الأحد 13 آب 2023
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تكريم رياضي أنيق في عجلون.. وسؤال عن مدرجات الملعب

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من حفل التكريم الأنيق في عجلون - (من المصدر)
عجلون-الغد- نظمت أكاديمية خالد الخطيب في عجلون، وبالتعاون مع نادي عجلون، حفلا أنيقا خصص لتكريم نجوم الأكاديمية المتفوقين رياضيا وأكاديميا، إلى جانب تكريم نخبة من الداعمين للحركة الرياضية في المحافظة.اضافة اعلان
الحفل الذي أقيم برعاية مدير شباب عجلون محمد طبيشات أول من أمس، وأداره الاستاذ عمر عنانزة، شهد تكريما لرؤساء أندية المحافظة، والإعلاميين، والفرق والنجوم البارزين على مستوى المملكة من الذكور والاناث، كما شهد أيضا تكريما للشخصية الرياضية المحبوبة والفاعلة في عجلون الدكتور بكر عكاشة الزغول، وللمدرب شاهر نحلاوي القادم من مدينة الطرة، والذي سبق له وأن عمل في عجلون مدربا، كما تم تكريم البطل الأردني في العاب القوى مصعب المومني، والاستاذ ياسين السعايدة ممثلا عن تربية عجلون.
وألقى المدير الإداري للأكاديمية محمد مفلح بني نصر كلمة، تحدث فيها عن تطور الأكاديمية ومشاريعها وأهدافها، مؤكدا ضرورة مواصلة العمل لخدمة الحركة الرياضية في عجلون بشكل خاص، وفي المملكة بشكل عام، مشيدا بالمدير الفني للأكاديمية خالد الخطيب الذي نجح في وضع بصماته على عمل الأكاديمية.
وأشاد الأهالي الذين حضروا الحفل، بهذه اللفتة المعبرة المخصصة لتكريم ابنائهم، مشيدين بعمل الأكاديمية وكادرها المميز الذي يضم نخبة من المدربين.
يشار إلى أن الحفل، اقيم على ملعب عجلون "الأنيق" في أجواء ليلية صيفية.
دعوات للإيفاء بوعود  بناء مدرجات لملعب عجلون
أكد رؤساء أندية محافظة عجلون لكرة القدم، على ضرورة ايفاء وزارة الشباب بوعودها، بشأن بناء مدرجات للملعب الأنيق، خاصة وأن الوزارة أطلقت وعودا كثيرة منذ سنوات لبناء مدرجات للملعب ومرافق صحية، ولكن دون أن يحدث ذلك.
وسبق لعدد من مسؤولي وزارة الشباب وأن أطلقوا قبل سنوات وعودا ببناء المدرجات والمرافق الصحية، ولكن دون أن يحصل ذلك، متمنين على وزارة الشباب سرعة تنفيذ الوعود.
وكشف رؤساء أندية في عجلون، عن زيارات قاموا بها أخيرا لوزارة الشباب، للوقوف على ملف الملعب، أملا في الاسراع بتنفيذ الوعود التي مر عليها سنوات.
وفي تصريحات لـ"الغد" كشف أحد رؤساء الأندية، عن زيارة إلى وزارة الشباب، للسؤال عن المدرج، ليأتي الرد بأن هناك عطاء بالانتظار، وهو ما لم يقنع رئيس النادي الذي كان يستمع لهذه النغمة منذ سنوات.
يشار إلى أن ملعب عجلون لكرة القدم، وفي حال تم استكمال مرافقه، فأنه سيصبح وجهة رئيسية لمختلف الأندية في جميع انحاء المملكة، لروعة جماله واجوائه الرياضية الملائمة لممارسة لعبة كرة القدم.
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