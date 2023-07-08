الأحد 09 تموز 2023
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تنافس مثير في ثاني جولات بطولة الأردن للفقز عن الحواجز

الأمير عالية بنت الحسين تتوسط مجموعة من الفائزين في الجولة الثانية أمس -(من المصدر)
الأمير عالية بنت الحسين تتوسط مجموعة من الفائزين في الجولة الثانية أمس -(من المصدر)
 حرصت سمو الأميرة عالية بنت الحسين رئيسة اتحاد الفروسية، على متابعة منافسات الجولة الثانية لبطولة الأردن للقفز عن الحواجز للعام الحالي، والتي جرت أول أمس في ميدان مركز الأصايل للفروسية، بمشاركة واسعة من الفارسات والفرسان الأردنيين، إضافة إلى الفرسان العرب والأجانب المقيمين في الأردن، وسط متابعة من أهالي الفرسان ومحبي رياضة القفز، الذين شجعوا بكل روح رياضة وشحذوا همم المشاركين. اضافة اعلان
وشهدت منافسات الجولة، تنافسا مثيرا بين  المشاركين بحثا عن تحقيق المراكز الأولى والفوز بالجوائز المالية، وضمت الجولة الثانية 8 فئات، وهي فئة 60 سم، فئة 80 سم، فئة 90 سم، فئة 100 سم، فئة 110-115 سم، فئة 120-125 سم، فئة 130-135 سم، وفئة 140-145 سم. 
ويعمل اتحاد الفروسية بالتعاون مع أندية ومراكز الفروسية التي تستضيف البطولة في جولاتها الست، على توفير أفضل وسائل الراحة للمشاركين، وتحظى البطولة بمشاركة فرسان وفارسات من الواعدين الذين سيكون لهم في المستقبل حضور بارز في هذه الرياضة.  
ويبلغ مجموع الجوائز المالية للدوري 14 ألف دينار، فيما تبلغ الجوائز المالية لكل جولة ألفي دينار، ويحق للنادي أو المركز المستضيف لأي جولة من الجولات، زيادة الجوائز المالية أو إضافة جوائز عينية.
وحدد الاتحاد النقاط التراكمية للدوري؛ حيث ينال الفائز بالمركز الأول 20 نقطة، والفائز بالمركز الثاني 17 نقطة، والفائز بالمركز الثالث 15 نقطة، والفائز بالمركز الرابع 14 نقطة، والفائز بالمركز الخامس 13 نقطة، والفائز بالمركز السادس 12 نقطة.
ويستضيف مركز الأصايل أيضا، الجولة الثالثة من البطولة والمقررة يوم الحادي والعشرين من الشهر الحالي، وخصص اتحاد الفروسية جوائز مالية للفائزين بالبطولة، وسيتم توزيع الجوائز النقدية والعينية في جميع الجولات، على أن يتم تتويج الفائزين بالمراكز الستة الأولى بعد نهاية كل فئة في الجولة باستثناء فئة 140-145 سم من جولات الدوري.
وجاءت النتائج الفنية على النحو الآتي:
- فئة 60 سم: المركز الأول: الفارسة تيا العوضي.
- فئة 80 سم: المركز الأول: الفارس أيهم الدباس.
- فئة 90 سم: المركز الأول: الفارس عمر هملان.
- فئة 100 سم: المركز الأول، الفارس حمزة فتياني، المركز الثاني، الفارس باسل الحاج.
- فئة 115 سم: المركز الأول: الفارس حمزة عليان، المركز الثاني، الفارس رامي شاهين.
- فئة 125 سم: المركزين الأول والثاني الفارس فارس النابلسي المركز الثالث: الفارس عبد الله الحوراني.
- فئة 135 سم: المركز الأول: الفارس رامي شاهين، المركز الثاني: الفارس ستيف يعقوب.
من ناحية ثانية، يقيم نادي الجواد العربي للفروسية يوم الجمعة المقبل، أولى جولات بطولة الصيف للفروسية والتي تقام على ميدان النادي بمشاركة كبيرة من الفرسان والفارسات، وتحمل الجولة اسم (بطولة المجد للفروسية)، تخليدا لذكرى الفارس الراحل أمجد الحمود الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى قبل فترة بعد سقوطه عن جواده. 
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