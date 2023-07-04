الثلاثاء 04 تموز 2023
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تقدم الشرباتي وتراجع الصادق ومصطفى والحلواني والطرايرة يحقق قفزة كبيرة في التصنيف الدولي

الطرايرة
لاعب المنتخب الوطني للتايكواندو محمود الطرايرة .-(من المصدر)
أيمن وجيه الخطيب 
عمان- شهد التصنيفان الأولمبي والعالمي، الصادران يوم أمس عن الاتحاد الدولي للتايكواندو عن شهر تموز (يوليو) الحالي، تقدم عدد من اللاعبين وتراجع أخرين، واستطاعوا اضافة نقاط جديدة نقاط جديدة على رصيدهم في التصنيف الدولي ، بعد مشاركتهم في بطولة العالم وفي جائزة روما .اضافة اعلان
وتقدم اللاعب الأولمبي صالح الشرباتي (وزن تحت 80 كغم) مركز واحدا ليصبح في المركز الثالث أولمبيا، برصيد ‏‏332.69 نقطة، فيما تراجع إلى المركز الرابع بنفس الرصيد في التصنيف العالمي.
وتراجعت اللاعبة جوليانا الصادق، مركزا واحدا لتصبح في المركز الثاني في التصنيف ‏العالمي (وزن تحت 67 كغم) برصيد 411.70 نقطة، وتراجعت مركزا واحد  لتصبح في المركز الثالث أولمبيا برصيد 422.50 نقطة. نقطة.‏
‏ وتراجع  اللاعب زيد مصطفى (وزن تحت 68 كغم) مركزا واحدا  ليصبح في المركز الرابع بالتصنيف الأولمبي برصيد 338.80 نقطة، وتراجع مركزا ليصبح في المركز الثالث في التصنيف العالمي ‏برصيد 337.18 نقطة.‏
وتراجع اللاعب زيد الحلواني في نفس الوزن 3 مراكز  لصيبح في المركز الـ 12 أولمبيا برصيد برصيد 206 نقطة.
وتراجع الحلواني (وزن تحت 63 كغم) مركزين في التصنيف الدولي ليصبح في المركز الرابع برصيد 183.39 نقطة.
‏وقفز لاعب المنتخب الوطني محمود الطرايرة 17 مركزا ليصبح في المركز الثالث والثلاثين بدلا من الخمسين في التصنيف الأولمبي في وزن تحت 58 كغم، برصيد 119.52 نقطة، وتقدم 20 مركزا ‏ليصبح في المركز الخامس والعشرين بدلا من الخامس والأربعين في التصنيف العالمي ضمن الوزن نفسه برصيد 99.86 نقطة.‏
وبقيت راما أبو الرب في المركز الخامس (وزن تحت 73 كغم) بالتصنيف العالمي برصيد 135.13  نقطة، كما ‏تقدمت مركزا لتصبح في المركز التاسع عشر   بالتصنيف الأولمبي لوزن فوق 67 كغم، برصيد 160.94 نقطة.‏
وتراجع  فهد عمار مركزين  ليصبح في المركز العاشر (وزن تحت 87 كغم) في التصنيف العالمي برصيد 132.51 نقطة، وبقي في المركز الخامس والعشرين  بالتصنيف الأولمبي في وزن فوق 80 كغم برصيد 139.32 نقطة.‏
‏ وتقدم أنس الصادق (وزن فوق 87 كغم) مركزين ليصبح في المركز الخامس والعشرين برصيد 78.9 نقطة، في التصنيف العالمي، وتراجع  لؤي حميدان مركزين ليصبح في المركز التاسع والثلاثين في التصنيف العالمي لوزن تحت 54 كغم برصيد 47.79 ‏نقطة، وتراجع  ليث الرواشدة 6 مراكز ليصبح في المركز الثاني والخمسين في التصنيف العالمي لوزن تحت 54 كغم برصيد 36.64 نقطة.‏

وتراجعت يارا ياسين 11 مراكز لتصبح في المركز الواحد والسبعين في وزن تحت 57 كغم في التصنيف العالمي برصيد 30.2 نقطة.

وتراجعت نتالي الحميدي  9 مراكز  لتصبح في المركز السابع والثمنين في التصنيف الأولمبي لوزن تحت 57 كغم برصيد 477.74  ‏نقطة، ووتراجعت 4 مراكز لتصبح في المركز السادس والثلاثين في (وزن تحت 62 كغم) بالتصنيف العالمي برصيد 47.36 نقطة.
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