تواصل فعاليات برنامج "جولف المدارس" بهدف توسيع القاعدة

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يواصل اتحاد الجولف، تنفيذ فعاليات برنامج "أطلق العنان لرياضة الجولف في المدارس" بالتعاون مع نادي الغولف الملكي القديم في سانت أندروز R&A، وسط مشاركة أربع مدارس، وهي: الأكاديمية الدولية-عمان، النموذجية العربية الدولية، والدورف الدولية، وأكاديمية المقاييس الدولية.ويمتد البرنامج – الذي يساهم في تعريف طلبة المدارس برياضة الجولف واستكشاف المواهب - لنحو 6 أسابيع وبمعدل حصة واحدة في الأسبوع، يتلقى خلالها الطلاب ومدربي المدارس المشاركين في البرنامج المدرسي الدولي، تدريبات نوعية ضمن أسس تراعي الفنيات وغيرها من الأمور المتعلقة باللعبة.وثمن رئيس اتحاد الجولف، كريم البرغوثي، دعم R&A لبرنامج "أطلق العنان لرياضة الجولف في المدارس" وحرصهم على عقد دورة متخصصة للمدربين، سعيا إلى مساعدتهم في نقل خبراتهم المكتسبة بطريقة صحيحة إلى طلاب المدارس، وبما يعزز من فرصة توسيع القاعدة لضمان استدامة اللعبة.وقال البرغوثي: "هذا البرنامج مدعوم من R&A بالمعدات ودورات التأهيل التي خضع لها المدير الفني للمنتخب الوطني عامر راضي في أبو ظبي، وذلك من أجل نقلها إلى المدربين المحليين والطلاب المشاركين ومدربي المدارس المشاركة في البرنامج، وسنقوم بمنح مدربي المدارس شهادات معتمدة من اتحاد الجولف لتحفيزهم على المساهمة في نشر هذه الرياضة".وأضاف: "نتطلع إلى تنظيم النسخة الأولى من كأس المملكة لبطولة المدارس مع ختام البرنامج التدريبي الدولي، ونأمل أن تخصص المدارس برامج هادفة ومتخصصة في رياضة الجولف، سعيا إلى زيادة القاعدة وتحفيز الطلاب على ممارستها".من جانبه، قال نائب رئيس اتحاد الجولف، ناصر الشوملي: "نمتلك كوادر تدريبية مؤهلة على أعلى المستويات لتدريب أكثر من مدرسة في الوقت نفسه، برنامجنا في المدارس يراعي المعايير الدولية التي تهتم بشروط السلامة العامة من خلال استخدام معدات خاصة باللعبة، والتي يدعمها R&A".واختتم: "تركيزنا في البرنامج المدرسي الدولي سيكون منصبا على الفئات العمرية كافة وللجنسين، سعيا إلى إقامة البطولة الأولى لجولف للمدارس، وبما ينسجم مع استراتيجيتنا التوافقية مع رؤية اللجنة الأولمبية الأردنية في تطوير لعبة الجولف وزيادة أعداد الممارسين لها من لاعبين ومدربين".