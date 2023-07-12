الخميس 13 تموز 2023
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حفل افتتاح بسيط لبطولة آسيا للناشئين والشباب بالمصارعة

صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب
صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب
افتتحت الأردن منافسات بطولة آسيا للمصارعة تحت 15 عاما، للناشئين والشباب تحت 15 و20 عاما ولكلا الجنسين، في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، أمس، والتي تمتد حتى 20 تموز (يوليو) الحالي، في حفل بسيط يعكس العادات والتقاليد الأردنية.اضافة اعلان
وحضر د. ساري حمدان، نائب رئيس اللجنة الأولمبية، حفل الافتتاح مندوبا عن سمو الأمير فيصل بن الحسين رئيس اللجنة الأولمبية، والأمين العام للجنة الأولمبية رنا السعيد وم. محمد العواملة رئيس الاتحاد الأردني للمصارعة، ورئيس الاتحاد الآسيوي دولت ترليخانوف.
واستهل نائب رئيس اتحاد المصارعة م. عبدالله قطيشات، حفل الافتتاح بكلمات ترحيبية بالضيوف المشاركين، مؤكدا أن استضافة هذا الحدث المهم يعكس مكانة الأردن في اللعبة، وأعلن عن انطلاقة الحفل بعزف النشيد الوطني من موسيقات الأمن العام، تبعها قراءة آيات عطرة من الذكر الحكيم، ثم كلمات ترحيبية لرئيس اتحاد المصارعة م. محمد العواملة ورئيس الاتحاد الآسيوي للعبة، دولت ترليخانوف، إلى جانب وصلات رقص بالزي التراثي.  
وتحظى البطولة بمشاركة 19 دولة ويمثلها 533 لاعبا ولاعبة مع تناوب 51 حكما على إدارة فعاليات البطولة، فيما يمثل المنتخب الوطني للمصارعة في البطولة الآسيوية 39 لاعبا ولاعبة من مختلف الأوزان، على أن تتواصل اليوم منافسات البطولة لفئة تحت 15 عاما، بدءا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة 7 مساء.
ويشرف المدراء الفنيون، يحيى أبو طبيخ وإبراهيم عرعر وهاني المرافي ورائد القيسي ورمزي المرافي على تدريب المنتخب الوطني للمصارعة، والذي يضم 39 لاعبا ولاعبة من مختلف الأوزان، وهم: عمر اسحاق، محمد اسحاق، حمزة إيهاب، عبدالرحمن مرافي، محمود حسنين، محمد ريان، هاشم شابسوغ، فيصل ملحس، آدم عودة، أوس سميح، سند حاتم، حمزة فارس، قصي حازم، زيد حاتم، نبيل شلباية، علاءالدين بهاء، جاد عبدالقادر، عبدالهادي المغربي، تقى ياسين، جنى زيد، كريمة سعد، مايا اسحاقات، سند البيطار، ورد عشا، أورتس شاميل، سيف درة، عبدالله مكون، عمر اللحام، عبدالله عمار، أحمد خالد، أحمد عمر، حسان حاتم، صهيب الحسنات، محمود شريم، يحيى حسين أبو طبيخ، يوسف العبادي، المعتصم بالله، نورا طيبين.
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