تقنية الفيديو تنهي %98 من حالات الجدل التحكيمي.. لماذا المماطلة في التطبيق؟

خالد الخطاطبة

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كشفت إحصائية للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، أن استخدام تقنية الفيديو “الفار” في ملاعب كرة القدم، أسهم بما نسبته 98 % في الحد من الأخطاء التي تحدث خلال المباريات، خاصة تلك التي تحدث داخل منطقة الجزاء.ورغم هذه الإحصائية اللافتة، إلا أن الاتحاد الأردني لكرة القدم، ما يزال يماطل في تطبيق هذه التقنية في الملاعب المحلية، بداعي تكلفتها المالية العالية، وحاجتها أيضا إلى ملاعب مجهزة بتجهيزات خاصة تتلاءم مع احتياجات “الفار”.ويسهم غياب “الفار” عن ملاعب كرة القدم الأردنية، في تزايد حالات الجدل التحكيمي، التي كانت واضحة خلال مباراة الفيصلي والرمثا ببطولة درع الاتحاد أول من أمس، بشهادة دائرة التحكيم التي أقرت بأخطاء تحكيمية مؤثرة.ومع تزايد حالات الجدل التحكيمي في ملاعبنا، تعددت الأصوات التي تطالب بضرورة تطبيق تقنية الفيديو في الملاعب، لتجنب المزيد من الأخطاء التي قد تتسبب في تبعات مؤلمة تفسد المتعة الكروية، وتثير الشغب، وتجبر أندية على اتخاذ قرارات مؤلمة هروبا من الأخطاء الكروية التي يمكن تجنبها.واعتبر مختصون ومتابعون للشأن الكروي المحلي، في تصريحات لـ”الغد”، أن تكلفة إحضار “الفار” إلى ملاعبنا، ربما تكون أقل تكلفة من تبعات خطأ تحكيمي مؤثر في مباراة حاسمة، متمنين على اتحاد كرة القدم الإسراع في توفير تقنية الفيديو في ملاعبنا لإيقاف مسلسل الأخطاء التحكيمية المؤثرة.خبير التحكيم الدولي عوني حسونة، أكد أن تطبيق تقنية الفيديو في ملاعبنا، بات أمرا ضروريا، في ظل ما تحدثه هذه التقنية من ثورة في معالجة الأخطاء التحكيمية في عالم كرة القدم.وأضاف “إحصائية الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، أكدت أن تطبيق هذه التقنية يسهم في التخلص من حوالي 98 % من الأخطاء، خاصة تلك التي تحدث داخل منطقة الجزاء”.وأضاف “ندرك ارتفاع قيمة تطبيق هذه التقنية في ملاعبنا، ولكنها باتت ضرورة، خاصة وأن “الفار” بات يستخدم في مختلف الألعاب الرياضية لما له من أهمية في اكتشاف الأخطاء، وإحقاق الحق”.وبين الخبير التحكيمي الدولي، أن استخدام هذه التقنية يحتاج أيضا لدورات إعداد للحكام وكل من له علاقة بهذه التقنية، تمهيدا لاستخدامه بالشكل المطلوب، مبديا تفاؤله بإمكانية استخدام هذه التقنية في الأردن قريبا.مدرب فريق الجليل محمد عبابنة، أكد ضرورة استخدام تقنية الفيديو في ملاعبنا، لما له من دور إيجابي على كرة القدم المحلية.وأضاف “في بطولة درع الاتحاد المقامة حاليا، هناك الكثير من الأخطاء التحكيمية التي يمكن تلافيها، لو تمكنا من استخدام تقنية الفيديو التي تنصف الفرق والأندية”.وتمنى العبابنة الإسراع في تطبيق هذه التقنية حتى لو كلفت صندوق الاتحاد الكثير من الأموال، معتبرا أن تداعيات الأخطاء التحكيمية تفوق قيمة تكلفة “الفار” في الكثير من الأحيان.المشجع الرمثاوي فريد عيسى فريحات، أبدى امتعاضه من الأخطاء التحكيمية الكثيرة التي تعصف دائما بفريق الرمثا في مختلف البطولات، مستشهدا بالمباراة الأخيرة للرمثا أمام الفيصلي التي شهدت أخطاء بالجملة أضاعت فرصة التسجيل على فريقه المفضل.وقال “لا أعرف لماذا يماطل اتحاد الكرة في استخدام تقنية الفار في ملاعبنا”، معتبرا أن التذرع بارتفاع تكاليف تطبيق هذه التقنية ليس منطقيا وليس مقنعا، مطالبا بسرعة استخدام “الفار” في ملاعبنا لتجنب المزيد من الأخطاء والظلم الذي يهدر تعب أندية على مدار عام من العمل.المشجع ماهر موسى، اعتبر أن العالم كله بدأ بتطبيق تقنية الفيديو في الملاعب، فيما نحن في الأردن مترددون في التطبيق بداعي عدم الجاهزية اللوجستية والمادية.واعتبر موسى أن الوقت حان لرؤية “الفار” في ملاعبنا، ولا بد من الجد والاجتهاد لرؤية هذه التقنية في مباريات دوري المحترفين للموسم الكروي الحالي، خاصة وأن هذا الدوري يتوقع أن يشهد إثارة وندية ومناكفات، ما يستدعي تجنب الأخطاء التحكيمية قدر الإمكان، وهذا لن يكون متاحا إلا باستخدام “الفار”.