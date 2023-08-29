الثلاثاء 29 آب 2023
النسخة المطبوعة

توقف الدوري.. بيئة خصبة لـ"زعل" اللاعبين وهروب الإداريين

من مباريات دوري المحترفين - (من المصدر)
من مباريات دوري المحترفين - (من المصدر)
 في منافسات كرة القدم المحلية، هناك الكثير من التفاصيل الغريبة والعجيبة التي تأتي بعكس ما هو معمول به في العالم، خاصة فيما يتعلق بعلاقة الأندية بلاعبيها ومدربيها وجماهيرها.اضافة اعلان
في أغلب الدوريات العالمية، تعتبر فترة التوقف الدولية، فرصة لإعادة ترتيب الأوراق إداريا وفنيا، وفرصة للمدربين لتعزيز الإيجابيات ومعالجة السلبيات، وفرصة لاستشفاء اللاعبين، بينما في دوري المحترفين الأردني الوضع مختلف تماما، حيث تعتبر فترة التوقف فرصة لـ”زعل” اللاعبين، وبيئة للتصعيد من أجل الحصول على مطالبهم المالية، وفرصة للاحتجاب عن التدريبات أو التلويح به، للضغط على الإدارة لصرف الرواتب ومقدمات العقود المتأخرة كثيرا.
كما تعتبر فترة التوقف، فرصة للإداريين للهروب من مطالب اللاعبين بإغلاق الهواتف أو عدم الرد على الاتصالات، مستندين إلى أن مواعيد المباريات ما تزال بعيدة، وأن الأيام القليلة التي تسبق استئناف المباريات، ستشهد عودة الإدارات لمغازلة اللاعبين وإرضائهم بصرف دفعة بسيطة، مع صرف وعود جديدة بتوفير دفعات مالية لاحقة وقريبة.
في فترة التوقف الحالية التي تعيشها منافسات دوري المحترفين لكرة القدم، بدأت الأندية بالتشاور بشأن كيفية التصعيد مع الاتحاد للحصول على مزيد من الدفعات المالية.
اللاعبون أيضا الذين وافقوا على المشاركة في التدريبات الماضية بسبب تواصل المباريات، وجدوا في فترة التوقف فرصة لرفع أصواتهم للمطالبة بالرواتب، وملوحين بالإضراب في ظل ابتعاد المباريات، ليأتي الرد الإداري مشابه لتفكير اللاعبين، من خلال استثمار توقف المنافسات، للهروب من اتصالات اللاعبين وطلباتهم، بل إن نجوما في الكرة الأردنية، أكدوا عدم القدرة على الوصول إلى رئيس النادي أو أي عضو من أعضاء الإدارة خلال فترة التوقف، وهو أمر من الصعب على نجم أن يتقبله، الأمر الذي يزيد من حجم مشاكل الأندية التي باتت لا تقوى على التصدي للمشاكل الموجهة من كل صوب.
ويدرك الجميع أن التفاصيل المالية تشكل التحدي الأكبر لمنظومة الكرة الأردنية خاصة على صعيد الأندية، حيث شح الموارد وغياب الفكر الاستثماري، ما يفاقم من الصعوبات التي تنعكس على الواقع الفني في الكرة الأردنية.
ويقول المدرب إبراهيم السقار: “إن المشكلة تنبع من الأندية التي تضع نفسها في وحل المشاكل المالية، من خلال إبرام عقود عالية لا تقوى على توفير متطلباتها، ما يوقعها في مشاكل لاحقة وشكاوى وعقوبات”.
وأضاف السقار في تصريح لـ”الغد”: “اللاعبون يطالبون بمستحقاتهم المالية المتأخرة، ويستثمرون فترة التوقف للتصعيد للمطالبة بالرواتب، فيما الإدارات تهرب من طلبات اللاعبين الكثيرة، بإغلاق الهواتف أو عدم الرد، لأنها لا تملك ردا مقنعا، ولا تملك رصيدا ماليا لتسديد مستحقات الفرق”.
بدوره أكد المدير الإداري السابق ماهر طعمة في رده على استفسارات “الغد” من الولايات المتحدة الأميركية، أن الغالبية العظمى من أندية المحترفين تعاني من صعوبات ومشاكل مالية، ما ينعكس على استقرار الفرق.
وقال: “فترات توقف الدوري كما هو الآن، بيئة خصبة للاعبين للمطالبة بمستحقاتهم المالية، خاصة وأن الأندية لا تقوى على توفير متطلبات فرقها بانتظام، ما يحدث صدامات كثيرة تؤثر أحيانا على استقرار الفرق فنيا وإداريا”.
وبين طعمة، أن الإدارات أحيانا تجد نفسها مضطرة للهروب من طلبات اللاعبين، لأنها لا تقوى على تلبيتها في ظل الأزمات المالية المتكررة، معتبرا أن التفاصيل المالية هي العائق الأكبر أمام الأندية المطالبة بالبحث عن حلول مجدية.
لاعبو المنتخب الوطني للمبارزة يعبرون عن فرحتهم بعد الفوز بالدورة العربية (من المصدر)

"المبارزة" أمام فرصة جديدة لمواصلة تحقيق الإنجازات منذ1 ساعة

المجنس الأمريكي جيفرسون يصوب على السلة خلال التدريب (من المصدر)

مواجهة تاريخية تجمع بين "صقور الأردن" ونجوم الولايات المتحدة اليوم منذ1 ساعة

الرواشدة

الرواشدة تحقق ثاني برونزية للأردن في بطولة العالم لأشبال التايكواندو منذ4 ساعة

زيد عباس يغادر بعثة المنتخب

زيد عباس يغادر بعثة المنتخب منذ8 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
صراع على الكرة بين لاعبة الاتحاد ليلى إسكندر ولاعبة عمان اف سي كوينا بيلي في مباراة دور المجموعات - (من المصدر)

عمان اف سي يصطدم بالنصر السعودي ومواجهة أردنية بين الاتحاد والأرثوذكسي اليوم

منذ1 ساعة
الحكم أدهم مخادمة خلال مباراة الفيصلي والوحدات في ذهاب كأس السوبر- ( تصوير : أمجد الطويل)

مستوى التحكيم في مرمى انتقادات أندية المحترفين

منذ1 ساعة
لاعبة المنتخب الوطني للتايكواندو ليان الرواشدة -(من المصدر)

برونزية ثانية للتايكواندو الأردنية في بطولة العالم للأشبال

منذ1 ساعة
المنتخب الوطني للناشئين بالكرة الطائرة - (من المصدر)

مدرب تونسي مرشح لقيادة منتخبات "الطائرة"

منذ1 ساعة
لاعبة النصر فرح العطعوط تحاول إسقاط الكرة في ملعب دي لاسال خلال مباراة كأس السوبر - (الغد)

النصر يسعى للاحتفاظ باللقب.. ودي لاسال يتطلع لاسترداده

منذ1 ساعة
بطل سباقات الكارتينغ العالمية حمزة الفائز - (من المصدر)

الفايز يخطف الأنظار في سباقات الكارتينغ العالمية

منذ1 ساعة
افكار و مواقف

القبولات في الكليات الطبية: أين المشكلة؟

د.عبدالله سرور الزعبي |اليوم
مكرم أحمد الطراونة

الكاظمي وحديث "مر" عن القرار العراقي!

مكرم أحمد الطراونة |اليوم

المشهد الإسرائيلي وعوامل القوة الفلسطينية

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

الكيانات الهشة لن تبقى كما هي

ماهر أبو طير |اليوم

بعد عام على التحديث

موسى الساكت |اليوم

القطاع الزراعي.. أسلوب عمل جديد ومخرجات ذات دلالة

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
مقيمة في مخيم الهول الذي يؤوي العائلات المرتبطة بـ"داعش" في سورية - (المصدر)

مشكلة "الهول": مستقبل العائلات المرتبطة بداعش

ترجمات | منذ1 ساعة
يفغيني بريغوجين، رئيس مجموعة "فاغنر"، لقطة من فيديو، حزيران (يونيو) 2023 – (المصدر)

حماقة بريغوجين

ترجمات |28 آب 2023
رسم تعبيري للفنان مايك ماكويد - (المصدر)

المهمة البغدادية: من كان وراء أكبر سرقة مصرفية في التاريخ؟ (2-2)

ترجمات |27 آب 2023
1692894349179857100

من المسؤول عن تعثر الهجوم الأوكراني المضاد؟

ترجمات |25 آب 2023
1692894801609865400

انقلاب النيجر يهدد إستراتيجية الولايات المتحدة بشأن مكافحة الإرهاب وروسيا

ترجمات |25 آب 2023
انفجار مرفأ بيروت، آب (أغسطس) 2000 - (المصدر)

المخاطر في مرافئ لبنان.. السفن غير المستوفية للمعايير

ترجمات |23 آب 2023
 