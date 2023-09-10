الأحد 10 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

حرثا وعمان في مواجهة قوية للظفر بـ"سوبر اليد" للسيدات

صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب
صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب
 ينشد فريقا حرثا وعمان الفوز في المواجهة التي تجمع بينهما عند الساعة السادسة من مساء اليوم في لقاء كأس السوبر للسيدات في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، والذي يعتبر باكورة البطولات النسوية للعام الحالي 2023.اضافة اعلان
المباراة ينتظر أن تحفل بالندية والإثارة كون الفريقين يضمان الكثير من العناصر الجيدة، والتي لها الباع الطويل في خوض مثل هذه المواجهات الحاسمة، إضافة إلى وجود نسبة كبيرة من اللاعبات في صفوف المنتخب الوطني، واللواتي شاركن في العديد من البطولات العربية والآسيوية.
الفريقان كثفا من تحضيراتهما الفنية طيلة الفترة الماضية، في الوقت الذي عمد فيها المدربان إياد العقيلي (حرثا) ومحمد فضل (عمان) إلى تدعيم صفوف فريقهما بعدد من اللاعبات، إلى جانب وجود مجموعة من اللاعبات صاحبات الخبرة والشابات.
وأنجز اتحاد اللعبة الترتيبات الفنية والإدارية كافة، لإقامة هذه المباراة وإخراجها بالصورة المثالية التي تستحقها، خصوصا وأنها تجمع فريقين كبيرين لهما الباع الطويل مع كرة اليد النسوية.
من ناحية أخرى، تنطلق اعتبارا من يوم الإثنين المقبل منافسات دوري أندية دوري السيدات للموسم الحالي بمشاركة فرق (حرثا وعمان وكفرسوم والفجر والبتراء)، حيث تقام البطولة وفق نظام الدوري الكامل من مرحلتين (الذهاب) والإياب، في الوقت الذي اعتمد فيه الاتحاد ملاعب الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، والحسن الرياضية بإربد، والأمير محمد بالزرقاء مكانا لإقامة لقاءات البطولة كافة.
ويذكر أن فريق حرثا هو حامل لقب النسخة الأخيرة من البطولة، التي جرت العام العام الماضي.
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