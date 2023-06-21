حضور أردني مميز في بطولة غرب آسيا بالعراق

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حظيت بطولة غرب آسيا لكرة القدم بنسختها الرابعة للمنتخبات الأولمبية تحت 23 عاما، باهتمام إعلامي كبير، يضاهيه حضور جماهيري ضخم على ملاعب البطولة التي اختتمت أول من أمس في العراق.وعلى الرغم من عدم نجاح المنتخب الوطني في الوصول للمباراة النهائية والمنافسة على اللقب، إلا أن الحضور الأردني كان مستمرا حتى بعد تتويج أصحاب الأرض بالبطولة، وذلك من خلال التنظيم الإداري لأكثر من شخص وضعوا بصماتهم في أعمال مختلفة.وقدم "الأولمبي" أداء جيدا في البطولة بعد أن خاض 3 مباريات تحت قيادة المدرب الوطني عبد الله أبو زمع، حيث افتتح البطولة بالتعادل مع العراق بهدفين لمثلهما، قبل أن يتخطى نظيره الإماراتي بهدفين لهدف ويتأهل لنصف النهائي، قبل أن يودع البطولة بالخسارة بفارق الركلات الترجيحية من إيران، عقب التعادل بدون أهداف في الوقت الأصلي.اتحاد غرب آسيا الذي يترأسه سمو الأمير علي بن الحسين، يحظى باستمرار بتواجد الكوادر الأردنية في مختلف المناصب، لما لهم من تميز عن غيرهم في العمل الإداري، إذ تشيد الوفود العربية والقارية بهذا الجانب، عند إقامة أي مباراة يشرف عليها كادر أردني.ويتبوأ خليل السالم منصب الأمين العام للاتحاد منذ سنوات عديدة، فيما تشغل عروبة الحسيني منصب مديرة الشؤون الإدارية للاتحاد، وتكليف أحمد قطيشات بمهمة المشرف العام على البطولة، وإلى جانب الزميل لؤي العبادي مدير الإعلام في الاتحاد الإقليمي.وللمرة الأولى في بطولات غرب آسيا، استعانت الجهة المنظمة بخدمات بمهمة المنسق الإعلامي الأردني أحمد الزاغة، حيث تواجد في مدينة كربلاء بالدور الأول، والتي ضمت منتخبات فلسطين وسورية ولبنان، قبل أن يتواجد في مدينة بغداد بمبارتي نصف النهائي والنهائي.ويعد الزاغة أحد أبرز المنسقين الإعلاميين في اتحاد الكرة والاتحاد الآسيوي، إذ حصل على الشهادة الآسيوية في العام 2016 من مقر الاتحاد الآسيوي في ماليزيا، ما جعل اتحاد غرب آسيا يرغب باستدعائه لتنظيم الأمور الإعلامية على غير العادة، حيث تتكفل دائما الجهات المحلية بالإشراف على هذا الجانب.وتعد بطولة المنتخبات الأولمبية بغرب آسيا، الأكثر متابعة للجماهير في الملاعب منذ سنوات طويلة، حيث امتلأ الملعب في كل مباراة يخوضها المنتخب العراقي، إلى جانب الحضور الكبير من وسائل الإعلام في جميع المباريات وتدريبات الفرق المشاركة.وتحدث أحمد قطيشات، عن الحضور الأردني المستمر في بطولات غرب آسيا بالنواحي التنظيمية، موضحا أن الكوادر ساهمت في نجاحها كما هو الحال في العديد من البطولات السابقة.وبين قطيشات لـ"الغد"، أن الاتحاد يحرص دائما على توفير كافة سبل الرعاية للفرق المشاركة لإنجاح بطولات غرب آسيا، مشيدا بالعمل الكبير الذي بذله الكادر الأردني على مدار الأسبوعين الماضيين والبطولات الماضية.بدوره، قال مسؤول العمليات الإعلامية في اتحاد الكرة أحمد الزاغة: "إنه فخور باختياره من قبل اتحاد غرب آسيا في هذه المهمة خارج الديار، وذلك من خلال التنظيم المشترك بين الاتحادين، مثنيا على ثقتهما بإمكانياته ومنحه مهام التنظيم الإعلامي، وشكره لهما على تقديرهما الدائم لجهوده".ولفت الزاغة، إلى أن العمل الإعلامي لم يكن سهلا في البطولة الأخيرة، نظير التغطية الإعلامية الكبيرة في جميع المباريات من قبل الصحف والمحطات والمواقع الإلكترونية العراقية والعربية، موضحا أن المباراة النهائية حضرها أكثر من 100 مصور في الملعب.