منافسي الفيصلي والوحدات آسيويا

يحيى قطيشات

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تباينت ردود فعل الشارع الرياضي الأردني، حول قرعتي ممثلي الكرة الأردنية الفيصلي والوحدات في بطولتي دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي، حيث اعتبرها البعض فرصة لممثلي الكرة الاردنية للتأهل، فيما اعتبرها البعض الأخر صعبة وتحتاج لجهود مضاعفة ومشتركة من أجل تحقيق الأهداف المطلوبة، مع تأكيد الثقة بقدرة الفريقين على تحقيق نتائج لافتة.وأبدى الجمهور تفاؤلا حذرا بقدرة الفيصلي والوحدات على تحقيق نتائج جيدة، خاصة الفيصلي الذي أمامه فرصة لبلوغ الدور الثاني في إنجاز تاريخي.وكانت القرعة، أوقعت ممثل الكرة الأردنية الفيصلي بطل دوري المحترفين للموسم الماضي، في المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا، إلى جانب فرق السد القطري بطل نسخة العام 2011، ناساف الاوزبكي، والشارقة الإماراتي، ويتأهل الحاصل على المركز الأول في كل مجموعة إلى جانب أفضل فريق حاصل على المركز الثاني إلى قبل نهائي منطقة الغرب، وينطبق الأمر ذاته على منطقة آسيان، بحيث يتأهل الفريقان الفائزان في قبل النهائي للمنافسة بالمباراة النهائية لكل منطقة.وستقام مباريات دور المجموعات خلال الفترة من الثامن عشر من شهر أيلول (سبتمبر) ولغاية الثاني عشر من شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبلين، حيث ستكون الجولة الأولى يومي الثامن عشر والتاسع عشر من شهر أيلول ( سبتمبر) المقبل.فيما جاء فريق الوحدات في المجموعة الثانية لكاس الاتحاد الآسيوي، إلى جانب فريق الكويت الكويتي، الكهرباء العراقي، واتحاد اهلي حلب السوري، وتم تقسيم الفرق المشاركة في منطقة غرب ىسيا إلى 3 مجموعات تضم كل مجموعة 4 فرق، وتقام منافساتها بنظام الذهاب والإياب، ويتأهل صاحب المركز الأول وأفضل ثاني في المجموعات للدور الثاني من البطولة، وتقام مباريات الجولة الأولى من البطولة، يومي 18 و19 من شهر أيلول (سبتمبر) المقبل.ورغم تباين آراء الجمهور في الشارع الرياضي من خلال الآراء التي أظهروها على مواقع التواصل الاجتماعي، غير أن اصحاب الخبرات الفنية أكدوا توزان قرعة الفيصلي والوحدات.وأكد المدرب الوطني عيسى الترك، أن مجموعة الفيصلي في دوري أبطال آسيا متوازنة، مبينا أن جميع الفرق بالمجموعة متقاربة من الناحية الفنية، مبينا، أن الفيصلي قادر على خطف التأهل للدور الثاني، شريطة العمل بروح الفريق الواحد في الإدارة واللاعبين والمدربين والجماهير لتحقيق الأهداف المرجوة، لافتا إلى أن الفيصلي يظهر دائما بصورة مشرفة في المنافسات الخارجية ومتمنيا التوفيق للأزرق.وحول مجموعة الوحدات في كأس الاتحاد الآسيوي، قال الترك: "إن الوحدات مرشحا للتواجد في الدور الثاني، مبينا ان المجموعة تضم فرقا قوية ومميزة وخصوصا فريق الكويت والذي سبق له وأن توج باللقب 3 مرات". وأضاف " كلنا أمل في قدرات لاعبي الوحدات وجهازه الفني في تقديم مستويات مميزة خلال مسيرته في البطولة خصوصا ان له خبرة في المشاركات الآسيوية.وتمنى الترك التوفيق لممثلي الكرة الأردنية في تقديم أداء فني يرضي الشارع الرياضي، ويقدم صورة زاهية عن الكرة الأردنية.ووصف المدرب الوطني جمال محمود، مجموعة الوحدات في كأس الاتحاد أنها ليست سهلة، إذ تضم فرقا قوية وعلى رأسها الكويت الكويتي، والذي سبق له وأن توج باللقب في مناسبات سابقة، ويتميز بالتواجد المستمر في البطولات القارية، والاستقرار الفني والإداري، حيث عزز صفوفه بعدد من النجوم المحلية والخارجية هذا الموسم.وتطرق محمود إلى فريق الكهرباء العراقي بالقول: "الفرق العراقية تقدم باستمرار المستويات الفنية المتميزة، وتضم عناصر تتمتع بالجاهزية الفنية والبدنية العالية، والقادرة على مجاراة الفرق المتواجدة في هذه البطولة، التي تضم عادة فرق الصف الثاني من غرب وشرق القارة الصفراء".وعن المنافس الثالث في المجموعة اتحاد حلب السوري، أكد محمود أن الكرة السورية ورغم الظروف الصعبة التي تمر بها، قادرة على الظهور بمستويات متطورة، مشيرا إلى أن الاتحاد يتمتع بقاعدة جماهيرية كبيرة، قادرة على التأثير على نتائج الفريق.وتمنى محمود على فريق الوحدات، الاستفادة الكاملة من المباريات البيتية وتحقيق نقاطها، والبحث عن ما يستطيع تجمعيه في المباريات الخارجية.وعن قرعة فريق الفيصلي بدوري أبطال آسيا، ذكر محمود، أن القرعة متوازنة، وقادر من خلالها ممثل الكرة الأردنية على التأهل وبلوغ الدور الثاني في إنجاز تاريخي يسجل للأندية المحلية، متمنيا أن يقدم لاعبو "الأخضر" و"الأزرق" أداء مميزا ينعكس على المنتخب الوطني بشكل عام.