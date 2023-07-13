حدائق الحسين تستضيف سباق السيدات اليوم

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تنطلق صباح اليوم، منافسات سباق السيدات الذي يقام في حدائق الحسين بتنظيم من الجمعية الأردنية للماتراثونات وللمرة الثانية.ويجري السباق تحت شعار "اركضي عشانك" كمبادرة من الجمعية الأردنية للماراثونات والذي تنظمه بدعم من جهات رسمية عدة وشركات المجتمع الأردني، التي تعمل جاهدة لتسليط الضوء على المرأة وإنجازاتها وتشجيع السيدات من الفئات العمرية كافة، ومختلف مستويات اللياقة لممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة، ولا سيما رياضة الجري.وترعى سمو الأميرة دانا فراس، سباق السيدات وذلك ضمن نشاطاتها في تعزيز البرامج التي تشارك فيها المرأة في المجالات الرياضية.ويهدف سباق "اركضي عشانك" والذي يضم فئتين: 2.6 كم و5.2 كم، إلى أن يصبح منصة رياضية نسوية مهمة لإلهام النساء من الفئات كافة. إضافة إلى المساعدة في اكتشاف وتشجيع جيلٍ جديد من الرياضيات والكفاءات الأردنية لتنافسن في مختلف المستويات العربية والعالمية للارتقاء باسم الأردن عالياً.