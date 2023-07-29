حسونة الشيخ يقود تدريبات الفيصلي مؤقتا واجتماع لتحديد هوية المدير الفني الجديد

اضافة اعلان

يقود نجم الفيصلي السابق حسونة الشيخ، تدريبات الفريق غدا الأحد، ضمن الاستعدادات للاستحقاقات المقبلة وذلك بشكل مؤقت.وبحسب مصادر "الغد"، يعقد مجلس إدارة النادي الفيصلي اجتماعا عاجلا الأحد، لحسم مصير الجهاز الفني.ورجحت االمعلومات أن مدير الجهاز الفني للفيصلي سيكون من خارج الأردن.وكان الكابتن جمال أبو عابد قدم استقالته من تدريب النادي الفيصلي ومن المنتظر أن يحسم مجلس إدارة النادي مصير الجهاز الفني للفريق، بقيادة الكابتن جمال ابو عابد، خلال الساعات المقبلة.ووفق المعلومات الواردة لـ :" الغد"، فإن إدارة الفيصلي، ستجتمع من أجل البحث في العديد من الملفات المتعلقة في الفريق، الى جانب تحديد مصير الجهاز الفني، سواء كان ذلك بتجديد عقده أو إنهاء خدماته.