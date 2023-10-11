توأمة الأندية مع الشركات والجامعات.. حل جذري لاستدامة كرة السلة

خالد تيسير العميري

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قبل بداية كل موسم، تتعالى أصوات العديد من أندية كرة السلة مهددة بالانسحاب أو تجميد اللعبة، في أسهل القرارات بالنسبة لها وأكثرها صعوبة على مستقبل اللعبة، في ظل عدم قدرتها على تحمل "فاتورة الاحتراف" إلى جانب غياب مصادر الدخل البديلة وضعف الفكر التسويقي لديها.أندية "تصيح" من الديون وتراجع مصادر الدخل لديها، في ظل محدودية قدراتها التسويقية واعتمادها على الدعم المالي المقدم من وزارة الشباب أو الاتحادات الرياضية، لتصبح مسألة تحويلها إلى شركات، حلا مستداما للحفاظ على اللعبة وتنظيم "سوق" الأندية بإقصاء غير العامل منها وغير القادر على ترجمة الأهداف التي تأسس من أجلها، خصوصا وأن هناك نحو 360 ناديا في مختلف محافظات المملكة، يقوم معظمها بالحد الأدنى من الأنشطة الرياضية وحتى الثقافية للحصول على الدعم السنوي.ومع عدم قدرة الأندية على استيفاء شروط المشاركة في البطولة التأهيلية وتجميد فريقي كفريوبا والرياضي مشاركتهما في الموسم الحالي على صعيد الدوري الممتاز للرجال بكرة السلة، واقتصار تأكيد مشاركة فرق، الأهلي والأرثوذكسي والجبيهة، يرى المدرب الوطني يوسف أبو بكر، أن المنظومة الرياضية كاملة تتحمل مسؤولية ما يحدث اليوم.وقال أبو بكر في حديثه لـ"الغد": "علينا التساؤل، كيف يتم إنشاء الأندية وما هو عملها ومسؤولياتها تجاه المجتمع؟ وهل من يديرها قادر على التخطيط وتحمل مسؤولياته؟ أعتقد أن هذه الإجابات متروكة لوزارة الشباب واللجنة الأولمبية، لحثها على ضرورة إيجاد معايير للترخيص ورقابة دورية".وأضاف: "أنديتنا غير قادرة على الإنفاق وتنتظر دعم الاتحاد، وربما ما قام به اتحاد كرة السلة مؤخرا بوضع شروط لضمان التحاق الأندية بالبطولة التأهيلية والتي تتعلق بالملاءة المالية، يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، لتحسين الأوضاع والتأكد من قدرة النادي على تحمل نفقاته الخاصة، والتأكد من عدم حاجته لمن يسد ديونه".ويرى أبو بكر، أن العمل المؤسسي للنادي الأرثوذكسي في طريقة الإنشاء وخلق الموارد المالية والاستثمار الرياضي، يجعله أنموذجا للنجاح، حتى لو تغيرت أهداف المنافسة والإنفاق للإدارات المتعاقبة على رئاسة أنشطته الرياضية وغيرها، مشددا: "هناك أندية تنتظر دعم الاتحاد، وأخرى لا تمتلك خطة أو أداء أو صرفا صحيحا، وتنتظر الدعم، هذا وضع مؤسف".وتمنى أبو بكر، ضرورة إيجاد حلول مستدامة بإقامة ورشات عمل للأندية وكيفية تحويلها لأندية استثمارية، لافتا إلى أن أحد الحلول السريعة لضمان إقامة الدوري الممتاز للموسم الحالي، يتضمن إقامة دوري شركات من خلال عمل توأمة مع الأندية.من جانبه، يرى المدرب الوطني سمير مرقص، أن الأندية المحلية لا تستطيع مواكبة التطور مع غياب أدوات التسويق المدروس وغياب قنوات الاتصال مع الداعمين الحقيقين والمهتمين بالاستثمار الرياضي، لافتا: "نعيش اليوم عصر الاحتراف، ولا يوجد برامج حقيقية للأندية تمكنها من تغطية تكاليفها، يجب على الأندية أن تسارع لاستقطاب الرعاة للمشاركة بهدف المنافسة".ويؤكد مرقص، أن أندية الجامعات والشركات لم تجد مردودا ماديا أو جدوى اقتصادية من مشاركاتها السابقة ولم تحظ بدعم الجماهير، وهو ما دفعها لهجر اللعبة إلى جانب ضغط الأندية على الاتحادات السابقة لإقصائها في ظل عدم قدرتهم على مجاراة الإمكانيات المادية الكبيرة".واختتم: "يجب عمل توأمة بين الأندية والشركات أو الجامعات، حتى يحصل النادي على فريق منافس وبموازنة جيدة، فيما تحصل الشركة على ولاء الجمهور لها"، مشددا على ضرورة أن يتحمل النادي مسؤولياته".في المقابل، اتجه المدرب الوطني د. إبراهيم العصعوص إلى تحميل اللجنة المؤقتة مسؤولية الفشل التسويقي للأندية، بقوله: "الإنفاق الطائل من اللجنة المؤقتة على الأندية، جعلها كسولة ومكتفية بالدعم المخصص من الاتحاد، أنا أتفهم هذه الخطوة من الاتحاد وحرصه على مساعدة الأندية في النهوض باللعبة بعد دخولها في مرحلة صعبة، لكن يجب أن تتحمل الأندية "فاتورة الاحتراف" وأن يكون دعم الاتحاد هامشيا بالنسبة لها".وأشار: "يجب أن يمتلك النادي الذي يريد اللعب في الدوري الممتاز وتطبيق الاحتراف، موازنة محترمة تجعله يشعر بالاكتفاء الذاتي، لكن أنديتنا ضعيفة ولا تمتلك أشخاصا مؤهلين لتسويق منتجها الرياضي بشكل صحيح، أو إنها لا تريد العمل في هذا المجال، لتبقى تشكو الفقر والدين".واستطرد: "لن يعود بريق كرة السلة ولن نضمن استدامتها، إلا مع إعادة إدخال أندية الشركات على خط المنافسة، ويجب على الأندية أن ترضخ للأمر الواقع وأن تسارع للبحث عن شركات تتحمل مسؤولياتها في الاستثمار الكامل باللعبة، وبشكل يساعد على النهوض باللعبة والارتقاء بها".ويرى مراقبون، أن تفعيل الدور الرقابي لوزارة الشباب خصوصا فيما يتعلق بالموارد المالية "الإيرادات والنفقات"، يساعد الأندية على الإنفاق بوجود إيرادات تغطي تلك النفقات، لتجنيب إغراقها بالمزيد من الديون، إلى جانب ابتعاد إدارات بعض الأندية عن تحقيق مكتسبات فردية وشخصية، خصوصا وأن الأندية في مختلف الرياضات، تعاني أزمات مالية بدرجات متفاوتة.