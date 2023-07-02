الإثنين 03 تموز 2023
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تقدم متوقع للاعبي التايكواندو في التصنيف الدولي

لاعب التايكواندو صالح الشرباتي - (من المصدر)
لاعب التايكواندو صالح الشرباتي - (من المصدر)
 من المنتظر أن يشهد التصنيفان الأولمبي والعالمي، الصادران عن الاتحاد الدولي للتايكواندو عن شهر تموز (يوليو) الحالي، تقدما طفيفا للاعبي المنتخب الوطني للتايكواندو، علما بأن باقي لاعبي دول العالم تم احتساب نحو 60 نقطة لهم من خلال مشاركتهم في البطولة الأوروبية التي لم يشارك فيها المنتخب الوطني.اضافة اعلان
وسيتم خلال التصنيف الجديد، إضافة نتائج اللاعبين في بطولة العالم التي أقيمت في اذربيجان، وفي الجولة الأولى من سلسلة الجائزة الكبرى التي أقيمت في روما.
ومن المتوقع تقدم عدد من لاعبي المنتخب الوطني منهم، صالح الشرباتي ( وزن تحت 80 كغم)، وراما أبو الرب (وزن تحت 73 كغم)، وفهد عمار (وزن تحت 87 كغم)، محمود الطرايرة  (وزن تحت 58 كغم)، وقد يحافظ باقي لاعبو المنتخب الوطني على تقدمهم كجوليانا الصادق ( وزن تحت 67 كغم)، وزيد مصطفى، وزيد الحلواني (وزن تحت 68 كغم).
ويراهن المنتخب الوطني للتايكواندو على تحقيق نتائج مميزة في دورة الألعاب الآسيوية في الصين وفي الجولة الثانية من سلسلة الجاتزة الكبرى في فرنسا، وتقام البطولتان في شهر أيلول (سبتمبر) المقبل.
كما يبحث المدير الفني للمنتخبات الوطني فارس العساف مع اتحاد التايكواندو، إمكانية المشاركة في بطولات تصنيفية من عيار النجمتين، لتعزيز رصيد اللاعبين من النقاط.
وكان موقع الاتحاد الدولي للتايكواندو، أعلن في وقت سابق عن تسجيل 5 لاعبين من المنتخب الوطني للمشاركة في بطولة ‏تركيا ‏‏الدولية المفتوحة العاشرة (عيار نجمتين)، المقررة بالفترة من 6 إلى 9 من الشهر الحالي.
واللاعبون هم: محمود الطرايرة (وزن تحت 58 كغم)، ‏جوليانا ‏الصادق ‏‏(وزن تحت 67 كم)، زيد مصطفى (وزن تحت 68 كغم)، صالح الشرباتي ( وزن تحت 80 كغم)، وأنس الصادق ‏‏(وزن ‏فوق 87 ‏كغم)، إضافة إلى المدير الفني للمنتخبات الوطنية فارس العساف والمدرب محمد البخيت والمعالجين لانا جوردن ‏ولؤي ‏مرايات.‏
ويستغل المنتخب الوطني للتايكواندو عدم مشاركته في الدورة العربية في الجزائر، كونها غير مدرجة ضمن الألعاب الرياضية، في التركيز على التدريبات التي انطلقت أمس في الصالة الرياضية في جبل عمان، بعد عودة اللاعبين من فترة الاستراحة، عقب مشاركتهم في بطولة العالم وجائزة روما.
ويتدرب المنتخب الوطني على جرعتين يوميا، لرفع اللياقة البدنية عند اللاعبين واللاعبات.
وقال العساف لـ"الغد": "نحن بانتظار قرار المشاركة في بطولة تركيا الدولية التي تنطلق بعد أيام، وباشر المنتخب الوطني تدريباته استعدادا للاستحقاقات المقبلة ومن أهمها: جائزة فرنسا ودورة الألعاب الآسيوية، والتي سيحصل فيها لاعبو المنتخب الوطني على نقاط تصنيفية عالية، حيث نطمح إلى زيادة نقاط اللاعبين، خصوصا بعد تسجيل نقاط جديدة للدول التي شاركت مؤخرا في بطولة أوروبا للتايكواندو".
وأضاف: "يبقى التصنيف الدولي بين مد وجزر في البطولات العالمية التصنيفية وسلسلة الجائزة الكبرى حتى نهاية العام الحالي، وعلى إثر ذلك سيتبين من هم اللاعبون المتأهلون لأولمبياد باريس 2024، حيث نطمح في مشاركة 6 لاعبين ضمن الأولمبياد المقبل، لذا فإن عملية تجميع النقاط، تتطلب جهودا مضاعفة من اللاعبين، كما أتطلع إلى عدم إرهاقهم في البطولات وتعريضهم لإصابة قد تحرمهم من المشاركة في الأولمبياد".
استخدام تقنية الفيديو في الملاعب العالمية - ( من المصدر)

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