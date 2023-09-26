جماهير الكرة تساند أنديتها في مطالبها المالية

يحيى قطيشات

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اتفقت الغالبية العظمى من جماهير أندية المحترفين، على أن قرار الأندية بتعليق المشاركة في منافسات الأسبوع السادس من الدوري، كان صائبا بهدف توجيه رسالة لاتحاد الكرة بضرورة العمل على شراكة سليمة وصحيحة مع الأندية.وأشادت الجماهير بحكمة سمو الأمير علي بن الحسين، رئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد الكرة، في إعادة الأمور إلى نصابها، بعد تصريحات من أعضاء في الاتحاد تهدد وتتوعد الأندية.وتمنت الجماهير، أن يخرج اجتماع الأمير علي بن الحسين مع الأندية، والمقرر الأسبوع المقبل، بنتائج ترضي إدارات الأندية، وتحل أزمتها المالية الصعبة والخانقة، وتساهم في تهيئة أجواء صحية للمنتخبات الوطنية، وخصوصا منتخب النشامى الذي يستعد للمشاركة في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026، ونهائيات كأس آسيا 2023 مطلع العام المقبل في قطر.وبين عدد من جماهير أندية المحترفين، أن السنوات الأخيرة أظهرت غياب التنسيق والتعاون بين الاتحاد والأندية، وانعكس ذلك على المستوى الفني للمنتخب الوطني والأندية، وشكل تباعدا وفرقة بين منظمومة الكرة الأردنية.ولم تغفل الآراء عن حقيقة أن إدارات الأندية تتحمل جزءا من المسؤولية بما وصلت اليه الأندية حاليا، من خلال قرارات غير مدروسة في التعاقد مع اللاعبين المحليين والمحترفين والأجهزة الفنية، وإنهاء عقود المدربين ولاعبين من دون وجود لجان فنية تضم خبراء من المدربين واللاعبين من أبناء النادي أو خارجه.ويرى المشجع فخري القيسي، أن خطوة الأندية بتعليق المشاركة سليمة، وتحمل معها رسائل عميقة، فلا يعقل أن يبقى الاتحاد منفردا بالقرارات بعيدا عن الشراكة مع إدارات أندية المحترفين.ويضيف، أكبر مشكلة حاليا هي عدم قدرة اتحاد الكرة على توفير شركة راعية، وذلك السبب الرئيسي في الأزمة المالية للأندية، كما أن العقوبات المتكررة على الأندية خصوصا في موضوع تجاوزات الجماهير، ساهمت في تحمل صناديق الأندية ديونا مالية كبيرة.ويستغرب المشجع تمام صالح، من خبر اتحاد الكرة أول من أمس، حول قرارات اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد بخصوص الإعلان عن عقوبات بحق الفيصلي والوحدات على هامش لقائهما معا في الجولة الرابعة لبطولة دوري المحترفين، حيث جاء موعد الإعلان عن العقوبات بعد يوم واحد من قرار الأندية بوقف تعليق المشاركة في بطولة الدوري.وبين، أن الاتحاد مقصر في البحث عن شركة راعية تخفف من أزمة الأندية المالية. واعتبر المشجع محمد المجالي، أن قرار تعليق المشاركة ضروري في ظل أزمة مالية خانقة للأندية، وعدم انتظام تدريبات معظم الفرق بسبب عدم حصول اللاعبين والأجهزة الفنية على مستحقاتهم.وقال: "أين دور الاتحاد في تخفيف معاناة الأندية المالية، من خلال إيجاد راع لدوري المحترفين؟. ويرى المجالي أن إدارة الأزمة لم تكن موفقة من جانب اتحاد الكرة وقبل تدخل الأمير على بن الحسين".وطالب المشجع على حياصات، اتحاد الكرة بعدم اقتطاع مبلغ 300 ألف دينار من مستحقات النقل التلفزيوني كمصاريف إدارية، وصرفها للأندية مساهمة في حل أزمتها.وقال: "إن نتائج إجماع الأندية يجب أن تكون سريعة من خلال إيجاد حلول مناسبة لتأمين شركة راعية وإيقاف عقوبات الأندية عن تصرفات الجماهير.