"ثلاثية" معان تعمق جراح سحاب بـ"دوري المحترفين"

يحيى قطيشات

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عمان – عمق فريق معان جراح نظيره سحاب عندما تغلب 3-1، في المباراة التي جرت أمس على ستاد الأمير محمد بمدينة الزرقاء، في افتتاح منافسات الأسبوع الثامن من دوري المحترفين لكرة القدم.وبهذا الانتصار يتقدم معان خطوة مهمة على سلم ترتيب فرق الدوري رافعا رصيده إلى 9 نقاط، بينما يتجمد رصيد سحاب عند النقطة السابعة.وتتواصل منافسات الجولة مساء اليوم، بلقاء وحيد أيضا يجمع بين فريقي شباب العقبة والسلط على ملعب الأمير محمد بالزرقاء عند الساعة الخامسة مساء.معان 3 سحاب 1الحكام: مراد الزواهرة للساحة، الحكام المساعدين محمد الخلف، أحمد مؤنس، وعمر المعاني رابعا.الأهداف: ضرار سعد الله د. 20، عبدالمالك مفتاحي د.62، إبراهيم الرواد د. 74 (معان) أحمد أبو كبير د. 45+2 (سحاب).معان: رشيد رفيد، ايسر الصباح، سليمان غزال، أحمد ياسين، عون المحارمة، مهدي علامة، حسين عبيدات(إبراهيم الرواد)، حربي عبدالله، إياد طملية، عبد المالك مفتاحي، ضرار سعد الله (وليد عثماني).سحاب: تامر صالح، حسام أبو سعدة، رواد أبو خيزران، عمر قنديل، محمد الرازم، أحمد العيساوي، أحمد أبو كبير(زيد ابو عابد)، حمزة الصيفي، ورد البري، ايهاب الخوالدة، خالد الردايدة.سيناريو الأهداف- استقبل الجزائري ضرار سعدالله الكرة الأمامية الطويلة ليضرب دفاعات سحاب بكرة قوية استقرت بمرمى تامر صالح في الدقيقة 20.- أرسل عمر قنديل كرة عرضية متقنة من الميمنة استقبلها أحمد ابو كبير فهيأ الكرة على صدره وسددها قوية بيمناه من زاوية صعبة داخل مرمى رشيد رفيد هدفا جميلا بالدقيقة 45+2.- خطف سعد الله الكرة من لاعب سحاب في منتصف الملعب ومررها نحو زميله مفتاحي انفرد بالمرمى مسجلا هدف معان الثاني بالدقيقة 62.- استقبل "البديل" ابراهيم الرواد الكرة على قوس المنطقة ولعبها على الطائر في مرمى تامر صالح هدفا رائعا ومن اجمل أهداف الدوري بالدقيقة 74.فرص المباراة- قاد احمد العيساوي هجمة من ميسرة معان ليتجاوز بلمسة أنيقة اكثر من مدافع ليوجه الحارس رشيد رفيد الذي تالق في رد الكرة (15).- أرسل حمزة الصيفي قذيفة مفاجئة على مرمى معان حادت عن القائم الأيسر (27).- لم يستغل ضرار سعد الله خطا الحارس تامر صالح فسدد الكرة برعونة فوق المرمى (60).- رد قائم معان الكرة الرأسية التي سددها رواد أبو خيزران (90+3)