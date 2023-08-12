الأحد 13 آب 2023
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حرفية العمل في "التايكواندو" تبشر بإنجازات فنية وإدارية جديدة

لاعب المنتخب الوطني محمود الطرايرة (يمين) يوجه ضربه لأحد منافسيه - (من المصدر)
لاعب المنتخب الوطني محمود الطرايرة (يمين) يوجه ضربه لأحد منافسيه - (من المصدر)
‏  تحسب لاتحاد التايكواندو حرفيته ومهنيته في العمل، الأمر الذي لعب دورا مهما في حصد الإنجازات الفنية والإدارية على مختلف الصعد، في خطوة تبشر بمزيد من الانتصارات والصعود إلى منصات التتويج.اضافة اعلان
وتبدو الانتصارات الفنية والإدارية في التايكواندو الأردنية ظاهرة للعيان، من خلال اعتلاء منصات التتويج العربية والآسيوية والأولمبية والدولية، ‏إلى جانب حسن التنظيم الإداري في المناسبات التي تقام في عمان، والتي أصبحت ملاذا للكثير من المنتخبات العربية والأجنبية لإقامة معسكراتها التدريبية في الأردن، مستفيدة من سمعة لاعبينا.
ومن الجوانب الإيجابية التي تسجل لاتحاد التايكواندو، اهتمامه الكبير بلاعبي المنتخب الوطني الذين يتعرضون لإصابات في ‏البطولات، والحرص على متابعتهم وتوفير متطلباتهم كافة، في طريق العودة للمنافسات. ‏
‏ويؤكد الناطق الإعلامي لاتحاد التايكواندو وأمين السر فيصل العبداللات، أن الاتحاد يهتم  بلاعبي المنتخب الوطني، ولا ‏يلعب دور "المتفرج" عند تعرضهم لإصابات، بل سرعان ما يقوم بمعالجتهم على أرفع المستويات وفي أرقى المراكز والمستشفيات الطبية.‏
وأضاف في تصريح لـ"الغد": يولي اتحاد التايكواندو عناية كبيرة بلاعبي المنتخب الوطني ويعمل على تذليل العقبات أمامهم، ويوفر ‏‏البيئة المناسبة لهم تحت أي ظرف، ويهتم باللاعبين الذين يتعرضون لإصابات أثناء مشاركاتهم في ‏‏البطولات، ويوفر العلاج اللازم لهم ويتابع حالاتهم منذ وقوع الإصابة مرورا  بعمليتي التأهيل والعلاج، وصولا إلى الجاهزية، ‏‏وذلك في أرقى الأماكن المخصصة  للعلاج والمستشفيات في العالم كإسبانيا وبريطانيا والنمسا وقطر، كما يهتم الكادر العلاجي ‏باللاعبين في أرقى المراكز العلاجية في الأردن".‏
وأشار: "عندما تعرض لاعبو المنتخب الوطني لإصابات أمثال، جوليانا الصادق ومحمود الطرايرة وزيد مصطفى وأنس الصادق، وفر اتحاد ‏‏اللعبة البيئة العلاجية المناسبة، كي يعاودوا نشاطهم من جديد والمشاركة في بطولات عالمية".‏
وقال المعالج في اتحاد التايكواندو لؤي مرايات: "أقوم إلى جانب زميلتي في الكادر المعالج، سجى أبازيد ولانا جوردن، ‏‏بالإشراف على اللاعبين كل حسب إصابته، ويتم وضع بروتوكول علاجي خاص للاعبين في مركز علاجي متخصص ورائد في ‏‏الأردن، والفضل في ذلك يعود إلى الاتحاد الذي يولي اهتماما كبيرا باللاعبين المصابين، الذي يبقى متباعا لهم إلى حين شفائهم". ‏
وقال لاعب المنتخب الوطني محمود الطرايرة: "تعرضت للإصابة التي أدت إلى توقفي 5 أشهر، ‏ولم أشارك في أي ‏بطولة، وحرمتني الإصابة من المشاركة في بطولة العالم في المكسيك، وتكفل الاتحاد بعلاجي في ‏إسبانيا، واخترت العلاج التأهيلي بدلا من ‏الجراحي، وبسبب الإصابة كنت أفكر في ترك رياضة التايكواندو، إلا أن الاتحاد أصر على ‏علاجي، ما كان له الدور الكبير في دعمي من النواحي ‏كافة".
وقال اللاعب أنس الصادق: "أشرف اتحاد التايكواندو على علاجي ‏‎من الإصابة التي تعرضت لها في بطولة بلغاريا ‏الدولية، ومن ثم ‏خضعت لعملية استشفاء من خلال المعالجين في الاتحاد، وكان لهم الدور ‏‏الكبير في عملية شفائي، وإعدادي للعودة والمشاركة في بطولات التايكواندو والفضل يعود إلى اتحاد التايكواندو، الذي اهتم بي ‏وذلل الصعاب ‏ووفر لي بيئة علاجية مناسبة".
الاتحاد الأردني لكرة القدم

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