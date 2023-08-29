توقف الدوري.. بيئة خصبة لـ"زعل" اللاعبين وهروب الإداريين

خالد الخطاطبة

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في منافسات كرة القدم المحلية، هناك الكثير من التفاصيل الغريبة والعجيبة التي تأتي بعكس ما هو معمول به في العالم، خاصة فيما يتعلق بعلاقة الأندية بلاعبيها ومدربيها وجماهيرها.في أغلب الدوريات العالمية، تعتبر فترة التوقف الدولية، فرصة لإعادة ترتيب الأوراق إداريا وفنيا، وفرصة للمدربين لتعزيز الإيجابيات ومعالجة السلبيات، وفرصة لاستشفاء اللاعبين، بينما في دوري المحترفين الأردني الوضع مختلف تماما، حيث تعتبر فترة التوقف فرصة لـ”زعل” اللاعبين، وبيئة للتصعيد من أجل الحصول على مطالبهم المالية، وفرصة للاحتجاب عن التدريبات أو التلويح به، للضغط على الإدارة لصرف الرواتب ومقدمات العقود المتأخرة كثيرا.كما تعتبر فترة التوقف، فرصة للإداريين للهروب من مطالب اللاعبين بإغلاق الهواتف أو عدم الرد على الاتصالات، مستندين إلى أن مواعيد المباريات ما تزال بعيدة، وأن الأيام القليلة التي تسبق استئناف المباريات، ستشهد عودة الإدارات لمغازلة اللاعبين وإرضائهم بصرف دفعة بسيطة، مع صرف وعود جديدة بتوفير دفعات مالية لاحقة وقريبة.في فترة التوقف الحالية التي تعيشها منافسات دوري المحترفين لكرة القدم، بدأت الأندية بالتشاور بشأن كيفية التصعيد مع الاتحاد للحصول على مزيد من الدفعات المالية.اللاعبون أيضا الذين وافقوا على المشاركة في التدريبات الماضية بسبب تواصل المباريات، وجدوا في فترة التوقف فرصة لرفع أصواتهم للمطالبة بالرواتب، وملوحين بالإضراب في ظل ابتعاد المباريات، ليأتي الرد الإداري مشابه لتفكير اللاعبين، من خلال استثمار توقف المنافسات، للهروب من اتصالات اللاعبين وطلباتهم، بل إن نجوما في الكرة الأردنية، أكدوا عدم القدرة على الوصول إلى رئيس النادي أو أي عضو من أعضاء الإدارة خلال فترة التوقف، وهو أمر من الصعب على نجم أن يتقبله، الأمر الذي يزيد من حجم مشاكل الأندية التي باتت لا تقوى على التصدي للمشاكل الموجهة من كل صوب.ويدرك الجميع أن التفاصيل المالية تشكل التحدي الأكبر لمنظومة الكرة الأردنية خاصة على صعيد الأندية، حيث شح الموارد وغياب الفكر الاستثماري، ما يفاقم من الصعوبات التي تنعكس على الواقع الفني في الكرة الأردنية.ويقول المدرب إبراهيم السقار: “إن المشكلة تنبع من الأندية التي تضع نفسها في وحل المشاكل المالية، من خلال إبرام عقود عالية لا تقوى على توفير متطلباتها، ما يوقعها في مشاكل لاحقة وشكاوى وعقوبات”.وأضاف السقار في تصريح لـ”الغد”: “اللاعبون يطالبون بمستحقاتهم المالية المتأخرة، ويستثمرون فترة التوقف للتصعيد للمطالبة بالرواتب، فيما الإدارات تهرب من طلبات اللاعبين الكثيرة، بإغلاق الهواتف أو عدم الرد، لأنها لا تملك ردا مقنعا، ولا تملك رصيدا ماليا لتسديد مستحقات الفرق”.بدوره أكد المدير الإداري السابق ماهر طعمة في رده على استفسارات “الغد” من الولايات المتحدة الأميركية، أن الغالبية العظمى من أندية المحترفين تعاني من صعوبات ومشاكل مالية، ما ينعكس على استقرار الفرق.وقال: “فترات توقف الدوري كما هو الآن، بيئة خصبة للاعبين للمطالبة بمستحقاتهم المالية، خاصة وأن الأندية لا تقوى على توفير متطلبات فرقها بانتظام، ما يحدث صدامات كثيرة تؤثر أحيانا على استقرار الفرق فنيا وإداريا”.وبين طعمة، أن الإدارات أحيانا تجد نفسها مضطرة للهروب من طلبات اللاعبين، لأنها لا تقوى على تلبيتها في ظل الأزمات المالية المتكررة، معتبرا أن التفاصيل المالية هي العائق الأكبر أمام الأندية المطالبة بالبحث عن حلول مجدية.