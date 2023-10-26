جماهير "الأولى" تتضامن مع غزة.. والصريح والجزيرة في الطريق الصحيح

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استمر الحضور الجماهيري الكبير لمباريات دوري أندية الدرجة الأولى لكرة القدم، وأظهرت مباريات الأسبوع السادس متابعة كبيرة من فئات مختلفة من الأعمار الذين شجعوا فرقهم بأسلوب نال إعجاب واستحسان المتابعين.ولم يغب العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وهجومه البربري الغاشم على غزة، عن عقول وقلوب الأندية وجماهيرها والذين عبروا عن دعمهم بأشكال مختلفة، كما غابت مشاهد الفرح عن الفرق ولاعبيها بعد تسجيل الأهداف وتحقيق الفوز، تضامنا وتعاطفا مع الأهل في فلسطين عامة وغزة خاصة.ويسير فريقا الجزيرة والصريح بخطى ثابتة في طريق العودة السريعة لدوري المحترفين لكرة القدم، بعد أن سجلا 6 انتصارات من 6 مباريات وصولا إلى النقطة 18، وبفارق 6 نقاط عن فريق السرحان الذي يحتل المركز الثالث برصيد 12 نقطة.وواصل فريق العالية "ممثل محافظة مادبا"، معاناته الفنية والرقمية ولم يستطع المحافظة على تقدمه أمام فريق الطرة ليخرج خاسرا بنتيجة 3-2، ويبقى في المركز الأخير على سلم الترتيب والفريق الوحيد الذي لا يملك أي نقطة بعد 6 خسائر على التوالي.وفي مشاهد من مباريات الأسبوع السادس، أوقف الصريح مسلسل انتصارات ضيفه فريق عمان اف سي بنتيجة 4-1، فيما تجاوز الجزيرة عقبة فريق أم القطين بهدف جاء في الدقيقة الأخيرة من مباراتهما، وشكل السرحان ضغطا على الصريح والسرحان، بفوز مهم على اليرموك بهدف دون مقابل، وحقق فريقا الهاشمية والبقعة الفوز بالنتيجة نفسها على صما وكفرسوم.وحسب نظام البطولة، تلعب المنافسات بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، ويتأهل أول وثاني الترتيب لدوري المحترفين للموسم المقبل، على أن يهبط آخر فريقين إلى مصاف أندية الدرجة الثانية.وبلغ عدد الأهداف المسجلة في مباريات الأسبوع السادس 20 هدفا، وكانت مباراة العربي واتحاد الرمثا الأعلى تسجيلا بعد نهايتها بالتعادل 3-3.ويعد هجوم الصريح الأقوى حتى الآن، بعدما سجل لاعبوه 18 هدفا، فيما بقي هجوم فريق كفرسوم الأضعف في منافسات الدوري برصيد هدفين، ويعتبر دفاع فريق العالية الأضعف، بعد أن دخل مرماه 15 هدفا، ويعد فريقا الصريح والجزيرة الأقوى من الناحية الدفاعية حيث دخل مرمى كل منهما هدفا واحدا فقط.وتنطلق مباريات الأسبوع السابع يوم بعد غد، حيث يلتقي اتحاد الرمثا مع الصريح عند الساعة الخامسة على ملعب الأمير هاشم، وبالتوقيت نفسه، يلتقي عمان اف سي مع البقعة على ملعب الأمير محمد، وتقام عند الساعة الخامسة من مساء يوم الإثنين المقبل، مباراتان تجمع العربي وأم القطين على ملعب الأمير هاشم، والجزيرة مع الهاشمية على ملعب الأمير محمد، فيما يشهد يوم الثلاثاء المقبل، لقاء السرحان مع العالية على ملعب السرحان، والطرة مع كفرسوم على ملعب الأمير هاشم، وتختتم منافسات الأسبوع بإقامة مباراة واحدة تجمع صما واليرموك على ملعب الأمير هاشم عند الساعة الخامسة مساء.