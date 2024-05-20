"جودو المكفوفين".. لاعبون يصنعون المستحيل في ممارسة لعبة قتالية بإحساس حركي

خالد تيسير العميري

لا تقف "الإعاقة البصرية" حاجزا أمام إرادة المكفوفين في ممارسة هواياتهم الرياضية، بل تتخطاها لتنقلهم إلى أجواء المنافسة في رياضة الجودو، التي باتت تشكل جزءا من حياة عديد من المكفوفين، تماما كما هي لدى الأشخاص الأصحاء، خاصة وأنها من الألعاب القتالية النادرة التي يمكن فيها للمكفوفين الاعتماد على استجابة اللمس لتأدية الحركات المطلوبة بدقة عالية.

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ونجت محاولات الحكم والمدرب الوطني سليمان السعودي، في تأسيس "نواة" منتخب وطني بارالمبي يمارس رياضة الجودو للمكفوفين على مدار العامين الماضيين، وذلك بعدما استلهم الفكرة خلال إدارته لنزالات المكفوفين في بطولة دولية استضافتها مصر آنذاك، لافتا أن المكفوفين يتمتعون بدرجة عالية من سرعة الاستيعاب، حيث توضيح الحركة للاعبين مرة واحدة يبدو كافيا لجعلهم يلمسون أقدام وجسد المدرب أثناء الحركة لترسيخها فى ذهن اللاعب.



ويقول السعودي في بداية حديثه الخاص لـ (الغد): "لقد حرصت على تبني مبادرة تدريب المكفوفين وإدخالهم في أجواء رياضة الجودو القتالية، وبدأت حينها بالبحث عن المهتمين في مختلف المدارس، وأجريت اختبارات أفضت إلى اختيار 5 لاعبين ولاعبة واحدة حتى الآن، يتدربون باستمرار"، مشددا أن المكفوفين لهم حق في ممارسة الرياضات كافة.



ويضيف: "لقد أنشأت اللجنة البارالمبية نواة للمنتخب الوطني للجودو للمكفوفين وذللك بالتنسيق مع اتحاد الجودو، حيث تقتصر نزالات اللاعبين على المستوى المحلي حتى الآن، بانتظار إشراكهم في بطولة آسيا التي تستضيفها كازاخستان خلال العام المقبل".



وفي قواعد اللعبة، يتحسس لاعبان مكفوفان بساط اللعب أسفل أقدامهما، حيث تكفي إشارة صوتية من المدرب تتبعها تحية رسمية بين اللاعبين للإعلان عن إنطلاقة مباراة فى رياضة جودو المكفوفين، والتي يسعى خلالها المتنافسان بتثبيت الخصم على الأرض لأكبر فترة ممكنة، وبينما يغيب الإبصار عن المشهد، يكون الإحساس والصفاء الذهني سيدا الموقف.



ويتابع: "لا يستطيع المكفوفون لعب أي رياضات دفاع عن نفس لكونها تحتاج إلى البصر، لكن الصورة في رياضة الجودو تختلف كليا لكونها رياضة تحتاج إلى اللمس، وتخدم المكفوفين في حياتهم اليومية من خلال تنمية سرعة ردة الفعل والمرونة فى التعامل مع السقطات على الأرض، ما يكسب اللاعب القدرة على تجنب الأذى حال تعرضه للتعثر".



ويواجه ممارسو رياضة الجودو العديد من التحديات، تتمثل أبرزها في ضعف المعسكرات وحاجتهم إلى برامج تأهيل مكثفة للقدرة على المنافسة الخارجية، وذلك مع زيادة الاهتمام بهذه الرياضة.



ويستطرد السعودي: "يحتاج المكفوفون إلى وسيلة مواصلات ومرافق خاصة لهم في ظل صعوبة تنقلهم، كما يحتاجون إلى كرات طبية خاصة للتدريب ومطاط المقاومة الذي يساعدهم على اكتساب قدرات رد الفعل السريع، لتجهيزهم بصورة مثالية تمكنهم من رفع علم الأردن خفاقا في سماء كبرى المحافل والتظاهرات الرياضية البارالمبية".



ويشير: "يعتمد المكفوفون استخدام الاحساس بالخصم لتنفيذ الحركات القتالية دون الاعتماد على النظر، ويستطيع اللاعب الكفيف رسم خارطة ذهنية لبساط المنازلة وتحديد موقعه من الخصم وكيفية التعامل معه، كما أن الجودو تعتمد على الالتحامات وحركات الاخضاع للخصم وليس على الحركات الضاربة باللكمات والركلات، حيث يكون إخلال وزن الخصم لطرحه أرضا هو الفلسفة الأساسية للعبة".



ورغم ارتفاع كلفة إعداد وتأهيل اللاعبين، إلا أن ممارسي هذه الرياضة يأملون بأن يحظوا باهتمام مضاعف من اللجنة البارالمبية، لتحقيق النجاحات وبلوغ مستويات متقدمة في اللعبة.



وتبدو الشواهد كثيرة حول قدرة اللاعبين الحاليين على كتابة تاريخ جديد لهم في رياضة الجودو للمكفوفين، وذلك بعدما نجح الشاب محمد يحيى عرب بالحصول على الحزام الأسود "1 دان"، مؤكدا أن فقدان البصر لا يجب أن يكون وسيلة للاستسلام بقدر كونه وسيلة تحفيز لصناعة الإرادة وقهر المستحيل.

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