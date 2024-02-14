توجيهات الملك تبشر بولادة إنجازات رياضية جديدة

مصطفى بالو

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عمان- شكلت كلمات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، إلى "نشامى" المنتخب الوطني لكرة القدم، خلال اتصال جلالته الهاتفي مع اللاعبين، بقوله: "الكم كل الدعم مني، ومن الحكومة والقطاع الخاص، وعند عودتي إلى أرض الوطن سأستقبلكم وأتحدث إليكم"، توجيهات سامية إلى المسؤولين في الحكومة، لتبشر بولادة إنجازات رياضية جديدة للوطن، على صعيد كرة القدم ومختلف الألعاب الرياضية.ويرى المتابعون للشأن الرياضي المحلي أن توجيهات جلالة الملك، تؤسس لإنجازات رياضية جديدة في مختلف الألعاب الرياضية خاصة كرة القدم، وعلى مختلف الصعد، في ظل حاجة الرياضة لدعم كبير قادر على اكتشاف المواهب وصقلها بما يضمن تشكيل منتخبات وطنية قوية وأندية متميزة قادرة على التألق في مختلف المحافل العربية والآسيوية والعالمية.ويأمل الشارع الرياضي أن يلتقط المسؤولون في الحكومة والقطاع الخاص رسائل الملك، للوصول لدعم أكبر بالرياضة بحثا عن الإنجازات التي تحتاج إلى جهد ودعم كبيرين، وهو ما ينتظر أن يحدث خلال الفترة المقبلة بفضل التوجيهات الملكية.واعتبر وزير الشباب محمد سلامة النابلسي، أن حديث جلالة الملك إلى النشامى خلال الاتصال الهاتفي، هو توجيه سام إلى الفريق الوزاري برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، ورسالة عمل إلى جميع المسؤولين عن قطاع الشباب والرياضة، والقطاعين العام والخاص بتوجيه دعمها إلى الشباب، الذين حملوا على عاتقهم مسؤولية الإنجاز للأردن والأردنيين، وكانوا سفراء الاعتزاز الوطني في المحفل القاري".وأضاف: "التقطنا في الحكومة رسالة جلالة الملك على الفور، وشرعنا في تنفيذ بنودها وأوامرها، وكانت الحكومة، تبرعت بمبلغ مليون دينار، مكافأة للاعبي المنتخب الوطني، نظير وصولهم للمباراة النهائية في كأس آسيا عن جدارة واستحقاق، وسارعنا في تقليب أوراق موازنة الأندية الرياضية، وقررنا رفع موازنتها للعام 2024 إلى مليون و400 ألف دينار، فشباب الوطن يستحقون الكثير، ولعل التوجيه السامي لجلالة الملك، وشروع الحكومة في تنفيذه في أروع صورة، يمهد الطريق نحو نهضة رياضية شاملة، والدعم المادي يذلل الصعوبات أمام نشامى الوطن نحو العالمية، ويزيد من تعاظم إنجازات نشامى ونشميات الوطن في مختلف المنافسات الرياضية على الصعيد العربي والقاري والدولي".وزاد: "تقدم وزارة الشباب خدماتها إلى قطاع الرياضة والشباب منذ نشأتها، وتعمد إلى توفير الحواضن لطاقات وميولات الشباب من الجنسين، وتتولى مسؤولية تجهيز المنشآت الرياضية في مختلف محافظات الوطن، وترفدها بأفضل السواعد الأردنية للحفاظ على ديمومتها واستمراريتها في خدمة الرياضة والرياضيين، ومنها الملاعب التي تتولى مسؤولية صيانتها وإعادة تأهيلها من عام إلى آخر، والهدف يتلخص في خدمة الأندية والمنتخبات الوطنية ودفعها نحو تحقيق المزيد من الإنجازات الوطنية".وحول إنجاز "النشامى" أكد أن كرة القدم والاندية الحاضنة لها لم تعد للترفيه، بل ضرورة وطنية ورسالة حضارية، ومشروع وطني استثماري، وحول تحول الأندية التابعة لقانون وزارة الشباب بقرار حكومي، إلى شركات استثمارية على غرار النماذج العربية القريبة، أجاب النابلسي: " شرعنا في دراسة ضرورة أن تتحول الأندية إلى شركات بنظرة استثمارية، وإن كان الطرح منذ ثلاثة أشهر تقريبا، إلا أن ذلك يحتاج إلى تشريعات وقوانين نمضي في صياغة شكلها النهائي، ومن المهم لدينا أن تصبح تلك النظرة الاستثمارية ثقافة سائدة لدى الأندية وهيئاتها العامة، لسن قوانين تتواكب مع التطورات الحالية، والنهضة الشمولية في الرياضة عامة وكرة القدم خاصة، والاستفادة من النماذج العربية الناجحة في هذا الخصوص".من جانبه قال رئيس لجنة الشباب والرياضة والثقافة في مجلس النواب النائب محمد يحيى المحارمة: "إن جلالة الملك الرياضي الأول عبدالله الثاني ابن الحسين، وجه الحكومة والمسؤولين في القطاعين الخاص والعام نحو الضرورة الملحة لدعم الرياضة، وفق قيادته الحكيمة ورؤيته بعيدة المدى، والاستثمار بطاقات شبابنا نشامى الوطن القادرين على جعل المستحيل حقيقة، وهو ما فعله نجوم المنتخب الوطني بالإنجاز الذي فاق الإعجاز في النهائيات الآسيوية، وتفوقهم باسم الوطن وتجسديهم الانتماء بأبهى صوره ورفعوا راية الوطن خفاقة فوق منصة التتويج القارية".ويرى النائب المحارمة، أن "النشامى" قدموا الدليل الواقعي للحكومة، بضرورة النظر إلى أهمية الرياضة باعتبارها مشروعا وطنيا استثماريا وجاذبا اقتصاديا وسياحيا، مفسرا "أصبح دعم الرياضة والرياضيين ضرورة وطنية ملحة وفي أقصى درجات الأهمية، ولعل نتائج "النشامى" في قطر، نجحت فيها الرياضة عامة، وكرة القدم خاصة لتعزيز مكانة الأردن عربيا وقاريا ودوليا، وسوقت الأردن سياحيا في جانب مؤثر وإيجابي من الناحية الاقتصادية".وأضاف "آن الأوان للبناء على الإنجاز الوطني، وتضخيم المشروع الرياضي الوطني، منطلقين من توجيهات جلالة الملك التي تعتبر أوامر صريحة لأركان المسؤولية، والبدء بمرحلة جديدة للعمل وفق خطط وأسس علمية، تنطلق من البنية التحتية، وتمر بالنوادي التي تحول إلى شركات استثمارية، وتتركز نحو الشباب والأجيال القادمة، وتمهد الطريق بشكل حقيقي لتحقيق الحلم المونديالي، بعد تحقيق حلم آسيا، ولعل الاستقبال الجماهيري الحاشد للنشامى من قبل أبناء وبنات الوطن، يفسر أهمية الرياضة كمشروع وطني، مؤثر وجاذب، تجاوز تأثير السياسة والسياسيين، ولو اجتمعت الأحزاب السياسية كاملة لما استطاعت جمع الشعب كما فعل النشامى، في أمسية الاستقبال التي ستبقى للتاريخ".وأضاف "وضمن مسؤوليتي الوطنية في لجنة الشباب والرياضة والثقافة في مجلس النواب، قدمت توصياتي أمام الحكومة تحت قبة البرلمان، والتي توجهت إلى أهمية النهوض بواقع الرياضة والرياضيين، والعمل معها كمشروع وطني في غاية الأهمية، ولعل أبرزها إعادة تفعيل صندوق دعم الحركة الرياضية، والعمل على استراتيجية وطنية واضحة، لاستثمار الأحداث الرياضية العالمية والقارية، وخاصة تلك التي تقام في البلدان العربية، وإنشاء مركزين للإعداد الأولمبي في شمال وجنوب المملكة، والعمل على الجانب الصحي للاعبين، ولتكن البداية باللاعبين الدوليين، وزيادة دعم الأندية الرياضية، بإعفاء الشركات الداعمة للأندية من الضريبة، بمقدار المبلغ المدفوع أو جزء منه، وتفعيل شبكة الضمان الاجتماعي للرياضيين واللاعبين لضمان حياة كريمة لهم ولعائلاتهم، وتحويل الأندية إلى شركات وتشريع القوانين الناظمة.وأردف قائلا: "يجب أن يتم إنشاء منشأة رياضية، وملعب بمواصفات عالمية، وسعة جماهيرية كبيرة، بالاستفادة من أراضي الحكومة المنتشرة، ولا ضير مثلا على شارع المطار، مستفيدين من نهضة البنية التحتية في قطر أو السعودية، ومراعاة تخصيص أماكن مستقلة للعائلات التي يرتفع عددها في الملاعب الكروية، وكلنا شاهدنا أن درة الملاعب الأردنية – ستاد عمان الدولي-، لم يستوعب الزحف الجماهيري والعائلات في حفل استقبال النشامى مؤخرا".وفي السياق ذاته، يجد المدير الفني لمنتخب الناشئات حسام أبورياش، "أن "النشامى" بإنجازهم التاريخي والاقتراب من لقب آسيا وقتالهم بالملعب حتى الرمق الأخير والفرحة التي نشروها في كل أرجاء المملكة، واحتلالهم الوصافة القارية، صاغوا رسالة واضحة المفاهيم، إلى الحكومة والمسؤولين عن الرياضة والرياضيين، بضرورة توفير الدعم والاهتمام بهذا الجيل الرياضي.وتابع "الرياضة أصبحت قطاعا منتجا بمعانٍ استثمارية، ولا أعتقد أن القطاعات ولو اجتمعت، سيتفوق تأثير وقعها في تسويق الأردن سياحيا على أعلى المستويات، وزاد من وهج حضوره عربيا وقاريا وعالميا بعد وصافة آسيا، ونجد أن كلمات جلالة الملك في حديثه للنشامى، توجيه للحكومة لدعم الرياضة والرياضيين، والاستثمار في طاقات "نشامى" الوطن من الجنسين رياضيا على أعلى الدرجات".وبين أبورياش "لنتوقف عند تجارب البلدان العربية القريبة، وكيف كانت الرياضة عامة وكرة القدم خاصة، مبعث فخر وطني، ومشروع نهضوي واستثماري واقتصادي شامل، ولعل قطر التي استضافت أكبر الأحداث الكروية، والسعودية التي تسابقت أنديتها في ضم نجوم الكرة العالمية، وكلها كانت بدعم حكومي، وجاءت النتائج المبهرة على الإنجازات الوطنية، والتسويق السياحي ورفد اقتصادها، وتولي الشركات مسؤولية الأندية بمفهوم استثماري خالص، وكلها صبت في مصلحة الوطن رياضيا واقتصاديا وسياحيا".واستطرد ابورياش "ما حققه النشامى يفسر أن المستحيل ليس أردنيا، إذا نظرنا إلى واقع أنديتنا المتهالك ماليا، ولا تتوقف إضرابات المدربين واللاعبين بسبب عدم دفع الأندية للرواتب الشهرية، وأندية تئن صناديقها ومن وجع العجز المالي، ولاعبين اضطروا للعمل في أعمال "العتالة" و"سائقي تكسيات" والمهن الصناعية لتأمين قوت عائلاتهم، في الوقت الذي لامس فيه النشامى كأس آسيا وحل وصيفا، وتفوق على منتخبات عالمية، وقيمة لاعبيها السوقية بملايين الدولارات، بينما 5 لاعبين من أنديتنا المحليين لا تتجاوز عقودهم 50 ألف دينار، وبنية تحتية تحتاج الكثير، لكن دافعوا بشرف وانتماء وحماس وعزيمة "النشمي" عن ألوان علم الوطن.. ألا يستحق هذا الجيل الذهبي للكرة الأردنية، والرياضة عموما تغيير نمط التفكير والنظرة إلى الرياضة باعتبارها عامل جذب سياحي للأردن، ومشروعا استثماريا رافعا ودافعا للوضع الاقتصادي العام؟ لذا ما تحقق إعجاز كروي يحسب لمنظومة العمل بتوجيهات رئيس الاتحاد سمو الأمير علي والمنظومة الفنية بقيادة المغربي الحسين عموتة الذي أثبت أنه مدرب من طينة الكبار، واللاعبون النشامى الذين زينوا الإنجاز الحقيقي بحبات العرق وقطرات الدم بالملعب لتشريف الوطن، فاستحقوا الاستقبال الشعبي الحاشد واستحقوا التكريم، ويستحقون الكثير لتحقيق الحلم المونديالي وفق استراتيجية عمل ونظرة مغايرة بمستوى الإنجاز الحاضر، والبناء عليه لمستقبل واعد".