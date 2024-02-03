حضور أردني في اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للتايكواندو

أيمن وجيه الخطيب

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عمان - عقد المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للتايكواندو برئاسة إدريس الهلالي اجتماعاً له يوم أمس، على هامش بطولة كأس العرب الرابعة التي أقيمت في إمارة الفجيرة الإماراتية، لمناقشة العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.وحضر الاجتماع رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو د. تشونغ وون تشو، رئيس الاتحاد الآسيوي لي سو، وشارك فيه حازم نعيمات نائب رئيس الاتحاد العربي للتايكواندو، نانسي الهندي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي وفيصل العبداللات أمين السر ممثلا عن اتحاد التايكواندو.وعقد الاجتماع بحضور رؤساء ومندوبي الاتحادات الوطنية العربية وهي: الأردن الإمارات، السعودية الكويت، البحرين، سورية، العراق، اليمن، فلسطين، لبنان، جيبوتي، السودان، مصر، ليبيا، تونس، موريتانيا، الجزائر والمغرب.وألقى ادريس الهلالي رئيس الاتحاد العربي للتايكواندو كلمة رحب فيها بجميع الحاضرين، شاكرا الإمارات على احتضانها لهذا الاجتماع المهم ووجه شكره إلى جميع رؤساء الاتحادات الوطنية العربية الفائزين بمختلف البطولات، ومهنئا جميع الأبطال العرب الفائزين بمختلف الميداليات في بطولة كأس العرب، مذكرا في الوقت نفسه بالسمعة الجيدة التي أصبحت تتمتع بها بطولة كأس العرب والدوري الدولي للفجيرة الذي بات يشهد إقبالا كبيرا من حيث، عدد المشاركين والمشاركات، ومشيرا أيضا إلى أن قوة الاتحاد العربي تكمن في تلاحم أعضائه الذين يعملون جاهدين للرقي به وذلك خدمة للرياضة وللرياضيين في كل بقاع العالم العربي.وتمت مناقشة البرنامج السنوي للموسم الرياضي، وبعدها تمت تسمية اللجان التي سيعتمدها الاتحاد العربي للتايكواندو وعددها 15 لجنة، بغية إشراك الجميع وفتح الآفاق أمام الكفاءات العربية للمساهمة في بناء التقدم والتطور الذي يشهده الاتحاد العربي على كل المستويات، إدارية كانت أو تقنية.وأشار رئيس الاتحاد الدولي للتايكواندو في كلمته، إلى الخطوط العريضة الخاصة بمجالات التعاون بين الاتحاد العربي وباقي الاتحادات الأخرى وذلك بمساعدة الاتحاد الدولي.على صعيد متصل، يكثف المنتخب الوطني للتايكواندو تحضيراته للمشاركة في بطولة الفجيرة الدولية الحادية عشرة (عيار نجمتين) التي تنطلق يوم الخميس، ويشارك فيها أكثر من 2000 لاعب ولاعبة من جميع أنحاء العالم.ويتكون المنتخب الوطني المشارك في البطولة من: المدير الفني للمنتخبات الوطنية فارس العساف، والمدربين محمد البخيت وريهام الجلاد والمعالجين لانا ‏جوردن ولؤي مرايات، واللاعبين جوليانا الصادق وصالح الشرباتي وزيد مصطفى وزيد الحلواني وفهد عمار وراما ‏أبو الرب ونتالي الحميدي.وكان المنتخب الوطني، حقق في بطولة كأس العرب الرابعة (عيار نجمة)، التي اختتمت منافساتها أول من أمس، وأقيمت في إمارة الفجيرة، 6 ميداليات.واقتصرت مشاركة المنتخب الوطني على يوم واحد من أيام البطولة في فئة الكبار.وأحرز المنتخب 3 ميداليات ذهبية وفضيتين وبرونزية، وجاءت الميداليات الذهبية عن طريق الأبطال: زيد الحلواني (وزن تحت 68 كغم)، وراما أبو الرب (وزن تحت 73 كغم)، وليث الرواشدة (وزن تحت 58)، فيما جاءت الميداليتان الفضيتان عن طريق البطلين: صالح الشرباني (وزن تحت 80 كغم)، وفهد عمار (وزن تحت 87)، ونالت الميدالية البرونزية نتالي الحميدي (وزن تحت 63 كغم).وخرج من البطولة محمود الطرايرة (وزن تحت 58 كغم)، ولم يشارك في البطولة كل من: جوليانا الصادق (وزن تحت 67 كغم)، وزيد مصطفى (وزن تحت 68 كغم).